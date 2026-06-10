'₹370 Ki Biryani' विधान ऐकताच मालकाने त्याला नोकरीवरुन काढलं; प्रणित मोरेच्या शोमध्ये तो नक्की काय म्हणालेला?

Rs 370 Ki Biryani Row In Pranit More Show: इंटरनेटवर सध्या '370 रुपयांची बिर्याणी' चांगलीच चर्चेत आहे. अनेकांना हा विषय काय आहे याची कल्पना नसली तरी इंटरनेटवर मात्र यावरुन एवढं रान उठलं आहे की या विधानामुळे एका तरुणाने त्याची नोकरी गमावली आहे. विशेष म्हणजे हा सारा प्रकार मराठमोळा स्टॅण्डअप कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोदरम्यान घडला आहे. इंटरनेटवर तुम्ही केवळ इन्स्ट्राग्रामवर 'Rs 370 Ki Biryani' एवढं सर्च केलं तरी तुम्हाला अनेक व्हायरल क्लिप सापडतील. ज्यामध्ये प्रेक्षकांमधील एक तरुण डेटसंदर्भातील अनुभव सांगताना समोरच्या तरुणीचा मालक असल्याप्रमाणे भाष्य करताना दिसतोय.
प्रणित मोरेच्या स्टॅण्डअप कॉमेडी शोदरम्यान प्रेक्षकांशी संवाद साधताना गुरुग्राममधील हिमांशु जांगराने तो एका तरुणीसोबत डेट म्हणून जेवायला गेला होता असं सांगितलं. जेवणानंतर तिने त्याला मला घरी ड्रॉप कर अशी विनंती केली असता, 'मला ते ऐकून आश्चर्य वाटलं,' असं हिमांशु म्हणाला. पुढे बोलताना हिमांशुने, "तिला मी 370 रुपयाची बिर्णायी खाऊ घातली आहे तर माझ्या गुंतवणुकीचा परतावा तर मला मिळायला हवा ना? मी तिला म्हणाले, "370 रुपये खर्च केले आहेत तर ते वसूल तर करणारच" असं म्हटलं. पुढे त्याने तो तिच्यासोबत कशापद्धतीने अंगलट करु लागला हे सांगितलं. "मी तिचा टॉप वर केला लेगिन्समध्ये हात टाकला", असं विधानही हिमांशुने केलं. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. यावरुन अनेकांनी टीका केली आणि आक्षेप नोंदवला.
हिमांशु जेव्हा हे सारं सांगत होता तेव्हा उपस्थितांपैकी कोणीच आक्षेप न घेता हसत, टाळ्या वाजवत त्याच्या या कथानकाला दाद दिली. मात्र सोशल मीडियावरुन टीकेची झोड उठल्यानंतर त्याने माफी मागून आपलं सोशल मिडिया अकाऊंट बंद केलं आहे. मात्र हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबलेलं नाही. हिमांशुला आता तो ज्या कंपनीत काम करत होता तिथूनही नोकरीवरुन निलंबित करण्यात आलं आहे.
हिंमांशु हा सात्विक डिझाइन नावाच्या कंपनीसोबत काम करत होता. हिमांशुने केलेल्या विधानावरुन टीकेची धार अधिक तीव्र होत असतानाच कंपनीने मोठा निर्णय घेतला. कंपनीचे मालक विवेक विश्वकर्मा यांनी इन्स्टाग्रामवरुन हिमांशुला आम्ही नोकरीवरुन काढून टाकल्याचं जाहीर केलं. "मागील 24 तासांमध्ये मला शेकडो मेसेज, इमेल आणि कॉल असून हे सर्व आमच्या एका कर्मचाऱ्यासंदर्भात आहेत. त्या कर्मचाऱ्याचं नाव हिमांशु जांगरा असं आहे. तुमच्याप्रमाणे मी सुद्धा ऑनलाइन व्हायरल होत असलेल्या क्लिप पाहिल्या. मी इथे एक गोष्ट अगदी स्पष्ट करु इच्छितो की या क्लिपमधील विधान हे नक्कीच आक्षेपार्ह आहेत. या विधानांशी मी सहमत नाही. आमच्या कंपनीची विचारसरणी अशी नाही. यामधून तरुणांनी प्रेरणा घेऊ नये अशी अपेक्षा आहे," असं विवेक यांनी म्हटलं.
पुढे विवेक यांनी मी आमच्या टीमशी संवाद साधला असून आतापर्यंत तरी आमच्याकडे हिमांशु संदर्भात कोणतीही तक्रार आलेली नाही. "आम्ही तातडीने हे प्रकरण हाती घेतलं आहे. आम्ही अंतर्गत चौकशी करत असून मी टीमसोबत चर्चा केली. आमच्या कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांशी बोललो. तो कंपनीमध्ये कसं वागतो याचा आम्ही रिव्ह्यू केला. आम्ही अनेक कठीण प्रश्नांवर चर्चा केली. मात्र त्याच्याविरुद्ध एकही तक्रार नसल्याचं दिसून आलं. तो फारच प्रोफेश्नल, मान देणारा, कष्टाळू आणि कामाच्या ठिकाणी चांगला वागणार आहे," असं विवेक म्हणाले. "मात्र आता कंपनीच्या बाहेर जे काही घडतं त्याचा कंपनीवर परिणाम होतो. माझ्यावर माझ्या कंपनीची जबाबदारी आहे. आमची टीम, क्लायंट्स आणि कंपनीमध्ये यामुळे तयार झालेलं वातावरण या साऱ्याचा विचार करावा लागणार. त्यामुळेच आम्ही हिमांशुला कामावरुन काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे," अशी घोषणा विवेक यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमधून केली.
मात्र त्याचवेळी विवेक यांनी हिमांशुने तो कुठे चुकला याचा विचार करावा असंही म्हटलं असून समाजानेही त्याला माफ केलं पाहिजे असंही म्हटलं.