/केरळ राज्याचे नाव बदलले; नव्या नावाचे विधेयक संसदेत मंजूर; कोणत्या नावाने ओळखले जाणार?

Kerala State Rename : भारतातील केरळ राज्याचे नाव बदलले आहे. 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभेने विरोधी पक्षांच्या गदारोळात केरळचे नाव बदलण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले. राज्यसभेने मंजूर केल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर केरळ नव्या नावाने ओळखले जाणार आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली होती.
केरळ अधिवेशन ने 24 जून 2024 रोजी ‘केरळ’ या राज्याचे नाव ‘केरलम’ असे करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारी 2024 ‘केरळ’ या राज्याच्या नावात बदल करून ते ‘केरलम ’ असे करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या मंजुरीनंतर भारताचे राष्ट्रपती ‘केरळ (आल्टेरेशन ऑफ नेम ) बिल , 2026’ हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या कलम 3 अंतर्गत राज्य विधानसभेचे मत जाणून घेण्यासाठी केरळ राज्य विधानसभेकडे पाठवण्यात आले होते.
राज्य विधानसभेकडून मत प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींची शिफारस घेऊन ‘केरळ’ या राज्याचे नाव ‘केरलम’ असे बदलण्यासाठी ‘केरळ (आल्टेरेशन ऑफ नेम) बिल , 2026’ हे विधेयक संसदेत सादर केले.
लोकसभेने विरोधी पक्षांच्या गदारोळात, केरळचे नाव बदलून 'केरलम' करणारे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले. केरळच्या 15 व्या विधानसभेने 14 जून, 2024 रोजी एक ठराव मंजूर करून, संविधानाच्या कलम 3 नुसार राज्याचे नाव बदलून 'केरळम' करण्यासाठी केंद्र सरकारला तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले. गदारोळात, सभागृहाने चर्चेविना आवाजी मतदानाने 'केरळ नाव बदल विधेयक, 2026' मंजूर केले.
घटनेच्या कलम 3 मध्ये विद्यमान राज्यांची नावे बदलण्याची तरतूद आहे. कलम 3 नुसार, संसद कायद्याद्वारे कोणत्याही राज्याचे नाव बदलू शकते. केरळ अधिवेशन ने 24 जून 2024 रोजी ‘केरळ’ या राज्याचे नाव ‘केरलम’ असे करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. या ठरावात नाव बदलण्यामागचे मुद्दे नमूद करण्यात आले होते. आपल्या राज्याचे नाव मल्यालम भाषेत ‘केरलम’ असे आहे. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी भाषावार प्रांतरचनेनुसार राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. ‘केरळ पीरवी डे’ देखील 1 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो असे ठरावात नमूद करण्यात आले होते. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीपासूनच मल्याळम भाषिकांसाठी ‘युनाइटेड केरळ’ राज्याची मागणी होती. मात्र भारतीय संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये राज्याचे नाव ‘केरळ ’ असे नोंदवले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य विधानसभेने केंद्र सरकारला संविधानाच्या कलम 3 अंतर्गत तातडीने पावले उचलून राज्याचे नाव ‘केरलम ’ असे करण्याची एकमताने विनंती केली होती.