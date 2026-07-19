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ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकारने घेतला मोठा निर्णय! डायरेक्ट लेखी आदेशच जारी केला, पण जे करायला पाहिजे तेच केले नाही

ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी राजीनामा देऊन नोकरी सोडल्यानंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने डायरेक्ट आदेशच जारी केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 19, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:36 PM IST
ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकारने घेतला मोठा निर्णय! डायरेक्ट लेखी आदेशच जारी केला, पण जे करायला पाहिजे तेच केले नाही

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकारने घेतला मोठा निर्णय! डायरेक्ट लेखी आदेशच जारी केला, पण जे करायला पाहिजे तेच केले नाही
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