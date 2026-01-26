Petrol Diesel Price Today : प्रजासत्ताक दिनी स्वस्त झालं पेट्रोल-डिझेल, कार-बाईकची टाकी आताच फु्ल्ल करुन घ्या

26 January Petrol Diesel Rates on Republic Day: आज, २६ जानेवारी, प्रजासत्ताक दिनी, देशभरातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या आहेत. तेल विपणन कंपन्या दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आणि मुंबईसह देशभरातील शहरांसाठी दररोजचे दर जाहीर करतात. आजच्या किमतीत बदल दिसून आला आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोलच्या किमती २२ ते २६ पैशांनी कमी झाल्या आहेत, तर डिझेलच्या किमतीही ३० पैशांपर्यंत कमी झाल्या आहेत. जर तुम्ही तुमच्या कार, बाईक किंवा इतर वाहनात पेट्रोल किंवा डिझेल भरणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती २२ ते २८ पैशांनी कमी झाल्या आहेत. इंडियन ऑइलच्या वेबसाइटनुसार, उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यात पेट्रोल २२ पैशांनी स्वस्त झाले आहे आणि ते सुमारे ९४.९० रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. एकट्या गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यात, डिझेलच्या किमती २८ पैशांनी कमी झाल्या आहेत, जे प्रति लिटर ₹८८.०१ पर्यंत पोहोचले आहेत. तथापि, गाझियाबादमध्ये पेट्रोल ३१ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ९४.७५ रुपये आणि डिझेल ३५ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ८७.८६ रुपये विकले जात आहे.
शहर पेट्रोल डिझेल
पुणे 92.58 106.07
मुंबई 94.27 106.31
नागपूर 92.59 106.04
नाशिक 93.36 106.86
कोल्हापूर 92.78 106.51
दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत फारसा फरक नाही. बिहारची राजधानी पाटणामध्ये पेट्रोल १२ पैशांनी कमी होऊन प्रति लिटर १०५.५८ रुपये झाले आहे, तर डिझेल १ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ९१.८२ रुपये झाले आहे.
दिल्लीत पेट्रोल ₹९४.७२/लिटर
मुंबईत पेट्रोल ₹१०३.४४/लिटर
चेन्नईत पेट्रोल ₹१००.७६/लिटर
कोलकातामध्ये पेट्रोल ₹१०४.९५/लिटर
नोएडामध्ये पेट्रोल ₹९४.९०/लिटर
गाझियाबादमध्ये पेट्रोल ₹९४.७५/लिटर
पाटण्यात पेट्रोल ₹१०५.५८/लिटर
दिल्लीत डिझेल ₹८७.६२/लिटर
मुंबईत डिझेल ₹८९.९७/लिटर
चेन्नईत डिझेल ₹९२.३५/लिटर
कोलकातामध्ये डिझेल ₹९१.७६/लिटर
नोएडामध्ये डिझेल ₹८८.०१/लिटर
गाझियाबादमध्ये डिझेल ₹८७.८६/लिटर
पाटण्यात डिझेल ₹९१.८२/लिटर