/ISRO च्या 100 शास्त्रज्ञांचे राजीनामे; एवढी मोठी नोकरी सोडून शास्त्रज्ञ कुठे जात आहेत? भारत सरकारची झोप उडवणारी अपडेट

100 ISRO Scientist Resignation: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात ‘इस्रो’मधून 100 हून अधिक शास्त्रज्ञांनी राजीनामे दिल्याच्या वृत्तामुळे खळबळ माजली आहे. राजीनामा देणारे हे सर्व शास्त्रज्ञ गगनयान आणि चांद्रयान-3 मध्ये सहभागी आहेत. स्व:ताचे स्पेस स्टेशन, अनेक लक्षवेधी अंतराळ मोहिमांसह भारत अंतराळ क्षेत्रात मोठी झेप घेत असतानाच शास्त्रज्ञांच्या राजीनामा सत्रामुळे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. अशातच एवढी मोठी नोकरी सोडून शास्त्रज्ञ कुठे जात आहेत? असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. याबाबत भारत सरकारची झोप उडवणारी अपडेट समोर आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत इस्रोमधील 100 हून अधिक शास्त्रज्ञांनी राजीनामा दिल्यामुळे सरकार चिंतेत आहे. विशेषतः भारताच्या महत्त्वाकांक्षी अंतराळ मोहिमांमध्ये या शास्त्रज्ञांचा सहभाग आहे. हे शास्त्रज्ञ स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज सादर करत आहेत. यामुळे सरकारने शास्त्रज्ञांचे राजीनामा सत्र रोखण्यासाठी कठोर निर्णय घेतला आहे. याप्रकरणाची आता सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, यापुढे राजीनामे स्वीकारु नयेत, अशी सूचना इस्रोला करण्यात आली आहे.
‘गगनयान’सारख्या महत्त्वाच्या मोहिमांवर काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांचे राजीनामे किंवा स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज स्वीकारू नयेत, असे निर्देश सरकारने इस्रो व्यवस्थापनाला दिले आहेत. ‘ग्रुप ए’ मध्ये मोडणाऱ्या शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारकडून सूचना देण्यात आली आहे. सरकारच्या अंतराळ विभागाने शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांचे राजीनामे किंवा स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज स्वीकारू असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
‘ग्रुप ए’मधील शास्त्रज्ञ आणि अभियंते मोठ्या संख्येने राजीनामे तसेच स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज सादर करत आहेत. यात ‘गगनयान’सारख्या महत्वाच्या मोहिमांसह इतर मोहिमांसाठी काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांचा देखील समावेश आहे.
2020 मध्ये अंतराळ क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले झाले आहे. स्कायरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस, पिक्सेल, बेलॅट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस, दिगंतरा आणि इतर अनेक स्टार्टअप्सनी भारताच्या एरोस्पेस क्षेत्राचे स्वरूप बदलून टाकले आहे. या कंपन्या रॉकेट, सॅटेलाइट, प्रोपल्शन सिस्टम आणि स्पेस-बेस्ड क्षेत्रात झपाट्याने क्रांती करत आहेत. खाजगी स्टार्टअप्स शास्त्रज्ञांना मोठी संधी देत आहेत. खाजगी कंपन्या शास्त्रज्ञांना चांगले पगार, स्टॉक ऑप्शन्स इतकचं नाही तर झटपट निर्णय देण्याचे अधिकार देत आहेत. इस्रोच्या अनेक निवृत्त आणि माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एरोस्पेस स्टार्टअप्स सुरू केले आहेत. तर, अनेक शास्त्रज्ञ मार्गदर्शनाचे काम करत आहेत. यामुळे अनेक शास्त्रज्ञ खाजगी स्पेस कंपन्यांकडे आकर्षित होऊन त्यांच्यासोबत काम करण्याचा निर्णय घेत आहेत. यामुळे हे शास्त्रज्ञ ISRO ची नोकरी सोडत आहेत.