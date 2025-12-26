English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • त्या व्यक्तीला ₹1000000000 कॅश बक्षीस देणार! जाहीर कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

'त्या' व्यक्तीला ₹1000000000 कॅश बक्षीस देणार! जाहीर कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Rs 100 Crore Cash Price: एका जाहीर कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी हे पैसे नेमके कोणाला आणि कशासाठी दिले जातील हे सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री काय म्हणालेत पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 26, 2025, 01:26 PM IST
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रमात केली घोषणा (प्रातिनिधिक फोटो)

Rs 100 Crore Cash Price: आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी मंगळवारी 100 कोटी रुपयांच्या बक्षीसाची घोषणा केली. विशेष म्हणजे हे बक्षीस त्यांनी एका व्यक्तीलाही देऊ शकतो असं म्हटलं आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी क्वांटम सायन्समध्ये नोबेल पारितोषिक जिंकणाऱ्या आंध्र प्रदेशमधील कोणत्याही शास्त्रज्ञाला 100 कोटी रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल, अशी घोषणा केली आहे. याच वेळी त्यांनी आंध्र प्रदेशची नवीन राजधानीचं शहर असलेल्या अमरावतीला क्वांटम तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित केले जात असल्याचं अधोरेखित केलं.

रक्कम पूर्णपणे देण्यासाठी तयार

क्वांटम तंत्रज्ञान या विषयावर अमरावतीमध्ये आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी त्यांनी पूर्वीच या 100 कोटींच्या बक्षीसाची घोषणा त्यांचं सरकार असताना झालेली याची आठवण करुन दिली. “पूर्वी आमच्या सरकारने आंध्र प्रदेशातील नोबेल पारितोषिक विजेत्याला 100 कोटी रुपयांचे रोख बक्षीस जाहीर केले होते. जर अशी कामगिरी क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून झाली, तर आम्ही तेच 100 कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपण रक्कम पूर्णपणे देण्यासाठी तयार आहोत,” असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

आंध्र प्रदेशला आघाडीवर ठेवण्यासाठी...

राज्यातील संशोधनाचा दर्जा आणि व्याप्ती जागतिक मानकांपर्यंत वाढविण्यात अमरावतीमध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेलं क्वांटम कम्प्युटिंग केंद्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री नायडू यांनी व्यक्त केला. पुढे बोलताना त्यांनी, “म्हणूनच आम्ही अमरावतीमध्ये एका सर्वसमावेशक क्वांटम सिस्टीम उभारण्याची योजना आखली आहे,” असं सांगितलं. पुढील पिढीच्या तंत्रज्ञानामध्ये आंध्र प्रदेशला आघाडीवर ठेवण्यासाठी हा उपक्रम नक्कीच मोलाचं योगदान देईल," असेही आवर्जून नमूद केले.

आरोग्य सेवेचं दिलं उदाहरण

क्वांटम ॲप्लिकेशन्सच्या माध्यमातून बदल घडवण्याच्या क्षमतेूबद्दलही नायडू बोलले. "हे तंत्रज्ञान आरोग्यसेवेबरोबरच अनेक क्षेत्रांमध्ये क्रांती घडवू शकते. “क्वांटम ॲप्लिकेशन्समुळे औषधोपचार अधिक सोपे होतील. तसेच प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक आरोग्यसेवेवर याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. उपचारांचा वेग, अचूकता आणि कार्यक्षमता वाढवणं क्वांटम तंत्रज्ञानाद्वारे साध्य करता येतील,” असा विश्वास नायडूंनी व्यक्त केला.

आम्ही अनुकरण करणार नाही

“क्वांटम तंत्रज्ञानाचा भारतीयांनी सुरुवातीपासूनच फायदा घ्यावा अशी माझी इच्छा आहे. नवीन तंत्रज्ञान असो किंवा मोठी क्रांती, आंध्र प्रदेश पुढाकार घेईल, असा मला विश्वास आहे. आम्ही याबाबतीत इतरांचे अनुकरण करणार नाही,” असे मुख्यमंत्री नायडू यांनी अगदी ठामपणे सांगितले.

हार्डवेअरही तयार करणार

राज्यात क्वांटम कम्प्युटिंग हार्डवेअरचे उत्पादनही केले जाईल, असं नायडू यांनी सांगितलं. “पुढील दोन वर्षांत अमरावतीमधूनच क्वांटम कम्प्युटिंग उपकरणे तयार केली जातील. आम्ही आंध्र प्रदेशमध्ये क्वांटम विज्ञान विषयातील तज्ञ, क्वांटम संगणक आणि संबंधित उपकरणे विकसित करून ती जगाला पुरवू,” असा विश्वास नायडूंनी बोलून दाखवला. केवळ आश्वासनं नाही तर त्याचा परिणामही दिसून येत असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. “क्वांटम क्षेत्रातील व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देण्यासंदर्भातील एका घोषणेनंतर 54 हजार रजिस्ट्रेशन्स झाले आहेत,” असे ते म्हणाले.

