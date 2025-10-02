व्यवसायिकाची गोळ्या घालून हत्या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट; धर्मगुरुचं नाव अन् अफेअर आलं समोर

2019 मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येसंदर्भात वादग्रस्त विधान केल्याने प्रसिद्धीझोतात आलेल्या हिंदू महासभेच्या नेत्या पूजा शकुन पांडे उत्तर प्रदेशच्या अलीगढमधील एका खून प्रकरणात फरार आहेत. पोलिसांनी तिचा पती अशोक पांडे याला अटक केली आहे. पोलीस पथकं तिचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी सांगितलं आहे की, पैशाच्या वादातून या जोडप्याने व्यावसायिक अभिषेक गुप्ताची हत्या करण्यासाठी सुपारी दिली होती. दरम्यान पीडितच्या वडिलांनी एक धक्कादायक दावा केला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, अभिषेकचे पूजा शकुन पांडेशी प्रेमसंबंध होते आणि जेव्हा तो बाहेर पडू इच्छित होता तेव्हा त्याची हत्या करण्याची योजना आखली.
पीडित 30 वर्षीय अभिषेक गुप्ताचे बाईक शोरूम होते. 23 सप्टेंबर रोजी रात्री 9.30 च्या सुमारास अभिषेक, त्याचे वडील नीरज गुप्ता आणि चुलत भाऊ जीतू अलीगडमधील एका चौकात बसची वाट पाहत होते. बस आली आणि अभिषेकचे वडील आणि चुलत भाऊ त्यात चढले. अभिषेकही बसमध्ये चढत असतानाच दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी बसजवळ येऊन त्याच्यावर गोळीबार केला. रुग्णालयात त्याला मृत घोषित करण्यात आलं. पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत अभिषेकचे वडील नीरज गुप्ता यांनी पूजा शकुन पांडे आणि अशोक पांडे यांच्यावर पैशाच्या वादातून हत्येचा कट रचल्याचा आरोप केला आहे.
अभिषेक गुप्तावर गोळीबार करण्यात सहभागी असलेल्यांपैकी एक मोहम्मद फजलला पोलिसांनी बुधवारी अटक केली. त्याने अभिषेकची हत्या करण्यासाठी सुपारी मिळाली होती असं सांगितलं असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. पूजा शकुन पांडे आणि तिच्या पतीने अभिषेकच्या हत्येचा कट रचला आणि त्याला मारण्यासाठी त्यांना 3 लाख रुपये देऊ केले असाही खुलासा त्याने केला.
वरिष्ठ पोलिस अधिकारी नीरज कुमार जदौन म्हणाले की, गुन्ह्याच्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज स्कॅन केल्यानंतर, तसंच पांडे आणि अभिषेकच्या कुटुंबाला ओळखणाऱ्या लोकांची चौकशी केल्यानंतर फजलचा शोध घेण्यात यश मिळवले. अशोक पांडेला अटक करण्यात असून पोलीस पूजा शकुन पांडे आणि आसिफचा शोध घेत आहेत.
माध्यमांशी बोलताना अशोक पांडे म्हणाले की ते अभिषेकला चांगले ओळखतात आणि त्याच्या वडिलांवर त्याला खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. "तो आमच्या घरी राहिला आणि शिक्षण घेतले. आम्ही त्याच्यासाठी सर्व काही केले," असं ते म्हणाले.
"अनेक पथकांनी सीसीटीव्ही फुटेज स्कॅन केले आणि सखोल चौकशी केली. आम्ही अभिषेक गुप्ता, पूजा शकुन पांडे आणि अशोक पांडे यांच्यातील संबंधांची देखील तपासणी केली. आम्ही यापूर्वी अशोक पांडेला अटक केली आहे. आता आम्ही गोळीबार करणाऱ्यांपैकी एक मोहम्मद फजलला अटक केली आहे. आम्ही त्याच्याकडून देशी बनावटीची बंदूक जप्त केली आहे," असंही पोलिसांनी सांगितलं.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की त्यांनी फजलची चौकशी केली आणि कळले की तो पांडेला अनेक वर्षांपासून ओळखतो. त्या जोडप्याने त्याला अशी व्यक्ती शोधण्यास सांगितले जो खून करू शकेल. "त्यानंतर त्याने आणि आसिफने त्यांच्याशी (पांडे) बैठक घेतली. अभिषेक गुप्ताचा फोटो दाखवण्यात आला. दोन्ही बाजूंनी 3 लाख रुपयांवर सहमती दर्शविली आणि गोळीबार करणाऱ्यांना 1 लाख रुपये रोख देण्यात आले," असं ते म्हणाले. मारेकऱ्यांनी रेकी केली आणि नंतर अभिषेकची हत्या केली.
अभिषेकचे वडील नीरज गुप्ता यांनी माध्यमांना सांगितले की त्यांचा मुलगा पूजा शकुन पांडेसोबत नात्यात होता. "माझ्या धाकट्या मुलाचं लग्न झाल्यावर तिने अभिषेकला तिच्याशी लग्न करण्यास सांगितले. जेव्हा माझ्या मुलाने त्याचा व्यवसाय सुरू केला तेव्हा तिने आम्हाला तिला भागीदार बनवण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली," असा आरोप त्यांनी केला.
नीरज गुप्ता म्हणाले की अभिषेकने त्याच्या आईला या अफेअरबद्दल सांगितलं होतं आणि तो तिला टाळू लागला होता. "मला भीती वाटत होती की ती माझ्या मुलाला तिच्याशी लग्न करण्यास भाग पाडेल. एके दिवशी तिने मला सांगितले, 'तुमचा मुलगा फार हुशारी करतो.' तिला भीती वाटत होती की तो स्वतःपासून दूर राहतोय." अभिषेकने पूजा शकुन पांडेचा नंबर ब्लॉक केला होता आणि त्यामुळे ती चिडली होती.