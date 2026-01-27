महाराष्ट्राचा चित्ररथ पाहताच अमित शहांच्या पत्नीने काय केलं पाहिलं का? शेजारीच कांचन गडकरी...; Video

Republic Day 2026 Parade Maharashtra Tableau Video: देशाच्या प्रजासत्ताकदिनानिमित्त आयोजित परेडमध्ये यंदाही महाराष्ट्राचा चित्ररथ सहभागी झाला होता. गणपतीची थीम असलेल्या या चित्ररथामधून महाराष्ट्रातील गणेशोत्सवाचं महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलं होतं. गणपतीची सुंदर मूर्ती या रथावर दिसत होती. तर गणेशोस्तवासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या गणेश मूर्तींबरोबरच अष्टविनायकाचा महिला रथामधून दाखवण्यात आला होता. या चित्ररथाची सध्या सगळीकडेच चर्चा असतानाच दुसरीकडे चर्चा आहे ती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या पत्नीने हा चित्ररथ पाहिल्यानंतर केलेल्या कृतीची.
महाराष्ट्राच्या चित्ररथाच्या दर्शनी भागात एक महिलेची पारंपरिक वेशभूषेत ढोल वाजवतानाची कलाकृती साकारण्यात आलेली. या कलाकृतीमधून महाराष्ट्रातील उत्सवातील ऊर्जा दर्शवण्यात आलेली. चित्ररथाच्या मध्यभागी एक मूर्तिकार शाडूच्या मातीपासून गणेशाची मूर्ती घडवताना आणि एक गणेशभक्त विसर्जनासाठी मूर्ती डोक्यावर घेऊन जाताना दाखवण्यात आला आहे. तर चित्ररथाच्या शेवटच्या भागात अष्टविनायकाची मंदिरे आणि त्यांच्या प्रतिकृती साकारण्यात आलेल्या. चित्ररथाच्या दोन्ही बाजूंना पारंपरिक वेशभूषेतील महिला आणि पुरुषांचे लेझीम पथक आणि ढोल-ताशांचा गजर होता, ज्यामुळे कर्तव्यपथावर 'गणपती बाप्पा मोरया'चा जयघोष घुमल्याचं पाहायला मिळालं.
महाराष्ट्राचा चित्ररथ कर्तव्यपथावर दाखल होताच नेहमीप्रमाणे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची पत्नी कांचन गडकरी या आपल्या खुर्चीवरुन उठून उभ्या राहून टाळ्या वाजवू लागल्या. विशेष म्हणजे कांचन गडकरींच्या बाजूला बसलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांच्या पत्नी सोनल शाह या सुद्धा उभ्या राहून टाळ्या वाजवताना दिसल्या. या दोघीही एकमेकींशी चित्ररथाबद्दल काहीतरी बोलल्या आणि पुन्हा टाळ्या वाजवताना दिसल्या. अमित शाहांच्या पत्नीनं महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला पाहून दिलेला प्रतिसाद चर्चेचा विषय ठरतोय.
अमित शाह यांची पत्नी सोनल शाह या मूळच्या महाराष्ट्रातील आहेत. त्यांचा जन्म कोल्हापूरमध्ये झाला आहे. त्यांनी राजकुमारी पद्माराजे गर्ल्स हायस्कूल, कोल्हापूर येथे शिक्षण घेतले. तसेच, न्यू एज्युकेशन सोसायटीच्या एस. एम. लोहिया शाळेत पाहिली ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेतले आहे.
#WATCH | #RepublicDay | Maharashtra, the land of festivals, is presenting a tableau this year on the theme 'Ganeshotsav: A Symbol of Aatmanirbharta'.
At the front of the tableau, a grand scene depicts a traditional dhol associated with Ganeshotsav, being played by a woman. The… pic.twitter.com/Z9BPX9nPCd
— ANI (@ANI) January 26, 2026
सोनल शाह यांनी महाराष्ट्राच्या चित्ररथासाठी उठून उभं राहून टाळ्या वाजवल्याचं कौतुक सोशल मीडियावर केलं जात आहे. फेसबुकवर वैदही दिक्षित सावंत यांनी लिहिलेल्या एका पोस्टमध्ये, "मोटाभाईंना अजून कोल्हापुरकरणीला महाराष्ट्रापासून तोडता आले नाहीये आणि इथले मुंबईला तोडतील अशी भीती घालतात. सौ. सोनल अमित शाह यांची गुजरात आणि महाराष्ट्राचा चित्ररथ बघतानाचा आनंद. कांचन काकूंचा आनंद नेहमीच ओसंडून वाहत असतो," असं म्हटलं आहे.
अमित शाह यांनी त्यांच्या वयाच्या 23 व्या वर्षी सोनल यांच्याशी विवाह केला. दोघांच्या घरच्यांनी पसंती दिल्यानंतर हे लग्न झालं. त्यांच्या लग्नाला ३७ वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे. सोनल यांनी कायमच अमित शाह यांच्या राजकीय वाटचालीमध्ये त्यांची सोबत केली आहे.
सोनल शाहांच्या कोल्हापूर कनेक्शन आणि गणेश भक्तीमुळेच दरवर्षी अमित शाह न चुकता गणेशोत्सवादरम्यान लालबागचा राजाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी येतात.