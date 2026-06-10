/खरगेंची खुर्ची जाणार? काँग्रेस मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत! ममता TMC काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यास तयार; फक्त एक अट....

Congress TMC Alliance: पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मोठ्या पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडू लागली आहे. इतकी वर्षं ममता बॅनर्जींच्या खांद्याला खांदा लावून करणारे सहकारी सत्ता जाताच साथ सोडून जात आहेत. जवळपास 60 आमदार बंडखोरी करत असून, दुसरीकडे 20 पेक्षा जास्त खासदारही बंडाच्या तयारीत आहेत. यामुळे ममता बॅनर्जींसमोर आता पक्षाचं अस्तित्व टिकवण्याचं आव्हान निर्माण झालं असतानाच, सोनिया गांधींनी त्यांना पक्ष विलीन करण्याची ऑफऱ दिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ममता बॅनर्जींनी यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेस पक्षाचं काँग्रेसमध्ये विलिनीकरण करण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र त्यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांनी राहुल गांधींसोबत झालेल्या बैठकीत मल्लिकार्जून खरगे यांच्याकडी पदाची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, ममता बॅनर्जींना काँग्रेसने राज्यसभेवर पाठवावं आणि विरोधी पक्षनेतेपदही द्यावं. सध्या राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद मल्लिकार्जून खरगे यांच्याकडे आहे.
निवडणुकांनंतर, ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली टीएमसीमध्ये मोठी फूट पडली. 58 आमदारांनी एकत्रितपणे ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड केली आणि या निर्णयाची माहिती पत्राद्वारे विधानसभा अध्यक्षांना दिली. यानंतर ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी हे पद स्वीकारलं. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, टीएमसीच्या लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांमध्येही मोठी फूट पडण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली. अनेक टीएमसी खासदारांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करण्यास सुरुवात केली, तर सुखेंदू शेखर रॉय आणि सुष्मिता देव यांसारख्या नेत्यांनी राजीनामे दिले.
दरम्यान, लोकसभेतही एकेकाळी ममता बॅनर्जींच्या निकटवर्तीय असणाऱ्या काकोली घोष यांच्या नेतृत्वाखाली 20 हून अधिक खासदारांनी बंड केलं आणि ममतांपासून फारकत घेतली. या गटात सायनी घोष यांचाही समावेश आहे, ज्या 'काबा' 'मदिना' गाण्यांमुळे यापूर्वी चर्चेत आल्या होत्या.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांची बुधवारी दिल्लीत भेट झाली. या बैठकीत त्यांच्यात इंडिया आघाडी मजबूत ठेवण्यासंदर्भात आणि परस्पर समन्वय दृढ करण्याची चर्चा झाली. दरम्यान त्याच्या एक दिवस आधी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी 10 जनपथ येथील निवासस्थानी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती. त्या भेटीदरम्यान, सोनिया गांधी यांनी दोन्ही पक्षांचे विलीनीकरण झाल्यास ममता बॅनर्जी यांना 'राष्ट्रीय उपाध्यक्ष' आणि अभिषेक बॅनर्जी यांना 'काँग्रेसचे सरचिटणीस' पद देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.