/मोठी बातमी! पासपोर्टचे नियम अन् फी बदलली, सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री, तर मुलांच्या पासपोर्टमध्ये...

पासपोर्टसंदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्टच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केल्यामुळे याचा सर्वाधिक परिणाम लहान मुलांच्या पासपोर्टवर होणार आहे. नवीन नियमानुसार 15 वर्षांखालील मुलांना जारी करण्यात येणारा 36 पांनाचा सामान्य पासपोर्ट आता जारी केलेल्या तारखेपासून 5 वर्षांपर्यंत वैध राहणार आहे. केंद्र सरकारने या बदलाबाबत एक अधिकृत अधिसूचना जारी करून सांगितलं की, आता अशा मुलांचा पासपोर्ट एकतर 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा ते 18 वर्षांचे होईपर्यंत वैध मानला जाणार आहे. या दोन्हीपैकी जी अट आधी पूर्ण होईल ती लागू करण्यात येणार आहे.
The Ministry of External Affairs has notified the Passports (Amendment) Rules, 2026, amending the Passports Rules, 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for five years or until the child turns… pic.twitter.com/Y9I9qBii1w— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2026