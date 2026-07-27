/धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात धक्कादायक माहिती! एकदा नाही दर दोनदा...; 20 जुलैच्या बैठकीने बदलली गणितं

दिल्लीमधील जंतरमंतरसह देशभरात ठिकठिकाणी सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेद्र प्रधान यांनी शनिवारी अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. विद्यार्थी सातत्याने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत असतानाही केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने विरोधक टीका करत होते. दरम्यान सूत्रांच्या माहितीनुसार धर्मेद्र प्रधान यांनी दोन वेळा पद सोडत पायउतार होण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र सरकारने त्यांचे दोन्ही प्रस्ताव फेटाळून लावले आणि त्याऐवजी प्रणालीगत समस्या व शैक्षणिक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला होता. इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिलं आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 20 जुलैला वरिष्ठ मंत्र्यांची बैठक पार पडली होती. यावेळी धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र यावेळी त्यांचा राजीनामा पुन्हा एकदा फेटाळण्यात आला आणि नेतृत्वाने त्यांना शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांचे नेतृत्व पुढेही चालू ठेवण्यास सांगितलं.
सरकारी सूत्रांनी सांगितलं की, मंत्र्यांचा राजीनामा घेणं हा सर्वात सोपा उपाय आहे असा नेतृत्वाचा दृष्टीकोन आहे. हे जबाबदारीपासून पळ काढण्यासारखं आहे. समस्यांपासून पळून जाण्याऐवजी त्या सोडवण्यात मोदी सरकारचा विश्वास आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) सोबतच्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीनंतर सरकारचा दृष्टिकोन बदलला. कारण यावेळी त्यांनी 20 जुलैच्या 'चलो संसद' आंदोलनासारखाच आणखी एक मोठा मोर्चा काढण्याची धमकी दिली होती.
20 जुलैच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या कारवाईत अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्यामुळे सरकार आधीच चिंतेत होते. तसंच, देशविरोधी घटक या अशांततेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा इशारा देणारे अहवालही सुरक्षा यंत्रणांनी सादर केले होते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल मॉनिटरिंग करण्यात आलं असता 400 हून अधिक सोशल मीडिया अकाऊंट्स आढळून आली. ज्यामध्ये पाकिस्तानमधून चालवली जात असल्याचा संशय असलेली सुमारे 100 इन्स्टाग्राम अकाऊंट्स आहेत. हे अकाऊंट्स भारतात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सक्रियपणे बळ देत होती.
प्राथमिक विश्लेषणातून असे दिसून आले की, यापैकी अनेक अकाऊंट्स यापूर्वी ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान सक्रिय होते आणि त्याद्वारे भारत-विरोधी प्रचार, चुकीची माहिती तसंच भारतीय सुरक्षा दलांना लक्ष्य करणारा अपप्रचार पसरवला जात होता.
तसंच, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 20 ते 24 जुलै या कालावधीत जंतर-मंतर येथील आंदोलनस्थळी आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात दिल्ली पोलिसांच्या 'फेशियल रिकग्निशन सिस्टम'ने (चेहरा ओळखण्याच्या प्रणालीने) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सुमारे 400 जणांची ओळख पटवली. यातील काही संशयित 20 जुलै रोजी झालेल्या तोडफोडीच्या घटनेशीही संबंधित असल्याचे आढळून आले.
सूत्रांनुसार, सीजेपी (CJP) सोबतच्या चर्चेच्या अंतिम फेरीपूर्वी, राष्ट्रीय हित आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे या गोष्टींनाच प्राधान्य दिले पाहिजे, असा निर्णय सरकारने घेतला.
जंतरमंतर परिसरातील तणाव कमी व्हावा आणि आंदोलन अधिक तीव्र होण्यापासून रोखण्यासाठी प्रधान यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आणि अखेरीस राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला. त्यानंतर काही तासांतच, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला.