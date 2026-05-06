'जाओ पहले 118 MLA के साइन लेकर आओ', राज्यपालांनी 'विजय'ला दिला आदेश; सत्तास्थापनेत 'दिवार'

TVK Party Oath Ceremony: थालापती विजयने राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेसाठी पत्र दिलं असलं तरी, उद्या त्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी होण्याची शक्यता कमी आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, थालापती विजयच्या टीव्हीके पक्षाकडे बहुमत आहे याची खात्री राज्यपालांना पटलेली नाही. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत थालापती विजयच्या पक्षाला 108 जागा मिळाल्या असून, बहुमतासाठी 118 जागांची गरज आहे. काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला असला, तरी त्यांच्याकडे फक्त 5 जागा आहेत. अशा स्थितीत टीव्हीकेला सत्तास्थापनेसाठी बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही.
थालापती विजयने आज सकाळीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांची भेट घेत सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. 108 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेल्या 'तमिळगा वेट्री कझगम' (TVK) या पक्षाला, 118 जागांचा बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी किमान 10 जागांची आवश्यकता होती. काँग्रेसच्या पाच जागांची साथ मिळाल्याने हा आकडा 112 वर पोहोचला आहे. बहुमताचा टप्पा गाठण्यासाठी TVK ला आणखी सहा जागांची गरज आहे. विजयने दोन मतदारसंघातून विजय मिळवल्याने त्याला एक जागा सोडावी लागली आहे. अशा स्थितीत टीव्हीकेकडे 107 जागाच आहेत.
त्यामुळे आता विजयला सरकार स्थापन करण्यासठी सभागृहात बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. काँग्रेस वगळता अपक्षांसह आणखी कोण-कोण 'टीम विजय'चा भाग होण्यासाठी सोबत येईल, याविषयी अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. दोन जागांवर विजय मिळवलेला 'VCK' पक्ष, आपली पुढील दिशा ठरवण्यासाठी चर्चा करत आहे.
DMK ने 59 जागा जिंकल्या असून AIADMK ने 47, PMK ने 4, IUML ने 2, CPI ने 2, CPI(M) ने 2; तर BJP, DMDK आणि AMMK यांनी प्रत्येकी एक जागा जिंकली आहे.
डाव्या पक्षांच्या चार जागा आहेत, ज्यामध्ये 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया' आणि 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)' यांच्या प्रत्येकी दोन जागांचा समावेश आहे. हे पक्षही सत्तेच्या समीकरणात बसू शकतात. तरीही, या दोन्ही पक्षांनी आपला अंतिम निर्णय घेण्यासाठी 8 मेपर्यंतचा अवधी मागितला आहे.
यादरम्यान आणखी एका पर्यायी आघाडीबाबत चर्चा सुरू आहे. ही आघाडी म्हणजे TVK आणि AIADMK यांची युती. विजयच्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी ही युती पुरेशी आहे. कारण AIADMK कडे सध्या 47 जागा आहेत. या ४७ जागांपैकी, किमान 30 आमदार TVK ला पाठिंबा देण्यास इच्छुक असल्याचे सांगितले जात आहे.
काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आपल्या पक्षाच्या तामिळनाडूमधील नेतृत्वाला 'टीव्हीके'ला (TVK) पाठिंबा द्यायचा की नाही, याबाबत निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं होतं. तामिळनाडू काँग्रेसचे प्रभारी गिरीश चोडणकर यांनी राज्यात भाजप सत्तेवर येताना पाहण्यापेक्षा, एखाद्या "धर्मनिरपेक्ष सरकारला" पाठिंबा देणे अधिक पसंत करू असं जाहीर केलं.
आज सकाळीच काँग्रेसने टीव्हीकेला पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर पक्षाच्या तामिळनाडू मुख्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून जल्लोष केला. मात्र काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर करताना एक अटही सांगितली. संविधानावर विश्वास नसलेल्या जातीयवादी शक्तींना या आघाडीपासून दूर ठेवले जावे अशी अट त्यांनी घातली आहे.
दरम्यान निवडणुकीपूर्वी आघाडी केलेल्या आणि एकत्रित निवडणूक लढलेले असतानाही काँग्रेसने टीव्हीकेला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर डीएमकेने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी TVK ला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेऊन तमिळनाडूच्या जनतेचा विश्वासघात केला असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. DMK चे प्रवक्ते सरवणन आनंदुराई यांनी म्हटले की, TVK च्या मंत्रिमंडळातील केवळ दोन जागांच्या (पदांच्या) खातर काँग्रेस स्वतःचाच विनाश ओढवून घेत आहे.