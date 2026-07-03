'फायनल डेस्टीनेशन'सारखा अपघात... स्कॉर्पिओमधून लोखंडी सळ्या आरपार, 'अटल टनल'बाहेर येऊन कार... | Video

हिमाचल प्रदेशात फिरायला जाणाऱ्या पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या प्रमुख स्थळांपैकी एक असलेल्या अटल बोगद्याजवळ अत्यंत विचित्र अपघात झाला आहे. अटल टनलच्या उत्तरेकडील एन्ट्रीजवळ बुधवारी रात्री उशिरा झालेल्या अपघातामध्ये एका पर्यटकाचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातामध्ये 'स्कॉर्पिओ' एसयूव्हीने प्रवास करत असलेला राजस्थानमधील एक दगावला असून अन्य तिघे जखमी झाले आहेत. या अपघाताची दाहकता दाखवणारा एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये अपघातग्रस्त स्कॉर्पिओ मुख्य रस्त्यावरील वळण सोडून काही फूट उडून एका अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रीज पिलरच्या लोखंडी सळ्यांमध्ये घुसल्याचं दिसत आहे.
या अपघाताच्या भीषण दृश्यांमध्ये काळ्या रंगाची स्कॉर्पिओ एका भल्यामोठ्या काँक्रिटच्या खांबावरील सळ्यांमध्ये अडकून पडल्याचं दिसत आहे. पुलाच्या बांधकामासाठी उभारलेल्या या पिलरवरील अनेक लोखंडी सळ्या गाडीतून आरपार गेल्यामुळे गाडीचा चक्काचूर झाला आहे. या व्हायरल व्हिडीओवरुन अपघाताची दाहकता अधोरेखित होत असून हा व्हिडीओ पाहून गाडीतील तिघे वाचले हा चमत्कारच म्हणावा लागेल असं अनेकांनी इंटरनेटवर म्हटलं आहे.
मृत व्यक्तीची ओळख पटली असून त्याचं नाव कैलास असं आहे. कैलास हा 34 वर्षाचा होता आणि तो राजस्थानमधील सीकरचा रहिवासी होता अशी माहिती समोर आली आहे. जखमींमध्ये उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथील आदित्य आणि राजस्थानमधील राजेंद्र व सिद्धार्थ यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे अपघात झाला तेव्हा गाडी चालवत असलेला सिद्धार्थ या अपघातातून बचावला आहे. कैलास, राजेंद्र आणि चालक सिद्धार्थ हे तिघेही सीकरचे रहिवासी आहेत.
मंगळवारी रात्री मित्रांचा हा ग्रुप मनालीहून लाहौलच्या दिशेने जात असताना रात्री दहाच्या सुमारास अटल बोगद्याच्या उत्तर प्रवेशद्वाराजवळ हा अपघात झाल्याची माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे. प्राथमिक तपासावरून असे दिसून येते की, बोगद्यातून बाहेर पडल्यानंतर अतिवेगामुळे स्कॉर्पिओवरील नियंत्रण सुटले आणि ती बॅरिकेट तोडून थेट अंडर कंस्ट्रकश्न ब्रीजच्या पिलरवर जाऊन अडकली. चालकाला वळण घेता न आल्याने गाडी चंद्र नदीच्या दिशेने कोसळली. पुलाच्या बांधकामासाठी उभारलेल्या पिलरवर जाऊन ही गाडी अडकली. संरचनेवर जाऊन आदळली. पिलरवरील लोखंडी सळ्या एसयूव्हीमधून आरपार गेल्या. कारमधील चौघेही अडकून पडले.
SHOCKING | Accident at Atal Tunnel's North Portal: Scorpio Plunges into Gorge, Gets Stuck on Iron Rods; One Dead, Three Injured pic.twitter.com/gZSUkGxedx— The Tatva (@thetatvaindia) July 2, 2026
सिसू पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी मुकेश राठौर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमी पर्यटकांना बाहेर काढून वैद्यकीय उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं. मयत कैलासचा मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेतला असून कुटुंबीयांना अपघाताची माहिती देण्यात आली आहे. कुटुंबीय मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी आल्यानंतर शवविच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मृतदेह नातेवाईकांकडे सोपवला जाईल अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
प्रशासनाने पर्यटकांनी डोंगराळ भागात अतिवेगाने गाडी चालवू नये. तसेच रात्रीच्या वेळी अनावश्यक प्रवास करणे टाळावे असे आवाहन केलं आहे. विशेषतः पावसाळ्यात रस्ते निसरडे होतात आणि दृश्यमानता कमी असल्याने धोका अधिक वाढत असल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.