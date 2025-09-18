7113 कोटींची संपत्ती असलेल्या BJP चा आपल्याच माजी CM च्या अंत्यसंस्काराचा खर्च देण्यास नकार

Row in Gujarat Over Payment Of Ex CM Funeral: भारतीय जनता पक्षाचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्या अंत्यसंस्काराच्या खर्चावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. पक्षाने रुपाणी यांच्या अंत्यसंस्काराचा खर्च उचलण्यास नकार दिल्याचे उघड झाल्याने गुजरातमधील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. अहमदाबाद विमानतळाजवळ झालेल्या एअर इंडिया विमानाच्या अपघातात माजी मुख्यमंत्री रुपाणी यांचे निधन झाले. विमानातील 242 पैकी केवळ एकच प्रवासी बचावला. मयत प्रवाशांमध्ये रुपाणी यांचाही समावेश होता. रुपाणी यांच्या भव्य अंत्यसंस्कारासाठी कुटुंबाने 25 लाख रुपये खर्च केला. मात्र आता पक्षाने या खर्चातील एक रुपयाही न देण्याची भूमिका घेतल्याने रुपाणी कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे.
या वादासंदर्भात गुजरात भाजपाकडून कोणीही प्रतिक्रिया देण्यास तयार नाही. 'इंडियन एक्सप्रेस'मधील एका वृत्तानुसार, राजकोटच्या दौऱ्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री सीआर पाटील यांना या वादावर प्रश्न विचारण्यात आला. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री असलेल्या सीआर पाटील यांनी हा प्रश्न ऐकूनही त्याचं उत्तर दिले नाही. रुपाणी यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर तीन महिन्यांनी हा वाद समोर आला आहे. रुपाणींच्या अंत्यसंस्कार यात्रेत पक्षाचे वरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. राजकोटमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपचे अनेक वरिष्ठ नेते, हजारो कार्यकर्ते आणि नागरिकांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार पार पडले. 16 जून 2025 रोजी म्हणजेच एअर इंडियाच्या अपघाताच्या चार दिवसानंतर रुपाणींच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडले.
7113 कोटी रुपये बँक बॅलेन्स असलेल्या भाजपाचे अनेक मान्यवर रुपाणी यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहिले आणि निघून गेले. मात्र या मान्यवरांसाठी करण्यात आलेली व्यवस्था, अंत्यसंस्कारासाठी वापरण्यात आलेली फुले, पाहुण्यांसाठी उभारलेले तंबू आणि इतर व्यवस्थांचे बिल दिवंगत मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबाच्या नावाने काढण्यात आली. भाजपने या अंत्यसंस्काराचे पैसे दिले नाहीत, असे 'इंडियन एक्सप्रेस'मधील वृत्तात म्हटले आहे.
रुपाणी यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी वेगवेगळ्यु सुविधा पुरवणाऱ्या व्यापारी आणि साहित्य पुरवठादारांनी जुलै महिन्यात त्यांच्या थकबाकीसाठी रुपाणी कुटुंबामागे तगादा लावण्यास सुरुवात केली. मात्र पैशांसाठी लोक दारावर येईपर्यंत रुपाणी कुटुंबाला याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. पक्षाकडून कोणताही दिलासा न मिळाल्याने, कुटुंबाने आता हे पैसे फेडण्यास सुरुवात केली, असे पुढे वृत्तात म्हटले आहे.
माजी मुख्यमंत्र्यांचं कुटुंब आधीच सदस्य गमावल्याच्या दुःखात असताना आता आर्थिक ताणतणावाने ग्रस्त आहे. या प्रकारामुळे पक्षाच्या नेत्यांकडून दबक्या आवाजात मूक संताप व्यक्त केला जात आहे.
भाजपच्या अंतर्गत सूत्रांचा हवाला देत, 'इंडियन एक्सप्रेस'ने वृत्त दिले की रुपाणी यांच्या अंत्यसंस्काराचा खर्च न करण्याचा निर्णय सौराष्ट्रातील दोन शक्तिशाली नेत्यांच्या प्रभावाखाली होता. यावरून पक्षात सत्तासंघर्ष सुरू होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. राजकोट तसेच सौराष्ट्रातील कार्यकर्ते आणि लोक समाधानी दिसत नाहीत आणि त्यांचा राग स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असे वृत्तात म्हटले आहे.
एअर इंडियाचे एआय-171 विमान 12 जून रोजी अहमदाबाद विमानतळाजवळ उड्डाण केल्यानंतर काही सेकंदातच एका वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीवर कोसळले होते, ज्यामध्ये एकूण 270 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये विमानातील 241 प्रवाशांबरोबरच वैद्यकीय महाविद्यालयाचे विद्यार्थी देखील होते.
FAQ
अंत्यसंस्काराचा खर्च किती होता आणि कोणी उचलला?
अंत्यसंस्कारासाठी फुले, तंबू, पाहुण्यांच्या व्यवस्था इ. साठी सुमारे 20 ते 25 लाख रुपयांचा खर्च झाला. हे सर्व बिलं रुपाणी कुटुंबाच्या नावाने काढण्यात आली आणि कुटुंबानेच पैसे भरले. भाजपने या खर्चासाठी एक रुपयाही दिला नाही.
भाजपने खर्च न करण्याची भूमिका का घेतली?
भाजपकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अंतर्गत सूत्रांनुसार, हा निर्णय सौराष्ट्रातील दोन शक्तिशाली नेत्यांच्या दबावाखाली घेण्यात आला असावा, ज्यामुळे पक्षात सत्तासंघर्षाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटील यांनी राजकोट दौऱ्यात यावर प्रश्न विचारल्यावर उत्तर देण्यास नकार दिला.
कुटुंबाला याची कधी माहिती झाली?
अंत्यसंस्कारानंतर जुलै महिन्यात पुरवठादार आणि व्यापाऱ्यांनी थकबाकी वसूल करण्यासाठी कुटुंबाकडे तगादा लावला. तेव्हा कुटुंबाला समजलं की पक्षाने खर्चाची जबाबदारी कुटुंबावर टाकली आहे. यापूर्वी कुटुंबाला याची कल्पनाही नव्हती. कुटुंबाने नंतर हे पैसे फेडले.