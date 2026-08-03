'...तर RSS मध्ये मोदींनी आपली माणसं पेरली आहेत', राऊतांचं विधान; 'मोहन भागवतांना माझं आव्हान आहे की...'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरकार्यवाहक अतुल लिमये यांनी जेन झी (Gen Z) चळवळीसंदर्भात केलेल्या विधानावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. विशेषतः कॉकरोच जनता पार्टीच्या नीट पेपरफुटीविरोधी आंदोलनाबद्दल बोलताना ते ‘देशविरोधी’ आणि ‘संविधानविरोधी’ असल्याचे म्हटले लिमये यांनी म्हटले आहे. 2 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना लिमये यांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या जंतर-मंतरवरील आंदोलनावर टीका केली. या वेळेस त्यांनी या आंदोलनाकडे ‘महत्त्वाची केस स्टडी’ म्हणून पाहता येईल असंही सुचवलं आहे.
पेपर लीकमुळे विद्यार्थ्यांची नाराजी स्वाभाविक होती. पण नंतर हे आंदोलन ‘चुकीच्या लोकांच्या हातात’ गेले. डाव्या संघटनांच्या प्रभावाखाली ते वेगळ्या राजकीय दिशेने वळले, असं लिमये यांनी म्हटलं आहे. हे आंदोलन संविधानविरोधी आणि देशविरोधी होते, असा उल्लेख करताना लिमये यांनी उजव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनाची पद्धत, त्यांना समर्थन करणारी यंत्रणा आणि वैचारिक आधार कोणी दिला याचा सखोल अभ्यास करावा, असंही सुचवलं. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके भारतात परत आल्यानंतर सुरुवातीला त्यांना मर्यादित समर्थन होते. 20 जून नंतर अचानक वेग वाढला आणि अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिला. त्यांनी यात डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा (एसएफआय, एआयएसए सारख्या) सहभाग असल्याचे लिमये यांनी सुचवले.
पुढे आपल्या भाषणामध्ये लिमये यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हवाल्याने अराजकवादी प्रवृत्तींपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांची ऊर्जा राष्ट्रनिर्मितीसाठी वापरावी, असेही ते म्हणाले.
लिमये यांच्या या विधानावरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी थेट सरसंघचालक मोहन भागवत यांना सवाल केला आहे. “सरघंचालक मोहन भागवत यांना अतुल लिमये यांचे वक्तव्य मान्य आहे का? जर संघातून दुसरा आवाज निघत असेल तर संघात मोदींनी आपली माणसं पेरली आहेत. लिमये यांनी आमच्या पराभवासाठी बैठका घेतल्या होत्या,” असं राऊत म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबताना, “52 वर्षे कार्यालयावर तिरंगा फडकावला नव्हता. त्यांना संविधान खत्म करायचे आहे. पण आंदोलन संविधानानुसार नव्हते हे म्हणणे आंबेडकरांचा अपमान आहे. यापूर्वी जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन कोणत्या चौकटीत बसलं होतं? सरसंघचालकांना माझं आव्हान आहे की जंतर मंतरवरील आंदोलन संविधानानुसार आहे की नाही हे त्यांनी सांगावे,” असंही राऊत म्हणाले.