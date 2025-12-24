RBI ₹2000000000000 खर्च करणार; भारतातील सर्वसामान्यांना काय फायदा; जाणून घ्या!

RBI Liquidity Measures: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग व्यवस्थेत रोख रक्कम वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्यांनी सरकारी रोखे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतलाय. यात एकूण 2 लाख कोटी रुपयांच्या रोख्यांची खरेदी केली जाणार आहे. यासोबतच 10 अब्ज अमेरिकन डॉलरची म्हणजेच सुमारे 90 हजार कोटी रुपये डॉलर-रुपया देवाणघेवाणीची लिलाव प्रक्रिया आयोजित केली जाणार आहे.
ही सरकारी रोख्यांची खरेदी ओपन मार्केट ऑपरेशन्स म्हणजेच ओएमओ अंतर्गत होईल. एकूण 2 लाख कोटींची खरेदी चार समान हप्त्यांमध्ये विभागली जाईल, प्रत्येक हप्ता 50 हजार कोटी रुपयांचा असेल. हा लिलाव 29 डिसेंबर 2025, 5 जानेवारी, 12 जानेवारी आणि 22 जानेवारी 2026 या तारखांना होतील. ही प्रक्रिया बँकिंग व्यवस्थेत दीर्घकाळ टिकणारी रोख रक्कम वाढवेल.
आरबीआय 13 जानेवारी 2026 रोजी 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी 10 अब्ज डॉलरची खरेदी-विक्री स्वॅप लिलाव आयोजित करेल. यात बँका आरबीआयला डॉलर विकतील आणि लगेच रुपयांची रोख रक्कम मिळवतील, तर तीन वर्षांनंतर तेच डॉलर परत घेतील. हा उपायही बँकांना तात्काळ निधी पुरवठा करेल आणि अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देणारी ठरणार आहे.
बँकांना अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हे उपयोगी ठरणार आहे. सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. बँकांमध्ये रोख रक्कम कमी झाल्याने व्याजदर वाढत होते. आता 2 लाख कोटींची थेट गुंतवणूक आणि स्वॅपमुळे बँकांकडे अतिरिक्त निधी येईल. यामुळे बँका सहजपणे कर्ज वितरित करू शकतील आणि अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा प्रवाह वाढणार आहे.
हा निर्णय थेट सामान्य माणसाच्या खिशाला भिडणारा आहे. बँकांकडे जादा पैसा आल्याने कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद होईल. घर, वाहन किंवा वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांना लवकर आणि सोपे कर्ज मिळणार आहे. व्याजदरही स्थिर राहतील किंवा कमी होण्याची शक्यता आहे. एकूणच अर्थव्यवस्थेत खरेदी-विक्री वाढून रोजगाराच्या संधीही निर्माण होणार आहेत.
रिझर्व्ह बँक सतत बाजार आणि रोख रक्कमची स्थिती निरीक्षण करत असते. गरज पडल्यास अतिरिक्त उपाय केला जातील असे त्यांनी स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय यापूर्वीच्या 1 लाख कोटींच्या खरेदी आणि 5 अब्ज डॉलर स्वॅपनंतरचा पुढचा टप्पा आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्र मजबूत होईल आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे.