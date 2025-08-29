English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पंतप्रधान मोदींच्या आईबाबत अपशब्द; बिहारमध्ये वातावरण तापलं, काँग्रेस-भाजप समर्थकांत हाणामारी

PM Modi: पंतप्रधान मोदी यांच्या आईबाबत अपशब्द वापरणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 29, 2025, 01:26 PM IST
पंतप्रधान मोदींच्या आईबाबत अपशब्द; बिहारमध्ये वातावरण तापलं, काँग्रेस-भाजप समर्थकांत हाणामारी
Row erupts in Bihar after video of abusive language against PM Modi by minor during Voter Adhikar Yatra goes viral

PM Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिवंगत आईविरुद्ध सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओत आक्षेपार्ह भाषा वापरली असल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. पाटणा येथे हा प्रकार घडला असून भाजप नेत्यांनी गुरुवारी कोतवाली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. मात्र, या प्रकरणावरुन बिहारचे राजकारण तापलं असून आज भाजपने काँग्रेस आणि राजदविरोधात आंदोलन केले आहे. भाजपने पाटणामध्ये सदाकत आश्रमपर्यंत मोर्चा काढला होता. या दरम्यान भाजप आक्रमक झाल्याची पाहायला मिळाले. 

मोर्च्यादरम्यान भाजपचे कार्यकर्ता काँग्रेसच्या ऑफिसमध्ये घुसले होते. त्यानंतर दोन गटांत हाणामारी झाल्याचेही पाहायला मिळाले. या दरम्यान अनेक गाड्यांची तोडफोडदेखील करण्यात आले. दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत. या घटनेत अनेक जण जखमी झाल्याने पाहायला मिळतेय. 

मोदींच्या आईचा अवमान करण्याबाबत आला तो प्रकार दरभंगा जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात घडल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर भाजपने काँग्रेसवर आरोप केला आहे. शिवीगाळ करण्याच्या या राजकारणाला बिहारची जनता सडेतोड उत्तर देईल, असं भाजपने म्हटलं आहे. 

गांधी कुटुंब सत्तेवर येऊ शकत नाही हे लक्षात आल्यामुळं त्यांनी आता गलिच्छ भाषा वापरण्यास सुरुवात केली आहे. दरभंगामधील कार्यक्रमात मोदी आणि त्यांच्या दिवंगत आईबद्दल जे शब्द वापरले त्याला पूर्णपणे राहुल गांधीच जबाबदार आहेत, असं भाजप नेते संबित पात्रा यांनी म्हटलं आहे.

काँग्रेसच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी दरभंगा पोलिसांनी रिझवी उर्फ ​​राजा याला अटक केली आहे. दरभंगाच्या अत्राबेल येथील एका रॅलीदरम्यान पंतप्रधान मोदींना व्यासपीठावरून अपशब्द वापरण्यात आले होते. हा कार्यक्रम युवक काँग्रेसशी संबंधित मोहम्मद नौशाद यांनी आयोजित केला होता. गोंधळानंतर नौशाद यांनी माफी मागत म्हटलं, 'की काही बाहेरील व्यक्तीने व्यासपीठावरून पंतप्रधानांसाठी अपशब्द वापरले.'

