/तृणमूलच्या कार्यकर्त्याला कानशिलात लगावणाऱ्या रूपा गांगुलींना भाजप बंगालमध्ये देणार मोठी जबाबदारी

West Bengal : काही वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमधील भाजप नेत्या रूपा गांगुली यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या एका कार्यकर्त्याच्या कानशिलात लगावली होती. त्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं होतं. आता याच रूपा गांगुलींवर भाजप बंगालमध्ये एक मोठी जबाबदारी देऊ शकते अशी शक्यता आहे.
West Bengal : एप्रिल 2016 मध्ये भाजपच्या पश्चिम बंगालमधील महिला नेत्या रूपा गांगुली यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ज्यात त्या तृणमूल काँग्रेस (TMC) च्या कार्यकर्त्याला कानशिलात लागवताना दिसल्या. या घटनेमुळे राजकीय वातावरण तापलं आणि पोलिसांमध्ये तक्रार सुद्धा दाखल करण्यात आली. या आरोपांवर उत्तर देताना रूपा गांगुली यांनी म्हंटलं होतं की, त्या बूथवर मतदारांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी गेल्या होत्या तेव्हा काही तूर्णमूल काँग्रेसच्या गुंडांनी त्यांच्यावर खोटे आरोप लावले. या दरम्यान प्रकरण वाढलं आणि गोष्ट कानशिलात मारण्यापर्यंत गेली. आता या घटनेच्या तब्बल 10 वर्षांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचं बहुमताचं सरकार आलं आहे.
भाजपाने तृणमूल काँग्रेसला पराभवाचा मोठा धक्का देऊन तब्बल 208 जागा जिंकल्या आहेत. भाजपने पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणून सुवेंदू अधिकारी यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. तर सरकारमध्ये दोन उपमुख्यमंत्री सुद्धा असणार असून शनिवार ९ मे रोजी ते शपथ घेतील. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकरचे दोन उपमुख्यमंत्री कोण असणार याची चर्चा सुरु आहे. अशातच म्हटलं जातंय की महिला नेत्या रूपा गांगुली यांची सुद्धा उपमुख्यमंत्री पदी वर्णी लागू शकते.
पश्चिम बंगालच्या भाजप सरकारमध्ये दोन उपमुख्यमंत्री निवडले जाणार असून यातील एक नाव रूपा गांगुली यांचं आहे. रूपा गांगुली यांच्यासोबतच दोन इतर महिलांची नाव सुद्धा चर्चेत आहेत. यातील एक नाव म्हणजे अग्निमित्रा पॉल आणि दुसरं नाव म्हणजे लॉकेट चटर्जी. या तिघांमध्ये रूपा गांगुली यांचं नाव आघाडीवर आहे. तर उपमुख्यमंत्री पदासाठी दुसरं नाव हे शंकर घोष यांचं असू शकतं, जे सिलिगुडीचे आहेत.
सुवेंदू अधिकारी हे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री म्हणून शनिवारी शपथ घेणार आहेत. टीएमसीमधून भाजपमध्ये आलेले अधिकारी मागच्या सहा वर्षात बंगालमध्ये भाजपचा मोठा चेहरा बनले. एवढंच नाही तर त्यांनी दोनदा ममता बॅनर्जी यांना हरवलं आहे. पहिल्यांदा विधानसबाह निवडणुकीत नंदीग्राममधून आणि यावेळी भवानीपुर येथून त्यांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला. हेच कारण आहे की ते गृहमंत्री अमुक शाह यांचे विश्वासू नेते आहेत.