English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

10 दिवस, 36 मशीन, 3520000000 रुपयांची कॅश आणि... ट्रकमधून नेला सगळा पैसा; भारतातील सर्वात मोठी इन्कम टॅक्सची रेड

भारतातील सर्वात मोठी आयकर विभागाची धाड काही महिन्यांपूर्वी पडली होती. 10 दिवस पैसे मोजले जात होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 27, 2025, 04:45 PM IST
10 दिवस, 36 मशीन, 3520000000 रुपयांची कॅश आणि... ट्रकमधून नेला सगळा पैसा; भारतातील सर्वात मोठी इन्कम टॅक्सची रेड

Biggest Income tax raid : देशभरात आणि जगात अनेक मोठे आयकर छापे पडले आहेत. भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे धाड कुठे पडले हे तुम्हाला माहिती आहे का? तब्बल दहा दिवस ही छापेमारी सुरु होती. पैसै मोजण्यासाठी 36 मशीन मागवण्यात आल्या 3520000000 रुपयांची कॅश ट्रमधून नेण्यात आली. भारतातील ही सर्वात मोठी इन्कम टॅक्सची रेड होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

देशातील सर्वात मोठा आयकर छापा ओडिशामध्ये पडला. बौद्ध डिस्टिलरिज प्रायव्हेट लिमिटेड या दारू उत्पादक कंपनीच्या अनेक विभागांवर छापे टाकण्यात आले. या छाप्याची तीव्रता यावरून अंदाजे येते की, आयकर विभागाने छाप्यादरम्यान जमिनीखाली गाडलेल्या मौल्यवान वस्तू शोधण्यासाठी स्कॅनिंग व्हील मशीन बसवली.

छापे टाकल्यानंतर, जप्त केलेले पैसे ट्रकमध्ये भरण्यात आले आणि कडक सुरक्षेत विभागाच्या कार्यालयात जमा करण्यात आले. 10 दिवसांच्या प्रयत्नानंतर, या छाप्यात 352 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले. आयकर विभागाने तीन डझन नोटा मोजण्याच्या यंत्रांचीही मागणी केली.  मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळल्याने, नोटा मोजण्यासाठी विविध बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले. ही कारवाई करण्यासाठी आयकर विभागाच्या पथकांनी विविध ठिकाणी छापे टाकले. ही आयकर विभागाची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते.आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा छापा होता.

त्यानंतर ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने छापेमारीचे नेतृत्व करणाऱ्या आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान केला, ज्यात आयकर तपास विभागाचे प्रधान संचालक एसके झा आणि अतिरिक्त संचालक गुरप्रीत सिंग यांचा समावेश होता. हा छापा केवळ आयकर विभागाच्या यशाचे प्रतीक नव्हता तर भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशावर सरकारच्या सततच्या कारवाईचेही प्रतीक होता.

FAQ

1 भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आयकर छापा कुठे पडला?
उत्तर: भारतातील सर्वात मोठा आयकर छापा ओडिशा राज्यात पडला. हा छापा बौद्ध डिस्टिलरिज प्रायव्हेट लिमिटेड या दारू उत्पादक कंपनीच्या अनेक विभागांवर टाकण्यात आला.

2 हा छापा किती दिवस चालला?
हा छापा तब्बल १० दिवस चालला. या कालावधीत आयकर विभागाने विविध ठिकाणी कारवाई केली.

3 या छाप्यात किती रक्कम जप्त करण्यात आली?
उत्तर: या छाप्यात ३५२ कोटी रुपये (३५२००००००० रुपये) जप्त करण्यात आले. ही रक्कम ट्रकमध्ये भरून कडक सुरक्षेत विभागाच्या कार्यालयात जमा करण्यात आली.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Rs 3520000000 cash 10 days 36 machinesIndia's largest income tax raid in Odishaभारतातील सर्वात मोठी आयकर विभागाची धाड

इतर बातम्या

अक्षय कुमारचा 6 वर्षांपूर्वीचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट, 60 कोटीं...

मनोरंजन