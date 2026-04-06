परिस्थिती गंभीर तिथं 'बाप'माणूस खंबीर! घटस्फोटित लेकीला वाजत- गाजत घरी आणलं

  • परिस्थिती गंभीर तिथं बापमाणूस खंबीर! घटस्फोटित लेकीला वाजत- गाजत घरी आणलं

घटस्फोटीत मुलगी म्हणजे डोक्यावरचा भार समजला जातो तसेच तिच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन सुद्धा बदलतो. मात्र अशा परिस्थितीत एका निवृत्त न्यायाधीशांनी समाजासमोर एक वेगळाच आदर्श घालून दिला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 6, 2026, 09:07 AM IST
Photo Credit - Social Media

मेरठ : एकदाका मुलीचं लग्न झालं की तिनं दिल्या घरी सुखी रहावं अशी प्रथाच जणू समाजात आहे. काहीवेळा लग्नानंतर सासरी मुलींवर अत्याचार होतात, मात्र तरी देखील त्या मुलीने तो जाच सहन करत राहावा आणि लग्न टिकवावं असं म्हणणं समाजाचं असतं. घटस्फोटीत मुलगी म्हणजे डोक्यावरचा भार समजला जातो तसेच तिच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन सुद्धा बदलतो. मात्र अशा परिस्थितीत एका निवृत्त न्यायाधीशांनी समाजासमोर एक वेगळाच आदर्श घालून दिला आहे. एका निवृत्त न्यायाधीशांनी घटस्फोटानंतर आपल्या मुलीचे ढोल हार आणि मिठाईने स्वागत केले. त्यांनी वैवाहिक विभक्ततेभोवती असलेल्या कलंकाला आव्हान देण्याच्या उद्देशाने हे जाहीरपणे समर्थन दर्शवण्यात आले.

समाजासमोर घालून दिला आदर्श : 

मुलीचा घटस्फोट झाला की तिला परत आपल्या घरी आणताना आई वडिलांची मान जिथे शरमेने खाली झुकते, अशा परिस्थितीत निवृत्त न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा  यांनी आपल्या घटस्फोटीत मुलीला वाजत गाजत पुन्हा आपल्या घरी आणलं. शनिवारी कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केल्यानंतर ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा यांनी त्यांची एकुलती एक मुलगी प्रणिता वशिष्ठ हिच्या परतण्याचा आनंद साजरा केला. नातेवाईकांनी हार घालून तिचे स्वागत केले आणि मिठाई वाटली. अनेकांनी 'मी माझ्या मुलीवर प्रेम करतो' असे लिहिलेले काळे टी-शर्ट घातले होते.

तेजगढी येथील एका न्यायिक अकादमीमध्ये मानसशास्त्राची पदव्युत्तर पदवीधर आणि वित्त संचालक असलेल्या प्रणिताने १९ डिसेंबर २०१८ रोजी लष्करातील एका मेजरशी लग्न केले, असे तिचे वकील राजीव गिरी आणि नसीब सैफी यांनी सांगितले. मानसिक आणि शारीरिक छळाच्या आरोपांमुळे त्यांची मुलगी प्रणिती हिला सासरी खूप त्रास सहन करावा लागत होता. लग्नाच्या काही वर्षातच या सगळ्या गोष्टी समोर आल्या. 

प्रणीतला एक मुलगा झाला आणि नंतर प्रणिताने कायदेशीर विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा यावेळी म्हणाले की म्हणाले की, 'जर माझी मुलगी दुःखी असेल, तर तिला त्या वातावरणातून बाहेर काढणे ही माझी जबाबदारी आहे. सामाजिक अपेक्षांपेक्षा तिची प्रतिष्ठा अधिक महत्त्वाची आहे'. शर्मा यांनी पुढे सांगितले की, कुटुंबाने पोटगी न मागण्याचा निर्णय घेतला.  निवृत्त न्यायाधीशांनी घटस्फोटानंतर आपल्या मुलीचे ढोल, हार आणि मिठाईने स्वागत केले. वैवाहिक विभक्ततेभोवती असलेल्या कलंकाला आव्हान देण्याच्या उद्देशाने हे जाहीरपणे समर्थन त्यांनी दर्शवले. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

