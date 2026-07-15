Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेडने ONE BIG WORLD ची केली घोषणा : AI-सक्षम भविष्यासाठी भारताची एकात्मिक मीडिया आणि मनोरंजन परिसंस्था

रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेडने 'ONE BIG WORLD' ची केली घोषणा : AI-सक्षम भविष्यासाठी भारताची एकात्मिक मीडिया आणि मनोरंजन परिसंस्था

रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड (RBNL) ने आज आपल्या नव्या एकात्मिक मीडिया आणि मनोरंजन परिसंस्थेची – ONE BIG WORLD – घोषणा केली. प्रतिष्ठित BIG FM च्या मजबूत वारशावर आधारित हा उपक्रम कंपनीच्या विकासप्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. 

Published: Jul 15, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:33 PM IST
रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेडने 'ONE BIG WORLD' ची केली घोषणा : AI-सक्षम भविष्यासाठी भारताची एकात्मिक मीडिया आणि मनोरंजन परिसंस्था
Image Credit: रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेडने &#039;ONE BIG WORLD&#039; ची केली घोषणा

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
धावत्या ट्रेनमधून वारकरी रुळावर पडला, रेल्वे कर्मचारी धावत सुटला अन्...; अंगावर काटा आणणारी घटना VIDEO त कैद
pune18 min ago
2
police20 min ago
3
Rohit Pawar22 min ago
4
Katraj Dairy51 min ago
5
Ajit pawar1 hr ago