SBI मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 105 पदांची भरतीची घोषणा; अर्ज भरण्याची तारखेपासून पगारापर्यंत जाणून घ्या A TO Z माहिती

SBI Retired Officers Resolver Recruitment 2026 : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या माजी अधिकाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आणली आहे. माजी अधिकाऱ्यांना आता पुन्हा एकदा स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी जुळण्याची संधी मिळणार आहे. कारण स्टेट बँक ऑफ इंडिया निर्णय घेतला की, त्यांच्या अनुभवी माजी अधिकाऱ्यांना पुन्हा बँकेत नोकरीची संधी देण्याच ठरवलं आहे. या निर्णयानुसार त्यांनी देशभरातली वेगवेगळ्या शाखांसाठी एकूण 105 पदांची नोकरी भरतीची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी माजी अधिकाऱ्यांना कुठलेही परीक्षा द्यावी लागणार नाही. तर या नोकरीसाठी त्यांची मुलाखत घेण्यात येणार आहे. तसंच ही भरती पूर्णपणे कंत्राटी तत्त्वावर असणार आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी काढलेल्या नोकरीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार इच्छुक आणि पात्र उमेदवार 5 मे 2026 पर्यंत एसबीआयच्या अधिकृत करिअर पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. दिल्लीत सर्वाधिक 15 पदं असणार आहे. याशिवाय, लखनौमध्ये 13, पाटणामध्ये 10, भोपाळमध्ये 9 आणि कोलकातामध्ये 7 पदे भरली जाणार आहे. तर गांधीनगर, जयपूर आणि गुवाहाटी यांसारख्या सर्कल्समध्ये प्रत्येकी 6 अधिकारी असणार आहे. एसबीआयने हा निर्णय घेण्यामागे कारण म्हणजे गुंतागुंतीची बँकिंग प्रकरणे सोडवण्यासाठी आणि ग्राहकांचा अनुभव सुधारण्यासाठी ही नोकरी भरती करण्यात येणार आहे.
SBI च्या अधिकृत वेबपोर्टलवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार या नोकरीसाठी अर्ज करणारे लोक हे एसबीआय (SBI)चे माजी अधिकारी असावे. एवढंच नाही तर त्यांनी SBI मध्ये एमएमजीएस-II, एमएमजीएस-III, किंवा एसएमजीएस-IV श्रेणीचे अधिकारी म्हणून काम केल्यानंतर सेवानिवृत्ती झाले आहेत.
तसंच या माजी अधिकाऱ्यांनी 60 व्या वर्षी सेवा निवृत्ती झाले असावे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) घेतले आहे, शिवाय राजीनामा दिला आहे. त्यांना एसबीआय सोबत परत काम करण्याची संधी मिळणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे अर्जदारांचे वय 31 मार्च 2026 पर्यंत 63 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, असं यात नमूद करण्यात आलंय. बँकेने असंही नमूद केलंय की, अर्जदारांची सेवा नोंद पूर्णपणे निर्दोष असायला पाहिजे. त्यांच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई किंवा कायदेशीर खटला प्रलंबित नसेल तर ते या नोकरीसाठी पात्र उमेदवार असेल.