'मला इतकी लाज वाटतीये...', पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शिव्या घालणाऱ्या रुचिका सिंगने मागितली माफी, 'मी फक्त 15 वर्षांची...'

दिल्लीमधील जंतरमंतरवर 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखाली 'पेपर लीक'विरोधात आंदोलनादरम्यान एका तरुणीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शिव्या घालत अपशब्दांचा वापर केला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. रुचिका सिंग असं या तरुणीचं नाव असून तक्रारदाराने नमूद केले की, तिच्या विधानांमुळे पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रतिष्ठेचा अवमान झाला असून, त्यातून समाजात तेढ निर्माण होऊ शकते आणि सार्वजनिक शांतता भंग होऊ शकते. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रात्री व्हिडीओ शेअर करत मला शिवीगाळ करणाऱ्या मुलांना माफ करत असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर रुचिका सिंगने व्हिडीओच्या माध्यमातून जाहीर माफी मागितली आहे.
रुचिका सिंग दिल्लीमधील आंदोलनात सहभागी झाली होती. यावेळी तिने विरोध दर्शवताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल अपशब्द वापरले होते. तिचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. यानंतर तिच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. गाझियाबाद येथे राहणाऱ्या स्मृती सिंगने ही तक्रार दाखल केली होती.
नोएडा येथील एक्सप्रेसवे पोलीस ठाण्यात 'झिरो एफआयआर' (कथित गुन्हा कोठेही घडला असला तरी कोणत्याही पोलीस ठाण्यात दाखल करता येणारी एफआयआर) नोंदवण्यात आला. हा एफआयआर शांतता भंग करण्यास प्रवृत्त करणे, सार्वजनिक उपद्रव निर्माण करणारी विधानं करणे आणि बदनामी यांशी संबंधित कलमांखाली (भारतीय न्याय संहितेची कलमे 352, 353(1) आणि 356(1)) दाखल करण्यात आला.
रुचिका सिंगने व्हिडीओ शेअर करत आपण जे केलं ते माफीयोग्य नसल्याचं मान्य करत जाहीर माफी मागितली आहे. "मी मित्रांसोबत गेली होती. तिथे आंदोलन सुरु होतं. तिथे अनेक गट झाले होते. ते लोक अनेक गोष्टी बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शिव्या घालत अपशब्द वापरत होते. यावेळी ते आम्हालाही तुम्ही बोला सांगत होते. त्यांच्या प्रभावाखाली येऊन मी अनेक गोष्टी बोलल्या. मी फक्त 15 वर्षांची आहे. मी जे केलं ते माफीयोग्य नाही. मी फार वाईट गोष्टी बोलल्या आहेत. ही माझी पहिली आणि शेवटची चूक आहे. यानंतर मी असं काही करणार नाही," असं ती म्हणाली आहे.
मी संपूर्ण देशाची माफी मागतो. मला इतकी लाज वाटत आहे की, डोळे वर करुन पाहू शकत नाही. मी सर्वांची माफी मागत आहे, कृपया मला माफ करा असंही तिने म्हटलं आहे.
Realizing your mistake and truly repenting is enough.— Panchjanya360 (@Panchjanya360) August 1, 2026
PM @narendramodi has already forgiven you. Instead of feeling ashamed, become a better citizen with stronger values and never repeat what you'll regret later.#RuchikaSingh pic.twitter.com/ecOxxY90D5
आपल्या इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मित्रांनो, आज मला तुमच्याशी मनमोकळेपणाने बोलावेसे वाटत आहे. जंतर-मंतरवर जे काही घडले, ते देश आणि जगाने पाहिले आहे. काही समाजकंटकांनी अशी अभद्र भाषा वापरली जी कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला शोभणारी नाही. या आंदोलनादरम्यान मला अपमानास्पद शब्दांचा सामना करावा लागला; इतकेच नव्हे, तर माझ्या दिवंगत मातेबद्दलही अत्यंत खालच्या पातळीवरील शब्द वापरले गेले."
Abuses never solve anything.— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026
Let’s guide the misguided.
Let’s work together.
Let’s work for Bharat. pic.twitter.com/yAePG60KYL
ते पुढे म्हणाले, "समाजात असलेला रोष मी चांगल्या प्रकारे समजू शकतो. आपल्या मुलींनी अशा प्रकारची भाषा वापरावी, हे पाहून एक सांस्कृतिक धक्का बसल्यासारखे वाटते. त्या तरुणांना मला माफ करायचे आहे."