/बुरशी लागलेल्या भाज्या, मुदत संपलेले दूध अन् निकृष्ट दर्जाचे मांस...; 5 स्टार हॉटेलमध्ये FDA ची आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाने भेसळविरोधात मोठी मोहिम उघडली असून अनेक पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना रद्द केला आहे. बंगळुरू येथेही पंचतारांकित हॉटेलच्या झगमगाटामागे किळसवाणं वास्तव समोर आलं आहे. अन्न सुरक्षा विभागाच्या छाप्यात सहा प्रमुख हॉटेलमध्ये छापा टाकत मोठी कारवाई केली आहे.
अन्न सुरक्षा विभागाच्या छाप्यात सहा प्रमुख हॉटेलमध्ये खराब झालेल्या 207 किलो भाज्या, 32 लिटर दूध आणि इतर 250 किलो अन्नपदार्थ आढळून आले आहे. काही भाज्यांना बुरशीही लागली असल्याचे तपासात समोर आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या हॉटेल्सवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अन्न सुरक्षा आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोग्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली अधिकाऱ्यांची 30 पथके तयार करण्यात आली होती. या पथकांनी बेंगळुरुतील 26 थ्री स्टार आणि 5 स्टार हॉटेलची तपासणी केली.
अन्नसुरक्षा मानकांनुसार खाद्यपदार्थांवर लेबलिंग न करणे, खाद्यपदार्थांवर चुकीचे लेबल लावणे, चुकीची नावे लावत दिशाभूल करणे, मुदतबाह्य खाद्यपदार्थ साठवणे, पुरेशी स्वच्छता न राखता अन्न हाताळणे आणि साठवणे, भाज्यांना बुरशी लागलेली असणे व शाकाहरी व मांसाहरी पदार्थांसाठी स्वतंत्र साठवण व्यवस्था नसणे, या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात येते.
#WATCH | Karnataka | Food Safety and Drug Administration Department, Food Safety Wing with 30 teams of Food Safety Officers conducted a special drive on 3-star and 5-star hotels in Bengaluru to verify compliance with the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 and… pic.twitter.com/xgm5sT7cV0— ANI (@ANI) August 8, 2026
तपासणीनंतर चहा पावडर, खाद्यतेल, तिखट, हळद, टोमॅटो सॉस, लिंबाचा रस, चीज, पापड, काजू, आलं, मिरी पावडर, मसाले आणि दूध यासारख्या वस्तूंचे नमुने घेण्यात आले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तपासणीदरम्यान अनेक हॉटेल्समधून मोठ्या प्रमाणात मुदत संपलेले आणि खराब झालेले खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आले. विभागाने सर्व हॉटेल्स आणि व्यवसायांना अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कर्नाटकचे आरोग्य मंत्री यू. टी. खादर म्हणाले की, मोठी आणि महागडी हॉटेल्ससुद्धा अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करतात की नाही, हे सुनिश्चित करणे हा या तपासणीचा उद्देश आहे. ते पुढे म्हणाले की, मोठ्या हॉटेल्सवरील कारवाईमुळे लहान व्यवसायांनाही नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.