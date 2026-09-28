/RTO चा थकीत वाहतूक दंड वीज बिलात जोडून वसुल करणार? वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला अजब प्रस्ताव

ई-चलान : भारतात सर्सापणे वाहतूक नियमावलीचे उल्लंघन केले जाते. वाहन चालक वाहतूकीचे नियम पायदळी तुडवतात. हेल्मेट न घालणे, सिट बेल्ट न बांधणे, सिग्न मोडणे, ओव्हरटेक, ओव्हर स्पीड असे नियम मोडतात. बेशिस्त चालकांना लगाम घालण्यासाठी वाहतूक दंडात्मक कारवाई करतात. वाहनचालांना ई चलान पाठवतात. मात्र, हजारो वाहन चाकलांनी दंड भरलेला नाही. देशभरात ई-चलानपोटी तब्बल 45 हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. RTO चा थकीत वाहतूक दंड वीज बिलात जोडून वसुल केला जाणार आहे. वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अजब प्रस्ताव दिला आहे.
थकीत दंड वसूल करण्यासाठी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनापोटी आकारलेले आणि न भरलेले दंड (ई-चलान) वीज बिलांशी जोडण्याचा विचार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने, वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनांची इलेक्ट्रॉनिक अंमलबजावणी आणि थकीत ई-चलान दंडाची वसुली यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही सूचना केली.
केवळ ई-चलान जारी करण्यापलीकडे जाऊन संबंधित यंत्रणांनी दंडाच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी व्यक्त केले. "केवळ ई-चलान जारी करत राहणे पुरेसे नाही. पोलीस अशा हजारो किंवा लाखो ई-चलानची अंमलबजावणी करू शकतात. खरा प्रश्न ई-चलानद्वारे आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या वसुलीचा आहे," असे न्यायमूर्ती म्हणाले. त्यानंतर न्यायालयाने सूचना केली की, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दलचा न भरलेला दंड वीज बिलाच्या थकबाकीमध्ये समाविष्ट केला जाऊ शकतो; जेणेकरून संबंधित व्यक्तींना तो दंड भरण्यासाठी एक अतिरिक्त प्रेरणा मिळेल.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ई-चलानपोटी सुमारे 45,000कोटी रुपयांची वसुली करायची आहे आणि त्यापैकी आतापर्यंत अंदाजे 25,000 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे, अशी माहिती न्यायालयाला मिळाल्यानंतर ही सूचना करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, थकीत ई-चलान दंडाची वसुली सुनिश्चित करण्यासाठी कोणकोणते उपाय योजले जाऊ शकतात, यावर न्यायालयाने चर्चा केली