Work From Home ची घोषणा, 'या' दिग्गज ग्रुपने केलं जाहीर; PM नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर मोठा निर्णय

PM Modi Appeal: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आरपीजी ग्रुपचे हर्ष गोयंका यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी ग्रुपमधील कंपन्यांना याबाबत सूचना केली आहे.
Harsh Goenka response to PM Narendra Modi appeal: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी हैदराबादमध्ये मोठं आव्हान केलं आहे. त्यांनी सर्वसामान्यांना जवळपास एक वर्ष सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं आहे. तसंच उद्योग क्षेत्राला वर्क फ्रॉम होमला प्रोत्साहन देण्यास सांगितलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशी प्रवास टाळण्याचा आणि इंधन जपून वापरण्याचा सल्लाही दिला आहे. दरम्यान नरेंद्र मोदींनी जबाबदारीने खर्च करण्याचं आवाहन केल्यानंतर आता आरपीजी समूहाचे अध्यक्ष हर्ष गोयंका यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
हर्ष गोयंका यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. यामध्ये त्यांनी आरजी ग्रुपमधील कंपन्यांना सांगितलं की, ऐच्छिक खर्चात कपात करा, प्रवासाचे प्रमाण कमी करा, घरून काम (Work from Home) करण्याला प्रोत्साहन द्या आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्विकार करा.
ग्रुपच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या मेसेजमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "जसं की तुम्हा सर्वांना माहित आहेच की, माननीय पंतप्रधानांनी साधेपणा आणि संसाधनांचा जबाबदारीने वापरासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष केंद्रित करण्याचं आवाहन केलं आहे".
We in RPG have responded to our PM’s call with austerity and responsible resource allocations. I hope other corporates will follow suit. pic.twitter.com/Bhv0RVUFjq— Harsh Goenka (@hvgoenka) May 14, 2026
ग्रुपमधील कंपन्यांनी स्वतः कृती करून इतरांसमोर आदर्श ठेवावा, असं आवाहन करताना त्यांनी म्हटलं आहे की, "एक ग्रुप म्हणून, आपण या उपाययोजनांचा मनापासून स्वीकार करून आणि आपल्या टीम्ससाठी योग्य आदर्श घालून देऊन, आपलं नेतृत्व सिद्ध करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे".
हर्ष गोयंका यांनी एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमधील नोटमध्ये लिहिलं आहे की, "सर्व कर्मचारी जे घरुन काम करु शकतात, त्यांना सक्रीयपणे यासाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे".
कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रवासावरही त्यांनी भाष्य केलं असून लिहिलं आहे की, "आंतरराष्ट्रीय प्रवास: हा किमान मर्यादेपर्यंतच ठेवावा, तर "देशांतर्गत हवाई प्रवासात जास्तीत जास्त कपात करावी." तसंच, ज्या बैठकांसाठी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवास करणं आवश्यक आहे अशा बैठका टाळाव्यात किंवा त्यांचं प्रमाण कमी करावं," असे निर्देशही टीमला देण्यात आले आहेत.
गोएंका यांनी ग्रुपमधील विविध विभागांना स्वच्छ वाहतूक व्यवस्थेचा स्विकार करण्याचं आवाहनही केलं आहे. त्यांनी लिहिले, "आगामी काळात मग त्या कंपनीच्या मालकीच्या गाड्या असोत किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली वाहने, इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रिड वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन दिलं गेलं पाहिजे. जिथे असा बदल होणं अद्याप बाकी आहे, तिथे कृपया त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी."
यावेळी त्यांनी व्हर्च्यूअल मीटिंग घेण्यावर आणि शाश्वत प्रवासाला प्राधान्य देण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना शक्य असेल तेव्हा कारपूलिंग किंवा सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यास सांगितलं आहे. त्यात म्हटलं आहे की, "हे उपाय केवळ राष्ट्रीय अजेंड्याला पाठिंबा देण्यासाठीच महत्त्वाचे नाहीत, तर आपली जबाबदारी, आणि खर्चाबाबतची जागरूकता यांची अंतर्गत संस्कृती मजबूत करण्यासाठीही आवश्यक आहेत."