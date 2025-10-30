रिलायन्स ग्रुपचा कोब्रापोस्टवर 'कॉर्पोरेट ब्लॅकमेल'चा आरोप, SEBI कडे तक्रार

Reliance Group: अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायंस ग्रुप आणि तपासनीय मीडिया प्लॅटफॉर्म कोब्रापोस्ट यांच्यातील वाद तीव्र होत चाललेला दिसतोय. रिलायंसने कोब्रापोस्टचे वृत्त हे 'दुष्प्रचार', 'भ्रमपूर्ण माहिती' आणि 'कॉर्पोरेट ब्लॅकमेल'चा प्रकार असल्याचं रिलायन्सने म्हटलंय. हे कॅम्पेन शेअर बाजारात खळबळ उडवण्यासाठी आणि रिलायंसची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी रचलेले असल्याचं रिलायन्स ग्रुपने म्हटलंय. कोब्रापोस्टने रिलायन्सवर 41,921 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप केलाय. रिलायंसने याला 'जुन्या माहितीचा पुनर्वापर' असं म्हटलंय.
कोब्रापोस्ट 2019 नंतर निष्क्रिय झाले होते आणि आता अचानक सक्रिय होऊन पूर्णपणे फंडेड कॅम्पेनचा भाग बनलंय, असे रिलायंसच्या अधिकृत निवेदनात म्हटलंय. यामागे कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धी आहेत, जे रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायंस पॉवरच्या मालमत्तांना डिस्ट्रेस्ड व्हॅल्यूव् खरेदी करण्याच्या हेतूने हे षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप कंपनीने केलाय. कोब्रापोस्टने 2010 नंतर अनेक स्टिंग ऑपरेशन्स करण्यात आली. पण आता त्याची विश्वासार्हता आणि निधीवर प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याचेही कंपनीने पुढे म्हटले.
कोब्रापोस्टचा 'एक्सपोज' कोणताही नवीन खुलासा करत नाही; ही सार्वजनिक असलेली जुनी कागदपत्रे आहेत, ज्यांची तपासणी CBI, ED, SEBI आणि इतर यंत्रणांनी आधीच केलीय. हे कॅम्पेन न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासारखे असून, अनेक खटले सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कंपनीने कोब्रापोस्ट संस्थापक अनिरुद्ध बहल यांच्यावर 'अनुचित आणि जबरदस्तीच्या पद्धती'चा वापर करून पत्रकारितेच्या नावाखाली दबाव टाकल्याचा आरोप केलाय.
गेल्या तीन महिन्यांत रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायंस पॉवरच्या शेअरांच्या एकूण बाजारमूल्यात 15000 कोटी रुपयांहून अधिकची घसरण झाली आहे. ही घसरण अफवा, सट्टेबाजी आणि हेराफेरीपूर्ण व्यापारामुळे झाली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण झाली, असा रिलायंसचा दावा आहे. प्रतिस्पर्धी कंपन्या दिल्लीतील BSES, मुंबई मेट्रो आणि रोसा पॉवर प्रकल्पांमध्ये हिस्सेदारी मिळवण्यासाठी हे षडयंत्र रचत आहेत. कोब्रापोस्टने शेल कंपन्या, ऑफशोर वाहनांद्वारे २८,८७४ कोटींचे हस्तांतरण आणि २००८ मधील २० दशलक्ष डॉलरच्या यॉट खरेदीचा उल्लेख केलाय.
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायंस पॉवरने SEBI कडे असामान्य व्यापार पद्धती आणि बाजार हेराफेरीची चौकशी करण्याची तक्रार दाखल केली आहे. हे 5.5 दशलक्ष शेअरधारकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी असल्याचे कंपनीने सांगितले. कोब्रापोस्टची प्रेस कॉन्फरन्स होणार असली तरी, रिलायंसने सर्व उपाययोजना केल्याचे कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.
