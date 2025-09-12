कुकर, कैची अन् 20 हून अधिक चाकूचे वार; उद्योजिकेच्या हत्याकांडाची कहाणी हादरवून टाकणारी!

Renu Agarwal murder case: हैदराबादच्या कुकटपल्ली येथील स्वान लेक अपार्टमेंटमध्ये 50 वर्षीय उद्योजिका रेणू अग्रवाल यांची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. तिचे पती राकेश आणि मुलगा शुभम दुपारी दुकानावर गेल्यावर ती एकटीच घरी होती. संध्याकाळी घरी परतल्यावर त्यांना रक्ताच्या सांडाात पडलेल्या रेणूचे मृतदेह सापडला. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घ्या.
उद्योजिका रेणू यांच्या हत्येनंतर पोलिसांनी त्वरित तपास सुरू केला. यात घरात काम करणारे नोकर हर्ष (20) आणि त्याचा साथीदार रोशन हे मुख्य संशयित असल्याचे उघड झाले. दोघेही झारखंडमधील रहिवासी असून, हर्षला 10-11 दिवसांपूर्वीच कोलकाता येथील एजंट शंकरमार्फत अग्रवाल कुटुंबाने भाड्याने नेमले होते. रोशन हे परिसरातील इतर फ्लॅटमध्ये काम करत असल्याने हर्षाला ओळख.
या जघन्य कृत्यामागे दरोडेखोरी हा प्रमुख उद्देश असल्याचे पोलिसांना वाटते. आरोपींनी रेणूच्या हात-पाय बांधले, प्रेशर कुकरने डोक्यावर वार करून जखमा केल्या आणि 20 पेक्षा अधिक वेळा चाकूने हल्ला चढवला. तिच्या मानेवर कात्रीने कापले ज्यामुळे तिचा श्वास कोंडला. लॉकरचे पासवर्ड आणि चाव्या मागितल्या असता तिने प्रतिकार केल्याने त्यांनी अत्याचार सुरू केला. हत्येनंतर ते घरातील 1 लाख रुपये रोख रक्कम आणि 40 ग्रॅम सोन्याचे दागिने लुटले. स्वतःला स्वच्छ करण्यासाठी बाथरूम वापरला, जुने कपडे सोडून नवीन घालून आरोपी रोशनच्या मालकाच्या स्कूटरवरून पळून गेले.
घटनास्थळावरून पोलिसांनी दोन चाकू, एक कात्री, प्रेशर कुकर आणि रक्ताने माखलेले वस्त्र जप्त केले. हे सर्व फॉरेंसिक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले गेले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी लिफ्टमधून बाहेर पडताना दिसत आहेत, ज्यावरून त्यांची ओळख पटली. कुत्रे दले आणि बोटांच्या ठसे तज्ज्ञांनी स्थळाची तपासणी केली. डीसीपी सुरेश कुमार आणि कुकटपल्ली एसीपी रवी किरण रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील तपासात तांत्रिक पुरावे महत्त्वाचे ठरले.
आरोपी झारखंडकडे पळाले असल्याचा संशय असल्याने सायबराबाद पोलिसांनी पाच विशेष पथके तैनात केली. ही पथके झारखंड आणि शेजारील राज्यांमध्ये शोध मोहीम राबवत असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत डीसीपींनी दिली. 'आम्ही लवकरच हर्ष आणि रोशनला पकडू आणि कठोर कारवाई करू.' जनतेला आरोपींबद्दल माहिती असल्यास पोलिसांना कळवण्याचे आवाहन केले.
प्रश्न: रेणू अग्रवाल हत्याकांडामागील मुख्य कारण काय होते?
उत्तर: रेणू अग्रवाल यांच्या हत्येमागील मुख्य हेतू दरोडेखोरी होता. आरोपी हर्ष आणि रोशन यांनी घरातील सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम लुटण्यासाठी ही हत्या केली. रेणू यांनी लॉकरच्या चाव्या आणि पासवर्ड देण्यास प्रतिकार केल्याने आरोपींनी त्यांच्यावर चाकू आणि कात्रीने 20 पेक्षा जास्त वेळा वार करून क्रूरपणे हत्या केली.
प्रश्न: पोलिसांनी या प्रकरणात कोणत्या कारवाया केल्या आहेत?
उत्तर: पोलिसांनी घटनास्थळावरून दोन चाकू, कात्री, प्रेशर कुकर आणि रक्ताने माखलेले कपडे जप्त केले, जे फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवले गेले. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक पुराव्यांवरून आरोपींची ओळख पटवली. झारखंड आणि शेजारील राज्यांमध्ये आरोपी हर्ष आणि रोशन यांचा शोध घेण्यासाठी पाच विशेष पथके तैनात केली आहेत.
प्रश्न: या हत्याकांडामुळे कोणता सामाजिक संदेश मिळतो?
उत्तर: या घटनेमुळे घरकामगार किंवा नोकरांना कामावर ठेवण्यापूर्वी त्यांची पार्श्वभूमी तपासण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. पोलिसांनी जनतेला आवाहन केले आहे की, आरोपींबद्दल कोणतीही माहिती मिळाल्यास त्वरित पोलिसांशी संपर्क साधावा, जेणेकरून अशा गुन्ह्यांना आळा घालता येईल.