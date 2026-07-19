/ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकारने घेतला मोठा निर्णय! डायरेक्ट लेखी आदेशच जारी केला, पण जे करायला पाहिजे तेच केले नाही

100 ISRO Scientist Resignation: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात ‘इस्रो’ मध्ये सुरु असलेल्या राजीनामा सत्रामुळे देशात खळबळ माजली आहे. ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी राजीनामा दिला आहे. यामुळे गगनयान, चांद्रयान-3 सह अनेक मोठ्या मोहिमांचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 100 शास्त्रज्ञांनी राजीनामा दिल्याने सरकारची जोप उडाली आहे. शास्त्रज्ञांच्या या राजीनामा सत्रानंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतला. सरकारने तोंडी घोषणा न करता थेट लेखी लेखी आदेशच जारी केला आहे. पण शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडू नये या करिता जे करायला पाहिजे तेच सरकारने केलेले नाही.
भारत सरकारच्या अंतराळ विभागाने 14 जुलै 2026 रोजी एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार गगनयान मोहीम आणि देशासाठीच्या इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये सहभागी असलेले शास्त्रज्ञ आणि अभियंते राजीनामा देऊ शकत नाहीत किंवा मुदतपूर्व सेवानिवृत्त होऊ शकत नाहीत. गगनयान आणि इतर मोठ्या प्रकल्पांमध्ये सहभागी असलेल्या शास्त्रज्ञांचे राजीनामे किंवा सेवानिवृत्तीचे अर्ज थेट स्वीकारू नयेत असे लेखी आदेशच सरकारने इस्रोच्या सर्व केंद्रांना पाठवले आहेत. प्रत्येक राजीनामा अंतराळ विभागाकडे पाठवावा लागेल. यावरुनच या राजीनामा सत्राचे गांभीर्य लक्षात येत आहे.
एकेकाळी देशातील सर्वात हुशार तरुण इस्रोमध्ये काम करायचे स्वप्न पहायचेय येथे काम करणाऱ्यांना देशासाठी काहीतरी महान करण्याची इच्छा होती. पण आता, अनेक तरुण शास्त्रज्ञ येथे काम करण्यास इच्छुक नाहीत. तर, अनेक शास्त्रज्ञ नोकरी सोडत आहेत. जास्त पगार, जलद पदोन्नती, चांगले वातावरण, कमी नोकरशाही आणि काम तसेच वैयक्तिक आयुष्याचा उत्तम ताळमेळ यामुळे अनेक तरुण शास्त्रज्ञ खाजगी संस्थांकडे आकर्षित होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
खाजगी अवकाश कंपन्या चांगले पॅकेज देत आहेत. इस्रोमध्ये नवीन आयडियांचा विचार केला जात नाही. निर्णय घेण्यास विलंब होतो. मेहनतीचे पूर्ण कौतुक होत नाही. यामुळे नोकरी करण्याची इच्छा वाटत नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारने 'इन-स्पेस'ची निर्मिती केली, ज्यामुळे खाजगी कंपन्यांना अंतराळात काम करण्याची परवानगी मिळाली. यामुळे खाजगी कंपन्या रॉकेट्स, उपग्रह आणि सेवा तयार करत आहेत. पण हे सर्व तेव्हाच यशस्वी होईल, जेव्हा इस्रो मजबूत राहील. पण इस्रोमधील अनुभवी लोक नोकरी सोडून सोडून जात आहेत. नवीन तंत्रज्ञान कोण विकसित करेल? गगनयान मोहिमेमध्ये मानवांना अंतराळात पाठवायचे आहे. यासाठी अत्यंत हुशार शास्त्रज्ञांची आवश्यकता आहे. जर या मोहिमेवर काम करणारे शास्त्रज्ञच नोकरी योडून गेले तर ही मोहीम अवघड होईल.
गगनयान ही भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम आहे. यासाठी अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. यो महोिमेत सहभागी असलेले शास्त्रज्ञ निघून गेले, तर मोहमच धोक्यात येईल. शास्त्रज्ञ नोकरी सोडून जाऊ नयेत यासाठी सरकारने आदेश जारी केला आहे. पण हा केवळ एक तात्पुरता उपाय आहे. याला जास्त काळ विलंब केल्याने ही समस्या सुटणार नाही.
विक्रम साराभाई आणि सतीश धवन यांसारख्या दिग्गज शास्त्रज्ञांनी येथून अनेक मह्तवाकांक्षी मोहिमा यशस्वी केल्या. अनेक अपयशातून त्यांनी मोठं यश मिळवले. शास्त्रज्ञ घडवण्याच काम येथे होते. आता मात्र, नेतृत्व, निर्णयक्षमता आणि तरुणांसाठीच्या संधी कमी होत आहेत. याच कारणामुळे अनेक जण नोकरी सोडून जात आहेत. यांना रोखण्यासाठी सरकारने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.
इस्रोच्या पारंपरिक तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाचा करुन अनेक खाजगी कंपन्या मोठ्या होत आहेत. अनेक दशकांच्या राष्ट्रीय कर महसुलाने इस्रोचा पाया रचला आहे. जर इस्रो कमकुवत झाले, तर त्याचा परिणाम खाजगी क्षेत्रावरही होईल. इस्रोने प्रमुख संशोधन आणि नवीन मोहिमांवर लक्ष केंद्रित करावे, तर खाजगी कंपन्यांनी व्यवसायाचा पाठपुरावा केला पाहिजे.
शास्त्रत्रांनी नोकरी सोडू नये म्हणून सरकारने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याआधी महत्वाचे काम केले पाहिजे. सरकारने शास्त्रज्ञांशी संवाद साधून त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या पाहिजेत. त्यांचे पगार वाढवले पाहिजेत, पदोन्नती सुलभ केली पाहिजे. संशोधनासाठी निधी द्यावा आणि कामासाठी चांगले वातावरण निर्माण करावे. तरुण शास्त्रज्ञांना प्रगतीच्या संधी दिल्या पाहिजेत तरच ही गळती रोखता येईल.