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'या' राज्यातलं 27% OBC आरक्षण रद्द! सरकारी नोकऱ्यांमधील 13% पदं Open कॅटेगरीतून भरा; उच्च न्यायालयाचे आदेश

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आरक्षणासंदर्भातील सध्याची स्थिती लक्षात घेतानाच राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दाही लक्षात घेत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला असून पुढील पदं कशी भरायची याचे निर्देश आणि डेडलाइनही दिली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 10, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 10:12 AM IST
'या' राज्यातलं 27% OBC आरक्षण रद्द! सरकारी नोकऱ्यांमधील 13% पदं Open कॅटेगरीतून भरा; उच्च न्यायालयाचे आदेश
Image Credit: उच्च न्यायालयाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य: रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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