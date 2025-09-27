10 दिवस, 36 मशीन, 3520000000 रुपयांची कॅश आणि... ट्रकमधून नेला सगळा पैसा; भारतातील सर्वात मोठी इन्कम टॅक्सची रेड

Biggest Income tax raid : देशभरात आणि जगात अनेक मोठे आयकर छापे पडले आहेत. भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे धाड कुठे पडले हे तुम्हाला माहिती आहे का? तब्बल दहा दिवस ही छापेमारी सुरु होती. पैसै मोजण्यासाठी 36 मशीन मागवण्यात आल्या 3520000000 रुपयांची कॅश ट्रमधून नेण्यात आली. भारतातील ही सर्वात मोठी इन्कम टॅक्सची रेड होती.
देशातील सर्वात मोठा आयकर छापा ओडिशामध्ये पडला. बौद्ध डिस्टिलरिज प्रायव्हेट लिमिटेड या दारू उत्पादक कंपनीच्या अनेक विभागांवर छापे टाकण्यात आले. या छाप्याची तीव्रता यावरून अंदाजे येते की, आयकर विभागाने छाप्यादरम्यान जमिनीखाली गाडलेल्या मौल्यवान वस्तू शोधण्यासाठी स्कॅनिंग व्हील मशीन बसवली.
छापे टाकल्यानंतर, जप्त केलेले पैसे ट्रकमध्ये भरण्यात आले आणि कडक सुरक्षेत विभागाच्या कार्यालयात जमा करण्यात आले. 10 दिवसांच्या प्रयत्नानंतर, या छाप्यात 352 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले. आयकर विभागाने तीन डझन नोटा मोजण्याच्या यंत्रांचीही मागणी केली. मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळल्याने, नोटा मोजण्यासाठी विविध बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले. ही कारवाई करण्यासाठी आयकर विभागाच्या पथकांनी विविध ठिकाणी छापे टाकले. ही आयकर विभागाची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते.आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा छापा होता.
त्यानंतर ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने छापेमारीचे नेतृत्व करणाऱ्या आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान केला, ज्यात आयकर तपास विभागाचे प्रधान संचालक एसके झा आणि अतिरिक्त संचालक गुरप्रीत सिंग यांचा समावेश होता. हा छापा केवळ आयकर विभागाच्या यशाचे प्रतीक नव्हता तर भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशावर सरकारच्या सततच्या कारवाईचेही प्रतीक होता.
