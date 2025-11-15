Rishikesh Bungee Jumping Accident: ऋषिकेशजवळील शिवपुरी परिसरातील एका एडवेंचर पार्कमध्ये बंजी जंपिंगदरम्यान मोठा अपघात घडला आहे. हरियाणातून आलेल्या एका पर्यटकाचा बंजी जंपिंगसाठी वापरली जाणारी दोरी अचानक तुटल्याने तो थेट खाली कोसळला. हा संपूर्ण प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला असून व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. या घटनेनंतर एडवेंचर पार्कच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरियाणा येथील सोनू कुमार नावाचा पर्यटक आपल्या मित्रांसह फिरण्यासाठी ऋषिकेशला आला होता. बुधवारी संध्याकाळी बंजी जंपिंगदरम्यान अचानक त्याला जोडलेली दोरी तुटली आणि तो थेट खाली एका छतावर जाऊन पडला. त्याला तातडीने एम्स ऋषिकेशमध्ये दाखल करण्यात आले. तपासणीत काही पसळ्या आणि डावा हात मोडल्याचे समोर आले आहे. डॉक्टरांनी त्याची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे सांगितले.
Please watch this video carefully
My friend visited Thrill Factory, Rishikesh yesterday for bungee jumping, and just 7 minutes after their turn, a major accident took place (12 Nov 2025, around 4:33 PM).
It could’ve been my friend or his sister they were literally saved by… pic.twitter.com/24u0SkMGxS
November 13, 2025
घटनेचा व्हिडिओ 12 नोव्हेंबरचा असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडीओमध्ये स्पष्ट दिसते की युवक हवेत झुलताना अचानक दोर तुटतो आणि तो नियंत्रणाबाहेर जाऊन कोसळतो. सोशल मीडियावर युजर्सनी बंजी जंपिंग सेंटरवर मोठी बेफिकिरी केल्याचा आरोप केला आहे.
घटनेनंतर प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. टिहरीचे जिल्हा पर्यटन विकास अधिकारी एस. एस. राणा यांनी सांगितले की, ‘अपारा अम्यूजमेंट थ्रिल फॅक्टरी’ नावाच्या या अॅडव्हेंचर स्पॉटवर तात्काळ प्रभावाने बंजी जंपिंग क्रियाकलापांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
Boy falls down as bungee jump goes horribly wrong in Rishikesh. While doing bungee jumping in Shivpuri at Thrill Factory, suddenly, the rope broke, and he fell from 180 feet high. He’s in critical condition at AIIMS Rishikesh. Was it equipment failure or safety lapse? pic.twitter.com/HZlF4KH7Xk
November 13, 2025
पर्यटन विभागाने या प्रकरणाला अत्यंत गंभीर मानत, सुरक्षा मानकांची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.