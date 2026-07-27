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धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात धक्कादायक माहिती! एकदा नाही दर दोनदा...; 20 जुलैच्या बैठकीने बदलली गणितं

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर धर्मेद प्रधान यांनी शनिवारी केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. विद्यार्थी सतत धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत असतानाही ही मागणी पूर्ण केली जात नव्हती. मात्र आता या संदर्भातील एक नवी माहिती समोर आली आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 27, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:12 PM IST
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात धक्कादायक माहिती! एकदा नाही दर दोनदा...; 20 जुलैच्या बैठकीने बदलली गणितं
Image Credit: धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात धक्कादायक माहिती

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात धक्कादायक माहिती! एकदा नाही दर दोनदा...; 20 जुलैच्या बैठकीने बदलली गणितं
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