/SAT कडून झी एन्टरटेन्मेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडला मोठा दिलासा! ₹3,143 कोटींच्या निधी उभारणीला मंजुरी

सेक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनल म्हणजे SAT ने 'सेबी'च्या (SEBI) आदेशाला स्थगिती देत झी एन्टरटेन्मेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडला (ZEEL) मोठा दिलासा दिला आहे.
* सॅटने ₹३,१४३ कोटींच्या निधी उभारणीला मंजुरी दिली
* झीला PREFERENTIAL WARRANT ISSUE पुढे नेण्याची परवानगी
* झी आता PROMOTER GROUP ला WARRANTS जारी करू शकेल
* SUNBRIGHT MAURITIUS ला WARRANTS जारी केले जातील
* झीला निधी उभारणी पूर्ण करण्याची परवानगी मिळाली
* सेबीच्या दोन महिन्यांच्या बंदीदरम्यान झीला दिलासा
* ₹३,१४३ कोटी उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला
* निधी उभारणीत झीचा मोठा विजय
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