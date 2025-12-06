English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'ऑफिसनंतर कर्मचाऱ्यांनी नाही द्यायचं कॉल, ईमेलचं उत्तर', सुप्रिया सुळेंनी सादर केलेलं 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल' नेमकं काय?

Right to Disconnect Bill: प्रायव्हेट मेंबर बिल हे कर्मचाऱ्यांचे कामकाजी जीवन आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यातील संतुलन राखण्यासाठी आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 6, 2025, 06:52 PM IST
'ऑफिसनंतर कर्मचाऱ्यांनी नाही द्यायचं कॉल, ईमेलचं उत्तर', सुप्रिया सुळेंनी सादर केलेलं 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल' नेमकं काय?
राइट टू डिस्कनेक्ट बिल

Right to Disconnect Bill: कामाच्या वेळेनंतर ऑफिसमधून येणारे फोन, ईमेल आणि मेसेज कर्मचाऱ्यांना त्रासदायक ठरतात. हा मुद्दा आता देशभरात चर्चेत आला. कारण या प्रश्नाचे पडसाद आता संसदेतही उमटले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ सादर केले. काय आहे नेमकं हे बिल? तुमच्यासाठी कसं फायदेशीर ठरेल? सविस्तर जाणून घेऊया.  

Add Zee News as a Preferred Source

प्रायव्हेट मेंबर बिल हे कर्मचाऱ्यांचे कामकाजी जीवन आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यातील संतुलन राखण्यासाठी आहे. यात कर्मचाऱ्यांना कामाशी संबंधित संवादापासून दूर राहण्याचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा बर्नआऊट कमी होईल आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होणार आहे.

बिलात कोणत्या मुख्य तरतुदी?

कामाच्या वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांना कामाशी जोडलेल्या कॉल्स किंवा मेसेजेसचा प्रतिसाद देण्याची बंधनकारकता नसेल. सुट्टीच्या दिवशीही ईमेल उघडण्याची किंवा उत्तर देण्याची गरज नाही. यामुळे वैयक्तिक वेळेला प्राधान्य मिळणार आहे. तसेच कंपन्या ठराविक वेळेनंतर त्रास देऊ शकणार नाहीत. तुम्ही ऑफिसच्या कॉल्सना प्रतिसाद न दिल्यास दंड किंवा शिक्षा होणार नाही. विशेष म्हणजे कर्मचारी कल्याण प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे. जी या हक्कांची देखरेख करणार आहे. येथे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांकडून एकूण पगाराच्या 1 टक्के दंड आकारला जाईल, अशी तरतूद आहे.

फ्रान्सचा अनुभव काय?

फ्रान्सने 2017 मध्ये ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ कायदा लागू केला, जो 50 हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या कंपन्यांसाठी बंधनकारक आहे. यानुसार, कामाच्या वेळेनंतर ईमेल किंवा कॉलचा उत्तर देणे आवश्यक नाही. कंपन्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी लागतात, ज्यामुळे कर्मचारी डिजिटल ताणापासून मुक्त होतात आणि उत्पादकता वाढते.

स्पेन आणि बेल्जियम

2021 मध्ये स्पेनने हा नियम लागू केला. यात कामाच्या वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांना मोबाइल, ईमेल किंवा मेसेजेसपासून दूर राहण्याचा हक्क दिला. यामुळे वैयक्तिक आयुष्याला कायदेशीर संरक्षण मिळाले. बेल्जियममध्ये सुरुवातीला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू झालेला हा कायदा आता 20 किंवा त्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या खासगी कंपन्यांवर लागू होतो. यात ऑफिसनंतर मानसिक विश्रांतीचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलाय. ज्यामुळे त्यांच्यावरील तणाव कमी होतो.

पोर्तुगालचा ‘राइट टू रेस्ट’

पोर्तुगालमध्ये हा कायदा ‘राइट टू रेस्ट’ म्हणून ओळखला जातो. काम संपल्यावर कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना कॉल किंवा मेसेज पाठवण्यास मनाई आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना दंड ठोठावला जातो. यामुळे कर्मचारी कुटुंब आणि वैयक्तिक वेळेला प्राधान्य देतात, ज्याचा फायदा आरोग्य आणि कार्यक्षमतेवर होतो.

भारतासाठी काय शिकवण? 

कोविडनंतर वर्क फ्रॉम होममुळे कामाच्या वेळेची मर्यादा धूसर झाली असून, कर्मचारी थकवा आणि नैराश्याचे बळी ठरतायत. त्यामुळे हे बिल मंजूर झाल्यास भारतातील कामकाजी संस्कृतीत क्रांती घडेल, तसेच कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना कुटुंब आणि स्वतःसाठी वेळ मिळेल, असे मत व्यक्त केलं जातंय. परकीय मॉडेल्स भारतासाठी मार्गदर्शन ठरतायत पण सध्या सरकारची अधिकृत प्रतिक्रिया येण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. हे विधेयक कामाच्या दबावापासून मुक्ती देणारे पाऊल ठरू शकते, असे म्हटले जात आहे.

FAQ 

१. प्रश्न: ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल’ म्हणजे नेमके काय आहे आणि ते कोणी संसदेत मांडले?

उत्तर: हे एक खासगी सदस्य विधेयक (प्रायव्हेट मेंबर बिल) आहे जे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत सादर केले. यात कर्मचाऱ्यांना ऑफिसची वेळ संपल्यानंतर आणि सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित कॉल, ईमेल, मेसेजला उत्तर देण्याची सक्ती न करण्याचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे.

२. प्रश्न: हे बिल पास झाल्यास कर्मचाऱ्यांना काय-काय फायदा होईल?

उत्तर:  ऑफिस टाइम संपल्यानंतर कामाचे कॉल-मेल उठवावे लागणार नाहीत.  सुट्टीतही पूर्ण विश्रांती मिळेल, उत्तर न दिल्यास दंड किंवा शिक्षा होणार नाही.  काम आणि वैयक्तिक आयुष्यात संतुलन राहील, मानसिक तणाव कमी होईल.  एक स्वतंत्र ‘कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण’ स्थापन होऊन या हक्कांची देखरेख होईल.

३. प्रश्न: जगातील इतर कोणत्या देशांत हा कायदा आधीच लागू आहे?

उत्तर:  फ्रान्स (२०१७ पासून, ५० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या कंपन्यांना बंधनकारक)  स्पेन (२०२१ पासून, डिजिटल संवादापासून पूर्ण मुक्तता)  बेल्जियम (आता सरकारी आणि २०+ कर्मचाऱ्यांच्या खासगी कंपन्यांत लागू)  पुर्तगाल (‘राइट टू रेस्ट’ नावाने, नियम मोडल्यास कंपन्यांना दंड)

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Right to Disconnect Bill 2025Office Calls After Work IndiaEmployees Work Life Balance Lawडिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक २०२५कामानंतर ऑफिस कॉल भारत

इतर बातम्या

थेट इस्लाम धर्म स्वीकारला! प्रियांका चोप्राची बहिण मस्जिदमध...

मनोरंजन