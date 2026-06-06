'ममता बॅनर्जींसाठी खासदारकीचा राजीनामा दे', गांगुलीचा युसूफ पठाणला मेसेज? पश्चिम बंगालमध्ये खळबळ, दादाने सांगितलं सत्य

Did Sourav Ganguly ask Yusuf Pathan to quit as MP for Mamata?: पश्चिम बंगालमधील पराभवानंतर माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर नामुष्की ओढवली आहे. त्यांचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडून पराभव झाल्याने त्यांना आपला मतदरासंघही राखता आला नाही. दरम्यान ममता बॅनर्जी आता संसदेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. यासाठी त्यांनी भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीकडे मदत मागितल्याचा दावा बंगालमधील एका दैनिकाने केला आहे. या दैनिकातील वृत्तानुसार, ममता यांनी आपल्याला पोटनिवडणूक लढवता यावी सौरव गांगुलीला बहरामपूरचे खासदार युसूफ पठाण यांना राजीनामा देण्यास राजी करण्यास सांगितलं होतं. यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. सौरव गांगुलीने यावर प्रतिक्रियाही दिली आहे. त्याने हा दावा फेटाळला असून, सत्याकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याचं सांगितलं आहे.
पश्चिम बंगालमधील दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार, ममता बॅनर्जी स्वतःचं राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पुनरागमन करण्यासाठी लोकसभेचा मार्ग निवडू शकतात.
रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्याने माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार, मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील बहरामपूर मतदारसंघावर टीएमसीची (TMC) नजर होती. 2024 च्या निवडणुकीत या मतदारसंघातून माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण विजयी झाला होता. त्याने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांचा पराभव केला होता. दिग्गज नेत्याचा पराभव करत युसूफ पठाण जायंट किलर ठरला होता. टीएमसीला हा मतदारसंघ ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी सुरक्षित वाटत आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे बहरामपूरमधील लोकसंख्येपैकी 50 ते 52 टक्के मुस्लिम आहे. ही तृणमूलचा मुख्य मतदार मानला जातो.
रिपोर्टनुसार, टीएमसीने सौरव गांगुलीवर ममतांचा संदेश युसूफ पठाणपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सांगितलं होतं. या संदेशात पोटनिवडणूक व्हावी यासाठी खासदारकीचा राजीनामा देण्याचं आवाहन होतं. सौरव गांगुली आणि युसूफ पठाण आयपीएलमध्ये कोलकाता संघात एकत्र खेळले होते. रिपोर्टनुसार युसूफ पठाणने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
तृणमूलच्या संसदीय गटात बंडाची कुणकुण लागलेली असतानाच हा रिपोर्ट आला आहे. तृणमूलचे 23 खासदार रितब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाच्या संपर्कात होते असं समजत आहे.
या रिपोर्टनंतर पश्चिम बंगालच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली असताना, सौरव गांगुलीने सविस्तर निवेदन जाहीर केलं आहे. त्याने हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचं म्हटलं आहे.
सौरव गांगुलीने आपण कधीही राजकीय बाबींमध्ये सहभागी झालेलो नाही असं स्पष्ट केलं आहे. अशा खळबळजनक बातम्या प्रकाशित करण्यापूर्वी त्यातील तथ्यांची खात्री करावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. "या लेखातील माझ्याशी संबंधित आरोप सत्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून केलेले आहेत," असं गांगुलीचं म्हणणं आहे.
ममता यांनी युसूफ पठाण यांना कोणताही निरोप पोहोचवण्याची विनंती आपल्याला कधीही केली नव्हती, असंही त्याने सांगितलं आहे. युसूफ पठाण यांच्याशी कधीही संपर्क साधल्याचंही त्याने नाकारलं आहे.
"मी कधीही युसूफ पठाणशी संपर्क साधलेला नाही. त्यामुळे युसूफ पठाणने कथित वृत्तावर व्यक्त होण्याचा प्रश्नच येत नाही," असं गांगुलीने म्हटलं आहे. 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आणि नाराज टीएमसी (TMC) खासदारांची समजूत काढण्यासाठी ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी 8 जून रोजी दिल्लीला जाणार असतानाच हा वाद समोर आला आहे.