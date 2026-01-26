English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
गणपती बाप्पा मोरया! कर्तव्यपथ दुमदुमलं, महाराष्ट्राच्या चित्ररथावर खिळल्या नजरा

2026 च्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्लीतील कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राचा 'गणेशोत्सव: आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक' या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ सादर करण्यात आला. या चित्ररथाने सगळ्यांचं लक्ष वेधलं. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 26, 2026, 01:17 PM IST
भारताच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीतील कर्तव्यपथावर आज विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. कर्तव्यपथावर एकूण 17 राज्यांचे चित्ररथ पाहायला मिळणार आहेत. त्याचबरोबर सरकारच्या विविध विभागांचे असे एकूण 30 चित्ररथ पाहायला मिळणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथात गणेशोत्सवाचं सादरीकरण करण्यात आलं आहे. हा चित्ररथ केवळ सांस्कृतिक वैभवच नाही, तर गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून मिळणारी आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक 'आत्मनिर्भरता' अधोरेखित करतो.

चित्ररथाची रचना

अग्रभाग: चित्ररथाच्या दर्शनी भागात एक महिला पारंपरिक वेशभूषेत भव्य ढोल वाजवताना दाखवण्यात आली आहे, जी उत्सवातील ऊर्जेचे प्रतीक आहे. मध्यभाग: येथे एक मूर्तिकार शाडूच्या मातीपासून गणेशाची मूर्ती घडवताना आणि एक गणेशभक्त विसर्जनासाठी मूर्ती डोक्यावर घेऊन जाताना दाखवण्यात आला आहे.
पृष्ठभाग: चित्ररथाच्या शेवटच्या भागात अष्टविनायकाची मंदिरे आणि त्यांच्या प्रतिकृती साकारण्यात आल्या आहेत.

कला आणि संस्कृतीचं दर्शन

चित्ररथाच्या दोन्ही बाजूंना पारंपरिक वेशभूषेतील महिला आणि पुरुषांचे लेझीम पथक आणि ढोल-ताशांचा गजर होता, ज्यामुळे कर्तव्यपथावर 'गणपती बाप्पा मोरया'चा जयघोष घुमला. ऐतिहासिक वारसा: १८९३ मध्ये लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा, एकता आणि भक्तीचा संदेश या माध्यमातून जगासमोर मांडण्यात आला. पर्यावरण पूरक संदेश: चित्ररथात पर्यावरणपूरक शाडू मातीच्या मूर्तींच्या निर्मितीवर भर देऊन शाश्वत परंपरेचा संदेश देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचा हा चित्ररथ सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाद्वारे तयार करण्यात आला असून, त्याने महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडवले.

यांचा देखील सहभाग 

यंदाच्या परेडमध्ये सहभागी झालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, नागालँड, ओडिशा, पुदुच्चेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि मध्य प्रदेश यांचा समावेश होता. तसेच हवाई दल मुख्यालय, नौदल मुख्यालय, आयुष मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, माहिती व प्रसारण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय आदी केंद्र सरकारच्या विभागांचे चित्ररथही या संचलनात सहभागी झाले होते. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
26 January 2026Republic Day 2026Republic Day Parade newsRepublic Day Parade 2026Maharashtra State Chitrarath

