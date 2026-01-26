English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Petrol Diesel Price Today : प्रजासत्ताक दिनी स्वस्त झालं पेट्रोल-डिझेल, कार-बाईकची टाकी आताच फु्ल्ल करुन घ्या

Petrol Diesel Price Today : प्रजासत्ताक दिनी स्वस्त झालं पेट्रोल-डिझेल, कार-बाईकची टाकी आताच फु्ल्ल करुन घ्या

आज भारत आपला 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. या दिवशी अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी घट झाली आहे. आपल्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे दर पाहा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 26, 2026, 12:38 PM IST
26 January Petrol Diesel Rates on Republic Day: आज, २६ जानेवारी, प्रजासत्ताक दिनी, देशभरातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या आहेत. तेल विपणन कंपन्या दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आणि मुंबईसह देशभरातील शहरांसाठी दररोजचे दर जाहीर करतात. आजच्या किमतीत बदल दिसून आला आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोलच्या किमती २२ ते २६ पैशांनी कमी झाल्या आहेत, तर डिझेलच्या किमतीही ३० पैशांपर्यंत कमी झाल्या आहेत. जर तुम्ही तुमच्या कार, बाईक किंवा इतर वाहनात पेट्रोल किंवा डिझेल भरणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल कुठे आणि किती स्वस्त झाले आहे?

दिल्ली-एनसीआरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती २२ ते २८ पैशांनी कमी झाल्या आहेत. इंडियन ऑइलच्या वेबसाइटनुसार, उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यात पेट्रोल २२ पैशांनी स्वस्त झाले आहे आणि ते सुमारे ९४.९० रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. एकट्या गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यात, डिझेलच्या किमती २८ पैशांनी कमी झाल्या आहेत, जे प्रति लिटर ₹८८.०१ पर्यंत पोहोचले आहेत. तथापि, गाझियाबादमध्ये पेट्रोल ३१ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ९४.७५ रुपये आणि डिझेल ३५ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ८७.८६ रुपये विकले जात आहे.

महाराष्ट्रातील पेट्रोल, डिझेलचे दर 

शहर    पेट्रोल     डिझेल 

पुणे      92.58  106.07
मुंबई     94.27 106.31
नागपूर  92.59 106.04
नाशिक  93.36 106.86
कोल्हापूर 92.78 106.51

दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत फारसा फरक नाही. बिहारची राजधानी पाटणामध्ये पेट्रोल १२ पैशांनी कमी होऊन प्रति लिटर १०५.५८ रुपये झाले आहे, तर डिझेल १ पैशांनी वाढून प्रति लिटर ९१.८२ रुपये झाले आहे.

तुमच्या शहरात पेट्रोलचे दर. आजचा पेट्रोलचा दर

दिल्लीत पेट्रोल ₹९४.७२/लिटर
मुंबईत पेट्रोल ₹१०३.४४/लिटर
चेन्नईत पेट्रोल ₹१००.७६/लिटर
कोलकातामध्ये पेट्रोल ₹१०४.९५/लिटर
नोएडामध्ये पेट्रोल ₹९४.९०/लिटर
गाझियाबादमध्ये पेट्रोल ₹९४.७५/लिटर
पाटण्यात पेट्रोल ₹१०५.५८/लिटर

तुमच्या शहरातील डिझेलच्या किमती | आजचा डिझेलचा दर

दिल्लीत डिझेल ₹८७.६२/लिटर
मुंबईत डिझेल ₹८९.९७/लिटर
चेन्नईत डिझेल ₹९२.३५/लिटर
कोलकातामध्ये डिझेल ₹९१.७६/लिटर
नोएडामध्ये डिझेल ₹८८.०१/लिटर
गाझियाबादमध्ये डिझेल ₹८७.८६/लिटर
पाटण्यात डिझेल ₹९१.८२/लिटर

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

