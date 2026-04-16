  • Marathi News
  • भारतीय लग्नसोहळे एवढ्या खालच्या थराला गेले? रशियन महिला वऱ्हाड्यांच्या बेडपर्यंत पोहोचल्या अन्... | Video

भारतीय लग्नसोहळे एवढ्या खालच्या थराला गेले? रशियन महिला वऱ्हाड्यांच्या बेडपर्यंत पोहोचल्या अन्... | Video

Russian Women In Indian Wedding Viral: भारतीय लग्न एवढ्या खालच्या दर्जापर्यंत घसरली आहेत का? असा सवाल हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी उपस्थित केला आहे. नेमकं काय आहे या व्हिडीओमध्ये आणि लोकांचं काय म्हणणं आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 16, 2026, 08:04 AM IST
भारतीय लग्नसोहळे एवढ्या खालच्या थराला गेले? रशियन महिला वऱ्हाड्यांच्या बेडपर्यंत पोहोचल्या अन्... | Video
व्हिडीओ सोशल मीडियावर झालाय व्हायरल (फोटो व्हिडीओवरुन साभार)

Russian Women In Indian Wedding Viral: सोशल मीडियावर लग्न सोहळ्यादरम्यान वऱ्हाडी थांबलेल्या ठिकाणचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याचं दिसत असून मनोरंजनच्या नावाखाली कशाप्रकारे लग्नासारख्या गोष्टीचं गांभार्य आपण गमावून बसलोय असं हा व्हिडीओ पाहिल्यावर अनेकांनी म्हटलं आहे. या व्हिडीओत नेमकं आहे काय जाणून घेऊयात...

काय आहे व्हिडीओमध्ये?

व्हायरल झालेला व्हिडीओ लग्न आयोजित करण्यात आलेल्या डेस्टिनेशवरील हॉटेल रुममधील असल्याचं दिसत आहे. व्हिडीओची सुरुवातच हॉटेलमधील कॉरिडोअरमधून होते. व्हिडीओत काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केलेल्या तरुणी पाहुण्यांच्या रुमबाहेर त्यांची वाट पाहत उभ्या असल्याचं दिसत आहे. थोड्याच वेळात या महिलांच्या आजूबाजूला पाहुण्यांची गर्दी होते. या पाहुण्यांपैकीच कोणीतरी आपल्या मोबाईलमध्ये हा सारा प्रकार शूट केला आहे. हा सारा प्रकार लग्नाच्या आधी किंवा लग्नानंतर होत असलेल्या कॅज्युअल फंक्शनमधील असल्याचं सांगितलं जात आहे.  या महिला नंतर थेट वऱ्हाड्यांना झोपेतून उठवण्यासाठी त्यांच्या रुममध्ये पोहोचतात. 

व्हिडीओवरील ती ओळही चर्चेचा विषय

या व्हिडीओमध्ये पुढे वऱ्हाड्यांच्या रुममधील दुष्य दाखवण्यात आली आहेत. रुममध्ये काही तरुण मंडळी अगदीच विचित्र पद्धतीने मद्यपान करत असल्याचं दिसत आहे. या तंग कपड्यांमधील महिला बेडवर पडलेल्या तरुणांच्या तोंडात बाटलीमधून दारु ओतताना दिसत आहेत. एका मागून एक या तरुणी वेगवेगळ्या रुममध्ये जाऊन नुकत्याच झोपेतून उठलेल्या वऱ्हाड्यांच्या तोंडात दारु ओतताना दिसत आहेत. इतर तरुण या तरुणींना प्रोत्साहन देत असून आनंदाने आरडाओरड करताना दिसत आहेत. "लग्नाच्या दिवशी सकाळी झोपेतून उठवण्यासाठी ही अशी पद्धत असेल तर प्रत्यक्ष लग्नात काय असेल विचार करा," अशी ओळ या व्हिडीओवर लिहिलेली आहे.

कठोर शब्दांमध्ये टीका

"भारतीय लग्न आता कोणत्या स्तराला पोहोचली आहेत. याची परवानगी कशी दिली जाते आणि यातून काय आनंद मिळतो?" असा सवाल हा व्हिडीओ शेअर करणाऱ्या सिद्धार्थ नावाच्या तरुणाने विचारला आहे. तसेच, "तुम्ही व्हिडीओमध्ये रशियन आणि 6000 या विनोदावर तरुण हसताना ऐकू शकता. यावरुनच यांची मानसिकता दिसून येते," असा टोलाही सिद्धार्थने लगावला आहे. "याला मद्यपानाची असामान्य पद्धत नाही म्हणता येणार हे व्यसनच आहे. अशापद्धतीने तुम्ही लग्न सोहळे करणार का?" असा सवाल या पोस्टमध्ये विचारण्यात आला आहे.

अनेकांनी व्यक्त केला संपात

अनेकांनी यावरुन संताप व्यक्त केला असून रशियन मुली आणि त्यावरुन केल्या जाणाऱ्या विनोदांवरुन संताप व्यक्त केला आहे. तुम्हीच पाहा या पोस्ट...

1) श्रीमंत आहात हे कारण कसं सांगणार?

2) अजूनही हा जोक मारला जातो?

3) संस्कृतीशी काहीही संबंध नसलेले लोक

तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं? कमेंट करुन नक्की कळवा.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

