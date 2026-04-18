English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • SBI मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 105 पदांची भरतीची घोषणा; अर्ज भरण्याची तारखेपासून पगारापर्यंत जाणून घ्या A TO Z माहिती

SBI मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 105 पदांची भरतीची घोषणा; अर्ज भरण्याची तारखेपासून पगारापर्यंत जाणून घ्या A TO Z माहिती

SBI Recruitment 2026 : SBI मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण 105 पदांची भरतीची घोषणा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही नोकरी परीक्षेशिवाय मुलाखतीद्वारे देण्यात येणार आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 18, 2026, 12:26 PM IST
SBI मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 105 पदांची भरतीची घोषणा; अर्ज भरण्याची तारखेपासून पगारापर्यंत जाणून घ्या A TO Z माहिती

SBI Retired Officers Resolver Recruitment 2026 : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या माजी अधिकाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आणली आहे. माजी अधिकाऱ्यांना आता पुन्हा एकदा स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी जुळण्याची संधी मिळणार आहे. कारण स्टेट बँक ऑफ इंडिया निर्णय घेतला की, त्यांच्या अनुभवी माजी अधिकाऱ्यांना पुन्हा बँकेत नोकरीची संधी देण्याच ठरवलं आहे. या निर्णयानुसार त्यांनी देशभरातली वेगवेगळ्या शाखांसाठी एकूण 105 पदांची नोकरी भरतीची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी माजी अधिकाऱ्यांना कुठलेही परीक्षा द्यावी लागणार नाही. तर या नोकरीसाठी त्यांची मुलाखत घेण्यात येणार आहे. तसंच ही भरती पूर्णपणे कंत्राटी तत्त्वावर असणार आहे. 

SBI कोणत्या शाखेसाठी निघाली जागा?

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी काढलेल्या नोकरीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार इच्छुक आणि पात्र उमेदवार 5 मे 2026 पर्यंत एसबीआयच्या अधिकृत करिअर पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.  दिल्लीत सर्वाधिक 15 पदं असणार आहे. याशिवाय, लखनौमध्ये 13, पाटणामध्ये 10, भोपाळमध्ये 9 आणि कोलकातामध्ये 7 पदे भरली जाणार आहे. तर गांधीनगर, जयपूर आणि गुवाहाटी यांसारख्या सर्कल्समध्ये प्रत्येकी 6 अधिकारी असणार आहे. एसबीआयने हा निर्णय घेण्यामागे कारण म्हणजे गुंतागुंतीची बँकिंग प्रकरणे सोडवण्यासाठी आणि ग्राहकांचा अनुभव सुधारण्यासाठी ही नोकरी भरती करण्यात येणार आहे. 

या नोकरीसाठी कोण असणार पात्र?

SBI च्या अधिकृत वेबपोर्टलवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार या नोकरीसाठी अर्ज करणारे लोक हे एसबीआय (SBI)चे माजी अधिकारी असावे. एवढंच नाही तर त्यांनी SBI मध्ये एमएमजीएस-II, एमएमजीएस-III, किंवा एसएमजीएस-IV श्रेणीचे अधिकारी म्हणून काम केल्यानंतर सेवानिवृत्ती झाले आहेत.
तसंच या माजी अधिकाऱ्यांनी 60 व्या वर्षी सेवा निवृत्ती झाले असावे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती  (VRS) घेतले आहे, शिवाय राजीनामा दिला आहे. त्यांना एसबीआय सोबत परत काम करण्याची संधी मिळणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे अर्जदारांचे वय 31 मार्च 2026 पर्यंत 63 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, असं यात नमूद करण्यात आलंय. बँकेने असंही नमूद केलंय की,  अर्जदारांची सेवा नोंद पूर्णपणे निर्दोष असायला पाहिजे. त्यांच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई किंवा कायदेशीर खटला प्रलंबित नसेल तर ते या नोकरीसाठी पात्र उमेदवार असेल. 

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
SBI Recruitment 2026SBI Retired Officers JobsSBI Resolver VacancySBI CCRC RecruitmentBank Jobs for Retired Staff

इतर बातम्या

IPL 2026 : सनरायझर्स हैदराबादच्या संघात एन्ट्री होणार या दक...

स्पोर्ट्स