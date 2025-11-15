English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बंजी जंपिंग करताना तुटली दोरी, 55 मीटर उंचीवरून..., ऋषिकेशच्या अ‍ॅडव्हेंचर पार्कमधला VIDEO Viral

Uttarakhand Rishikesh News: ही घटना बुधवार, 12 नोव्हेंबर रोजी उत्तराखंडच्या ऋषिकेशमध्ये घडल्याचे वृत्त आहे. या घटनेचा एक व्हिडीओ इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे. नेमकं काय घडलं हे जाणून घेऊयात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 15, 2025, 11:41 AM IST
बंजी जंपिंग करताना तुटली दोरी, 55 मीटर उंचीवरून..., ऋषिकेशच्या अ‍ॅडव्हेंचर पार्कमधला VIDEO Viral
Rishikesh Bungee Jumping Accident: Rope Snaps Mid-Air

Rishikesh Bungee Jumping Accident: ऋषिकेशजवळील शिवपुरी परिसरातील एका एडवेंचर पार्कमध्ये बंजी जंपिंगदरम्यान मोठा अपघात घडला आहे. हरियाणातून आलेल्या एका पर्यटकाचा बंजी जंपिंगसाठी वापरली जाणारी दोरी अचानक तुटल्याने तो थेट खाली कोसळला. हा संपूर्ण प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला असून व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. या घटनेनंतर एडवेंचर पार्कच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

हरियाणातील युवक गंभीर जखमी

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरियाणा येथील सोनू कुमार नावाचा पर्यटक आपल्या मित्रांसह फिरण्यासाठी ऋषिकेशला आला होता. बुधवारी संध्याकाळी बंजी जंपिंगदरम्यान अचानक त्याला जोडलेली दोरी तुटली आणि तो थेट खाली एका छतावर जाऊन पडला. त्याला तातडीने एम्स ऋषिकेशमध्ये दाखल करण्यात आले. तपासणीत काही पसळ्या आणि डावा हात मोडल्याचे समोर आले आहे. डॉक्टरांनी त्याची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे सांगितले.

 

व्हायरल व्हिडीओने उघड केला  निष्काळजीपणा?

घटनेचा व्हिडिओ 12 नोव्हेंबरचा असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडीओमध्ये स्पष्ट दिसते की युवक हवेत झुलताना अचानक दोर तुटतो आणि तो नियंत्रणाबाहेर जाऊन कोसळतो. सोशल मीडियावर युजर्सनी बंजी जंपिंग सेंटरवर मोठी बेफिकिरी केल्याचा आरोप केला आहे.

 

प्रशासन सतर्क, बंजी जंपिंगवर तात्काळ बंदी

घटनेनंतर प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. टिहरीचे जिल्हा पर्यटन विकास अधिकारी एस. एस. राणा यांनी सांगितले की, ‘अपारा अम्यूजमेंट थ्रिल फॅक्टरी’ नावाच्या या अ‍ॅडव्हेंचर स्पॉटवर तात्काळ प्रभावाने बंजी जंपिंग क्रियाकलापांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

 

पर्यटन विभागाने या प्रकरणाला अत्यंत गंभीर मानत, सुरक्षा मानकांची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Rishikeshuttrakhand viral videobungee jumping accident

इतर बातम्या

राजकुमार राव-पत्रलेखाच्या लग्नाच्या चौथ्या वाढदिवसाला झाले...

मनोरंजन