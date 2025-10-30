English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रिलायन्स ग्रुपचा कोब्रापोस्टवर 'कॉर्पोरेट ब्लॅकमेल'चा आरोप, SEBI कडे तक्रार

Reliance Group: कोब्रापोस्टने रिलायन्सवर 41,921 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप केलाय. रिलायंसने याला 'जुन्या माहितीचा पुनर्वापर' असं म्हटलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 30, 2025, 09:28 PM IST
रिलायन्स ग्रुपचा कोब्रापोस्टवर 'कॉर्पोरेट ब्लॅकमेल'चा आरोप, SEBI कडे तक्रार
अनिल अंबानी

Reliance Group: अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायंस ग्रुप आणि तपासनीय मीडिया प्लॅटफॉर्म कोब्रापोस्ट यांच्यातील वाद तीव्र होत चाललेला दिसतोय. रिलायंसने कोब्रापोस्टचे वृत्त हे 'दुष्प्रचार', 'भ्रमपूर्ण माहिती' आणि 'कॉर्पोरेट ब्लॅकमेल'चा प्रकार असल्याचं रिलायन्सने म्हटलंय. हे कॅम्पेन शेअर बाजारात खळबळ उडवण्यासाठी आणि रिलायंसची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी रचलेले असल्याचं रिलायन्स ग्रुपने म्हटलंय. कोब्रापोस्टने रिलायन्सवर 41,921 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप केलाय. रिलायंसने याला 'जुन्या माहितीचा पुनर्वापर' असं म्हटलंय.

Add Zee News as a Preferred Source

रिलायन्सने काय म्हटलं?

कोब्रापोस्ट 2019 नंतर निष्क्रिय झाले होते आणि आता अचानक सक्रिय होऊन पूर्णपणे फंडेड कॅम्पेनचा भाग बनलंय, असे रिलायंसच्या अधिकृत निवेदनात म्हटलंय. यामागे कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धी आहेत, जे रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायंस पॉवरच्या मालमत्तांना डिस्ट्रेस्ड व्हॅल्यूव् खरेदी करण्याच्या हेतूने हे षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप कंपनीने केलाय. कोब्रापोस्टने 2010 नंतर अनेक स्टिंग ऑपरेशन्स करण्यात आली. पण आता त्याची विश्वासार्हता आणि निधीवर प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याचेही कंपनीने पुढे म्हटले. 

न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेपाचा प्रयत्न

कोब्रापोस्टचा 'एक्सपोज' कोणताही नवीन खुलासा करत नाही; ही सार्वजनिक असलेली जुनी कागदपत्रे आहेत, ज्यांची तपासणी CBI, ED, SEBI आणि इतर यंत्रणांनी आधीच केलीय. हे कॅम्पेन न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासारखे असून, अनेक खटले सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कंपनीने कोब्रापोस्ट संस्थापक अनिरुद्ध बहल यांच्यावर 'अनुचित आणि जबरदस्तीच्या पद्धती'चा वापर करून पत्रकारितेच्या नावाखाली दबाव टाकल्याचा आरोप केलाय.

गेल्या तीन महिन्यांत रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायंस पॉवरच्या शेअरांच्या एकूण बाजारमूल्यात 15000 कोटी रुपयांहून अधिकची घसरण झाली आहे. ही घसरण अफवा, सट्टेबाजी आणि हेराफेरीपूर्ण व्यापारामुळे झाली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण झाली, असा रिलायंसचा दावा आहे. प्रतिस्पर्धी कंपन्या दिल्लीतील BSES, मुंबई मेट्रो आणि रोसा पॉवर प्रकल्पांमध्ये हिस्सेदारी मिळवण्यासाठी हे षडयंत्र रचत आहेत. कोब्रापोस्टने शेल कंपन्या, ऑफशोर वाहनांद्वारे २८,८७४ कोटींचे हस्तांतरण आणि २००८ मधील २० दशलक्ष डॉलरच्या यॉट खरेदीचा उल्लेख केलाय.

SEBI कडे तक्रार

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायंस पॉवरने SEBI कडे असामान्य व्यापार पद्धती आणि बाजार हेराफेरीची चौकशी करण्याची तक्रार दाखल केली आहे. हे 5.5 दशलक्ष शेअरधारकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी असल्याचे कंपनीने सांगितले. कोब्रापोस्टची प्रेस कॉन्फरन्स होणार असली तरी, रिलायंसने सर्व उपाययोजना केल्याचे कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. 

FAQ

१. रिलायंस ग्रुपने कोब्रापोस्टवर नेमके कोणते आरोप केले आहेत आणि त्यामागील कारण काय?

रिलायंस ग्रुपने कोब्रापोस्टच्या 'लुटवाल्ले' अभियानाला 'कॉर्पोरेट ब्लॅकमेल', 'दुष्प्रचार' आणि 'भ्रामक माहिती'चा शिक्का मारला आहे. कंपनीचा दावा आहे की हे अभियान शेअर बाजार हादरवण्यासाठी आणि रिलायंसची प्रतिमा खराब करण्यासाठी रचलेले आहे. कोब्रापोस्ट २०१९ नंतर निष्क्रिय होते आणि आता अचानक वित्तपुरवठा केलेल्या मोहिमेद्वारे सक्रिय झाले आहे. यामागे प्रतिस्पर्धी कॉर्पोरेट्स आहेत, जे रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायंस पॉवरच्या मालमत्तांना कमी किंमतीत हस्तगत करण्याच्या हेतूने हे षडयंत्र रचत आहेत.

२. कोब्रापोस्टचा 'एक्सपोज' कशावर आधारित आहे आणि रिलायंसने त्याला कसा प्रत्युत्तर दिला?

कोब्रापोस्टने ४१,९२१ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप केला असून, शेल कंपन्या, ऑफशोर हस्तांतरण आणि २००८ च्या यॉट खरेदीचा उल्लेख केला आहे. रिलायंसने हे जुनी सार्वजनिक कागदपत्रे असल्याचे सांगितले, ज्यांची CBI, ED, SEBI ने आधीच तपासणी केली आहे. हे अभियान न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारे असून, संस्थापक अनिरुद्ध बहल यांच्यावर जबरदस्तीचा आरोप केला. रिलायंसने याला 'कॉर्पोरेट हिट जॉब' म्हटले आहे.

३. शेअर बाजारातील घसरणीचे कारण काय आणि रिलायंसने कोणती कारवाई केली?

गेल्या तीन महिन्यांत रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायंस पॉवरच्या शेअरांच्या बाजारमूल्यात १५,००० कोटींहून अधिकची घसरण झाली. रिलायंसचा आरोप आहे की अफवा आणि हेराफेरीपूर्ण व्यापारामुळे ही घसरण झाली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये दहशत पसरली. प्रतिस्पर्धी BSES, मुंबई मेट्रो आणि रोसा पॉवर प्रकल्पांमध्ये हिस्सेदारी मिळवण्यासाठी साजिश रचत आहेत. रिलायंसने SEBI कडे असामान्य व्यापाराची चौकशी करण्याची तक्रार दाखल केली असून, ५.५ दशलक्ष शेअरधारकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
RelianceReliance groupAnil AmbaniCobrapostSebi

इतर बातम्या

'मला लग्न आणि कमिटमेंटची भीती वाटते…' अभिनेत्री प...

मनोरंजन