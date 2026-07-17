Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांचे राजीनामे; एवढी मोठी नोकरी सोडून शास्त्रज्ञ कुठे जात आहेत? भारत सरकारची झोप उडवणारी अपडेट

ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांचे राजीनामे; एवढी मोठी नोकरी सोडून शास्त्रज्ञ कुठे जात आहेत? भारत सरकारची झोप उडवणारी अपडेट

ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांनी राजीनाम्या दिल्याने खळबळ उडाली आहे.  एवढी मोठी नोकरी सोडून शास्त्रज्ञ कुठे जात आहेत याची चर्चा सुरु आहे. याबाबतची माहिती आता सोमर आली आहे. यामुळे सरकारला मोटा धक्का बसला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 17, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:49 PM IST
ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांचे राजीनामे; एवढी मोठी नोकरी सोडून शास्त्रज्ञ कुठे जात आहेत? भारत सरकारची झोप उडवणारी अपडेट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांचे राजीनामे; एवढी मोठी नोकरी सोडून शास्त्रज्ञ कुठे जात आहेत? भारत सरकारची झोप उडवणारी अपडेट
ISRO0 min ago
2
airtel19 min ago
3
supriya sule19 min ago
4
Omraje Nimbalkar1 hr ago
5
Beed1 hr ago