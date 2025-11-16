लालू प्रसाद यादवांना किडनी देऊन लेकीला पश्चात्ताप,'...तर वडिलांना वाचवू नका'

Rohini Acharya on Kidney Donation: आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांची मुलगी रोहिणी आचार्य यांनी वडिलांना 2022 मध्ये किडनी दान केले होते. तेव्हा ही कुटुंबातील प्रेमाची मोठी कथा म्हणून सगळीकडे चर्चा झाली. पण आता रोहिणी यांनी सोशल मीडियावरून हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले आहे. तसेच आपल्याला या निर्णयाचा पश्चाताप होत असल्याचेही त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.ही बाब राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवतेय आणि यादव कुटुंबातील अंतर्गत कलह उघड करतेय. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
रोहिणी यांनी भाऊ तेजस्वी यादव यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. तेजस्वी यांनी कुटुंबातील जुन्या जखमांवर मीठ चोळले. तेजस्वी माझ्या भावनांशी खेळला आणि कुटुंबाला तुकडे तुकडे केले, असा आरोप त्यांनी केला. बिहार विधानसभा निवडणुकीत आरजेडीला अपेक्षित यश न मिळाल्याने कुटुंबातील तणाव वाढला असल्याचे रोहिणी यांच्या पोस्टमधून दिसून येते. रोहिणी यांनी सोशल मीडियावरून तेजस्वी यांच्या नेतृत्वावर आणि कुटुंबीयांवरील वागणुकीवर टीका केली, ज्यामुळे पक्षांतर्गत फूट दिसू लागली.
लालू प्रसाद यादव यांना 2022 मध्ये किडनीच्या आजारामुळे सिंगापूरमध्ये उपचार घ्यावे लागले. त्यावेळी रोहिणी यांनी वडिलांसाठी किडनी दान करण्याचा निर्णय घेतला. ज्याला त्यावेळी लालू यादवांच्या कुटुंबाच्या एकजुटीचा प्रतीक म्हणून पाहिलं गेलं. पण आता निवडणुकीनंतरच्या अपयशामुळे रोहिणी यांना पश्चाताप झालाय. 'मी माझे आरोग्य धोक्यात घातले, पण बदल्यात मिळाले फक्त दुखः, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दानानंतर रुग्णाला काळजी घेणे आवश्यक असते, पण मला कुटुंबात तशी सहानुभूती मिळाली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियाँ दी गयीं , मारने के लिए चप्पल उठाया गया , मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया , सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी ..
कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए…
कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को…
बिहारमध्ये यादव कुटुंबाची राजकीय ओळख मजबूत आहे. पण रोहिणी यांच्या खुल्या आरोपांमुळे तेजस्वी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. पक्षातील इतर नेते मौन बाळगत असले तरी, सोशल मीडियावरून याची चर्चा जोर धरतेय. रोहिणी यांनी लालू आणि तेजस्वी यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे जबाबदारी टाकली असून, "कुटुंबाला एकत्र ठेवण्यात अपयश आले," असे म्हटलंय.
