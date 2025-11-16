English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लालू प्रसाद यादवांना किडनी देऊन लेकीला पश्चात्ताप,'...तर वडिलांना वाचवू नका'

Rohini Acharya on Kidney Donation: रोहिणी यांनी भाऊ तेजस्वी यादव यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 16, 2025, 06:15 PM IST
लालू प्रसाद यादवांना किडनी देऊन लेकीला पश्चात्ताप,'...तर वडिलांना वाचवू नका'
रोहिणी आचार्य

Rohini Acharya on Kidney Donation: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी वडिलांना 2022 मध्ये किडनी दान केले होते. तेव्हा ही कुटुंबातील प्रेमाची मोठी कथा म्हणून सगळीकडे चर्चा झाली. पण आता रोहिणी यांनी सोशल मीडियावरून हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले आहे. तसेच आपल्याला या निर्णयाचा पश्चाताप होत असल्याचेही त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.ही बाब राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवतेय आणि यादव कुटुंबातील अंतर्गत कलह उघड करतेय. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

तेजस्वी यादवांवर रोहिणींचे थेट आरोप 

रोहिणी यांनी भाऊ तेजस्वी यादव यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. तेजस्वी यांनी कुटुंबातील जुन्या जखमांवर मीठ चोळले. तेजस्वी माझ्या भावनांशी खेळला आणि कुटुंबाला तुकडे तुकडे केले, असा आरोप त्यांनी केला. बिहार विधानसभा निवडणुकीत आरजेडीला अपेक्षित यश न मिळाल्याने कुटुंबातील तणाव वाढला असल्याचे रोहिणी यांच्या पोस्टमधून दिसून येते. रोहिणी यांनी सोशल मीडियावरून तेजस्वी यांच्या नेतृत्वावर आणि कुटुंबीयांवरील वागणुकीवर टीका केली, ज्यामुळे पक्षांतर्गत फूट दिसू लागली. 

किडनी दान कधी केलेलं?

लालू प्रसाद यादव यांना 2022 मध्ये किडनीच्या आजारामुळे सिंगापूरमध्ये उपचार घ्यावे लागले. त्यावेळी रोहिणी यांनी वडिलांसाठी किडनी दान करण्याचा निर्णय घेतला. ज्याला त्यावेळी लालू यादवांच्या कुटुंबाच्या एकजुटीचा प्रतीक म्हणून पाहिलं गेलं. पण आता निवडणुकीनंतरच्या अपयशामुळे रोहिणी यांना पश्चाताप झालाय. 'मी माझे आरोग्य धोक्यात घातले, पण बदल्यात मिळाले फक्त दुखः, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दानानंतर रुग्णाला काळजी घेणे आवश्यक असते, पण मला कुटुंबात तशी सहानुभूती मिळाली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

पक्षातील कलह चव्हाट्यावर

बिहारमध्ये यादव कुटुंबाची राजकीय ओळख मजबूत आहे. पण रोहिणी यांच्या खुल्या आरोपांमुळे तेजस्वी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. पक्षातील इतर नेते मौन बाळगत असले तरी, सोशल मीडियावरून याची चर्चा जोर धरतेय. रोहिणी यांनी लालू आणि तेजस्वी यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे जबाबदारी टाकली असून, "कुटुंबाला एकत्र ठेवण्यात अपयश आले," असे म्हटलंय. 

FAQ

१. प्रश्न: रोहिणी आचार्यांनी लालू प्रसाद यादवांना किडनी का दिली होती आणि आता पश्चात्ताप का व्यक्त केला?

उत्तर: २०२२ मध्ये रोहिणी यांनी वडील लालू प्रसाद यादवांना किडनी दान केली होती, जे कुटुंबाच्या प्रेमाचे प्रतीक मानले गेले. आता निवडणुकीनंतरच्या अपयशामुळे आणि कुटुंबातील तणावामुळे त्यांना दानाचा पश्चात्ताप होतोय. त्यांनी सांगितले की, त्यागाचा अपमान होत असून वडील आणि कुटुंबाकडून दु:ख मिळाले.

२. प्रश्न: रोहिणी आचार्यांनी तेजस्वी यादवांवर कोणते आरोप केले?

उत्तर: रोहिणी यांनी भाऊ तेजस्वी यादव यांच्यावर कुटुंबाला तुकडे तुकडे करण्याचा आणि भावनांशी खेळण्याचा आरोप केला. ते म्हणाल्या, "तेजस्वींनी जुन्या जखमांवर मीठ चोळले आणि कुटुंबातील एकजूट मोडली." हे आरोप सोशल मीडियावरून केले गेले, ज्यामुळे आरजेडीमध्ये कलह वाढला.

३. प्रश्न: या घटनेचा आरजेडी पक्षावर काय परिणाम होईल?

उत्तर: ही बाब आरजेडीच्या एकजुटीला धक्का देऊ शकते आणि तेजस्वी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करेल. कुटुंबातील वाद उघड झाल्याने पक्षाला नुकसान होऊ शकते, तर विरोधकांना फायदा मिळेल. रोहिणी यांनी माफीची मागणी केली असून, लवकर तोडगा काढावा लागेल.

