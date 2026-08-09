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बुरशी लागलेल्या भाज्या, मुदत संपलेले दूध अन् निकृष्ट दर्जाचे मांस...; 5 स्टार हॉटेलमध्ये FDA ची आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई

एफडीएने बंगळूरुमधील अनेक पंचतारांकित हॉटेल्सवर छापे टाकले आहेत. या छाप्यांदरम्यान, एफडीएच्या पथकांना सडलेल्या भाज्या, निकृष्ट दर्जाचे मांस आणि मुदत संपलेले दूध आढळले.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 09, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:12 AM IST
बुरशी लागलेल्या भाज्या, मुदत संपलेले दूध अन् निकृष्ट दर्जाचे मांस...; 5 स्टार हॉटेलमध्ये FDA ची आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई
Image Credit: 5 Star Hotels Raided By FDA (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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