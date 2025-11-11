English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दिल्लीमधील स्फोटात मोठी अपडेट! ऑपरेशन सिंदूरचा बदला घेण्यासाठी जैशने केला दहशतवादी हल्ला - सूत्र

ऑपरेशन सिंदूरमुळे निराश होऊन, सीमावर्ती दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद आणि अन्सार गजवत-उल-हिंद यांनी भारतातील सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचला.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 11, 2025, 03:48 PM IST
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ऑपरेशन सिंदूरनंतर काही महिन्यांनी भारतात या हल्ल्याची तयारी सुरू झाली. तथापि, देशाच्या सुरक्षा संस्थांना पूर्वसूचना मिळाल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांनी सर्व संशयितांचे फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अॅप्स रोखले.

गेल्या काही महिन्यांपासून सुरक्षा संस्था त्यांच्यावर लक्ष ठेवून होत्या, परंतु पोलिसांनी त्यांना अटक केली नाही, उलट ते दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित स्फोटके आणि शस्त्रे मिळण्याची वाट पाहत होते जेणेकरून ते त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे गोळा करू शकतील.

सुरक्षा संस्था या व्यक्तींना सामाजिक कार्य आणि धर्मादाय संस्थेच्या नावाखाली मिळत असलेल्या निधीवर देखील लक्ष ठेवून होत्या, परंतु स्फोटके आणि लॉजिस्टिक सपोर्टसाठी वापरला जात होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी अटक केलेल्या सात जणांची सुरक्षा संस्थांनी वैयक्तिकरित्या ओळख पटवली आहे, ज्यात दोन डॉक्टरांचा समावेश आहे.

त्यांच्या संयुक्त कारवाईत, पोलिसांनी एक चायनीज स्टार पिस्तूल, एक बेरेटा पिस्तूल, एके-56 रायफल, एके-क्रिन्कोव्ह रायफल आणि मोठ्या प्रमाणात दारूगोळा जप्त केला. देशात दहशत निर्माण करण्यासाठी 2900 किलोग्रॅम आयईडी बनवण्याचे साहित्य देखील जप्त करण्यात आले. त्यांच्या माहितीनुसार, पोलिसांनी ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बॅटरी, वायर, रिमोट कंट्रोल, टायमर आणि इतर वस्तू जप्त केल्या.

सुरक्षा संस्था आता त्यांच्या मोबाईल फोन आणि लॅपटॉपचे आयपी अॅड्रेस ट्रॅक करून आणि डिजिटल तपास करून हँडलरची संख्या निश्चित करण्यासाठी आणि ते सर्व जोडलेले आहेत की भारतात दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी स्वतंत्र मॉड्यूल म्हणून काम करत आहेत हे निश्चित करण्यासाठी काम करत आहेत. येत्या काही दिवसांत आणखी अटक होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मसूद अझहरच्या कुटुंबाच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी जैश-ए-मोहम्मदने हा दहशतवादी हल्ला केला होता आणि पाकिस्तानी आयएसआयने त्यांना इतर मार्गांनी शस्त्रे आणि निधी पुरवला आहे. 

