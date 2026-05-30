/अन्नपूर्णा योजनेतून दरमहा 3000 रुपये, घरबसल्या मोबाईलवरून करा अर्ज, वाचा संपूर्ण माहिती

पश्चिम बंगालच्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे, पश्चिम बंगाल सरकारने महिलांसाठी नवीन अन्नपूर्णा योजना सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये पात्र असलेल्या महिलांना बॅंक खात्यामध्ये दर महिन्याला 3000 रुपयांची आर्थिक मदत भेट दिली जाणार आहे. या योजनेची सुरुवात कधी होणार, नक्की ही योजना काय आहे, यावर महिलांनी कशी नोदंणी करायची? कोणत्या महिला या योजनेसाठी पात्र ठरणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला सांगणार आहोत. या योजनेत सरकारच्या कोणत्या अटी आहेत, यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये मिळेल.
अन्नपूर्णा योजना 1 जून 2026 पासून लागू होईल आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून हे पैसे आधार लिंक्ड बँक खात्यात येतील. अन्नपूर्णा योजनाचा लाभ या 25 ते 60 वर्षाच्या महिलांना मिळणार आहे. सरकारी नोकरी किंवा सरकारी पेन्शन मिळणाऱ्या महिला आणि आयकर भरणाऱ्या महिला या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. पश्चिम बंगाल सरकारने ही योजना सुरु करण्याचे कारण म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दर महिन्याला निश्चित आर्थिक मदत देणे हा त्यांचा उद्देश आहे. या योजनेसाठी नवीन लाभार्थीदेखील अर्ज करु शकतात.
अन्नपूर्णा योजनेत नाव नोंदवण्यासाठी महिलांना आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो हे कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. या योजनेबद्दल सांगायचे झाले तर ही प्रक्रिया ऑनलाईन आहे त्यामुळे महिलांना जास्त फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे या योजनेसंदर्भात नोंदणी करायची असल्यास लोक घरी बसून मोबाइल किंवा लॅपटॉपवरून अर्ज करू शकतात. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 1 जून 2026 पासून सुरू होऊ शकते. जिथे महिला घरी बसून मोबाइल किंवा लॅपटॉपवरून अर्ज करू शकतील.
पहिली स्टेप : अन्नपूर्णा योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जा यामध्ये वेबसाइटवर उघडल्यानंतर "ऑनलाईन अर्ज करा" किंवा "नवीन नोंदणी" पर्यायावर क्लिक केल्यावर मोबाईल नंबर टाकण्याचा पर्याय येईल, त्यानंतर तुम्हाला एक ओटीपी नंबर येईल तो व्हेरिफाय करा आणि त्यानंतर तुमची नोदंणी पूर्ण होईल.
दुसरी स्टेप : मोबाईल व्हेरिफिकेशन पूर्ण झाल्यानंतर आता तुमचा अन्नपूर्णा योजनेचा अर्ज उघडेल, त्यानंतर त्यामध्ये तुम्हाला आधार क्रमांक, नाव, पत्ता, वय आणि कुटुंबाशी संबंधित माहिती त्याचबरोबर बँक खाते आधार-लिंक्ड असणे महत्वाचे आहे, बँक खाते आधार-लिंक्ड असल्यावर ती माहिती भरा कारण तुमचे पैसे हे बँक खात्यात येतील. फॉर्ममध्ये आधार कार्ड, बँक पासबुक, रेशन कार्ड, फोटो आणि निवासी प्रमाणपत्र अपलोड करावे लागतील. फॉर्म सबमिट करण्यापूर्वी, आपण योजनेसाठी पात्र आहात की नाही हे तपासण्याची खात्री करा.