/पोस्टमॉर्टमवेळी सुंदर महिलांसोबत होतो नको तो प्रकार, काँग्रेस आमदाराच्या दाव्याने उडाली खळबळ!

मध्य प्रदेशातील रीवा येथील संजय गांधी स्मृती चिकित्सालयाच्या शवागाराबाबत काँग्रेसचे सेमरिया मतदारसंघातील आमदार अभय मिश्रा यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. पोस्टमॉर्टमच्या वेळी महिला मृतदेहांच्या सुरक्षेबाबत त्यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले. त्यांचा हा दावा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
अभय मिश्रा यांनी सांगितले की, सुमारे दोन वर्षांपूर्वी एक व्यक्ती त्यांच्याकडे आपल्या सुनेच्या पोस्टमॉर्टमसंदर्भात मदत मागण्यासाठी आला होता. संबंधित व्यक्तीला पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया आपल्या समोर व्हावी, अशी इच्छा होती. त्यामागचे कारण विचारल्यानंतर त्या व्यक्तीने रुग्णालयाच्या शवागाराबाबत गंभीर माहिती दिल्याचे आमदारांनी सांगितले.
आमदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यक्तीने दावा केला होता की एखाद्या सुंदर महिलेचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी शवागारात ठेवला आणि कुटुंबीय तेथे उपस्थित नसतील, तर मृतदेहासोबत लैंगिक अत्याचार केला जातो. पोस्टमॉर्टमच्या वेळी कुटुंबीयांना जवळ उभे राहण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, असाही आरोप करण्यात आला. मात्र, आमदारांनी हा दावा स्वतः पाहिल्याचे सांगितलेले नाही, तर तो आपल्याला एका व्यक्तीकडून समजल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या आरोपांसाठी ठोस पुरावा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर मिश्रा यांनी आपण प्रत्यक्षदर्शी नसल्याचे सांगितले. लोक आपल्या समस्या आणि तक्रारी घेऊन लोकप्रतिनिधींकडे येतात आणि त्या सार्वजनिक व्यासपीठावर मांडणे आपले काम असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे.
दरम्यान, संजय गांधी रुग्णालय प्रशासनाने आमदारांचे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे. रुग्णालयाचे सीएमओ अलख प्रकाश यांनी या दाव्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे सांगितले. संबंधित आरोपांसाठी ठोस पुरावे असतील तर ते सादर करावेत, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, अशा प्रकारची घटना रुग्णालयात घडल्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
या प्रकरणात सध्या एकीकडे आमदारांचे गंभीर आरोप आहेत, तर दुसरीकडे रुग्णालय प्रशासनाचा स्पष्ट इन्कार आहे. त्यामुळे आरोपांना सत्य म्हणून मांडण्याऐवजी ‘आमदारांचा दावा’ आणि ‘रुग्णालयाचा इन्कार’ या दोन्ही बाजू वाचकांसमोर ठेवणे महत्त्वाचे आहे. प्रकरणाची अधिकृत चौकशी झाल्यासच या दाव्यांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.