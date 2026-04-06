परिस्थिती गंभीर तिथं 'बाप'माणूस खंबीर! घटस्फोटित लेकीला वाजत- गाजत घरी आणलं

मेरठ : एकदाका मुलीचं लग्न झालं की तिनं दिल्या घरी सुखी रहावं अशी प्रथाच जणू समाजात आहे. काहीवेळा लग्नानंतर सासरी मुलींवर अत्याचार होतात, मात्र तरी देखील त्या मुलीने तो जाच सहन करत राहावा आणि लग्न टिकवावं असं म्हणणं समाजाचं असतं. घटस्फोटीत मुलगी म्हणजे डोक्यावरचा भार समजला जातो तसेच तिच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन सुद्धा बदलतो. मात्र अशा परिस्थितीत एका निवृत्त न्यायाधीशांनी समाजासमोर एक वेगळाच आदर्श घालून दिला आहे. एका निवृत्त न्यायाधीशांनी घटस्फोटानंतर आपल्या मुलीचे ढोल हार आणि मिठाईने स्वागत केले. त्यांनी वैवाहिक विभक्ततेभोवती असलेल्या कलंकाला आव्हान देण्याच्या उद्देशाने हे जाहीरपणे समर्थन दर्शवण्यात आले.
मुलीचा घटस्फोट झाला की तिला परत आपल्या घरी आणताना आई वडिलांची मान जिथे शरमेने खाली झुकते, अशा परिस्थितीत निवृत्त न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा यांनी आपल्या घटस्फोटीत मुलीला वाजत गाजत पुन्हा आपल्या घरी आणलं. शनिवारी कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केल्यानंतर ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा यांनी त्यांची एकुलती एक मुलगी प्रणिता वशिष्ठ हिच्या परतण्याचा आनंद साजरा केला. नातेवाईकांनी हार घालून तिचे स्वागत केले आणि मिठाई वाटली. अनेकांनी 'मी माझ्या मुलीवर प्रेम करतो' असे लिहिलेले काळे टी-शर्ट घातले होते.
तेजगढी येथील एका न्यायिक अकादमीमध्ये मानसशास्त्राची पदव्युत्तर पदवीधर आणि वित्त संचालक असलेल्या प्रणिताने १९ डिसेंबर २०१८ रोजी लष्करातील एका मेजरशी लग्न केले, असे तिचे वकील राजीव गिरी आणि नसीब सैफी यांनी सांगितले. मानसिक आणि शारीरिक छळाच्या आरोपांमुळे त्यांची मुलगी प्रणिती हिला सासरी खूप त्रास सहन करावा लागत होता. लग्नाच्या काही वर्षातच या सगळ्या गोष्टी समोर आल्या.
प्रणीतला एक मुलगा झाला आणि नंतर प्रणिताने कायदेशीर विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा यावेळी म्हणाले की म्हणाले की, 'जर माझी मुलगी दुःखी असेल, तर तिला त्या वातावरणातून बाहेर काढणे ही माझी जबाबदारी आहे. सामाजिक अपेक्षांपेक्षा तिची प्रतिष्ठा अधिक महत्त्वाची आहे'. शर्मा यांनी पुढे सांगितले की, कुटुंबाने पोटगी न मागण्याचा निर्णय घेतला. निवृत्त न्यायाधीशांनी घटस्फोटानंतर आपल्या मुलीचे ढोल, हार आणि मिठाईने स्वागत केले. वैवाहिक विभक्ततेभोवती असलेल्या कलंकाला आव्हान देण्याच्या उद्देशाने हे जाहीरपणे समर्थन त्यांनी दर्शवले.