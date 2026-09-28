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RTO चा थकीत वाहतूक दंड वीज बिलात जोडून वसुल करणार? वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला अजब प्रस्ताव

देशभरात ई-चलानपोटी तब्बल 45 हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्ताव दिला आहे. दंड न भरल्यास वीज बिल थकबाकीत समाविष्ट करण्याची सूचना दिली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 28, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 05:58 PM IST
RTO चा थकीत वाहतूक दंड वीज बिलात जोडून वसुल करणार? वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला अजब प्रस्ताव

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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