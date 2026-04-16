भारतीय लग्नसोहळे एवढ्या खालच्या थराला गेले? रशियन महिला वऱ्हाड्यांच्या बेडपर्यंत पोहोचल्या अन्... | Video

Russian Women In Indian Wedding Viral: सोशल मीडियावर लग्न सोहळ्यादरम्यान वऱ्हाडी थांबलेल्या ठिकाणचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याचं दिसत असून मनोरंजनच्या नावाखाली कशाप्रकारे लग्नासारख्या गोष्टीचं गांभार्य आपण गमावून बसलोय असं हा व्हिडीओ पाहिल्यावर अनेकांनी म्हटलं आहे. या व्हिडीओत नेमकं आहे काय जाणून घेऊयात...
व्हायरल झालेला व्हिडीओ लग्न आयोजित करण्यात आलेल्या डेस्टिनेशवरील हॉटेल रुममधील असल्याचं दिसत आहे. व्हिडीओची सुरुवातच हॉटेलमधील कॉरिडोअरमधून होते. व्हिडीओत काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केलेल्या तरुणी पाहुण्यांच्या रुमबाहेर त्यांची वाट पाहत उभ्या असल्याचं दिसत आहे. थोड्याच वेळात या महिलांच्या आजूबाजूला पाहुण्यांची गर्दी होते. या पाहुण्यांपैकीच कोणीतरी आपल्या मोबाईलमध्ये हा सारा प्रकार शूट केला आहे. हा सारा प्रकार लग्नाच्या आधी किंवा लग्नानंतर होत असलेल्या कॅज्युअल फंक्शनमधील असल्याचं सांगितलं जात आहे. या महिला नंतर थेट वऱ्हाड्यांना झोपेतून उठवण्यासाठी त्यांच्या रुममध्ये पोहोचतात.
या व्हिडीओमध्ये पुढे वऱ्हाड्यांच्या रुममधील दुष्य दाखवण्यात आली आहेत. रुममध्ये काही तरुण मंडळी अगदीच विचित्र पद्धतीने मद्यपान करत असल्याचं दिसत आहे. या तंग कपड्यांमधील महिला बेडवर पडलेल्या तरुणांच्या तोंडात बाटलीमधून दारु ओतताना दिसत आहेत. एका मागून एक या तरुणी वेगवेगळ्या रुममध्ये जाऊन नुकत्याच झोपेतून उठलेल्या वऱ्हाड्यांच्या तोंडात दारु ओतताना दिसत आहेत. इतर तरुण या तरुणींना प्रोत्साहन देत असून आनंदाने आरडाओरड करताना दिसत आहेत. "लग्नाच्या दिवशी सकाळी झोपेतून उठवण्यासाठी ही अशी पद्धत असेल तर प्रत्यक्ष लग्नात काय असेल विचार करा," अशी ओळ या व्हिडीओवर लिहिलेली आहे.
"भारतीय लग्न आता कोणत्या स्तराला पोहोचली आहेत. याची परवानगी कशी दिली जाते आणि यातून काय आनंद मिळतो?" असा सवाल हा व्हिडीओ शेअर करणाऱ्या सिद्धार्थ नावाच्या तरुणाने विचारला आहे. तसेच, "तुम्ही व्हिडीओमध्ये रशियन आणि 6000 या विनोदावर तरुण हसताना ऐकू शकता. यावरुनच यांची मानसिकता दिसून येते," असा टोलाही सिद्धार्थने लगावला आहे. "याला मद्यपानाची असामान्य पद्धत नाही म्हणता येणार हे व्यसनच आहे. अशापद्धतीने तुम्ही लग्न सोहळे करणार का?" असा सवाल या पोस्टमध्ये विचारण्यात आला आहे.
What has become of Indian weddings?!
How is this approved & enjoyed?
This comes from the dehati mindset when you hear “Russian” and laugh on “6000” jokes.
And don’t even make me go on this abnormal alcoholism. It is now on addiction level.
This is how you wanna marry? pic.twitter.com/i07QF4N6wx
— Siddharth's Echelon (@SiddharthKG7) April 9, 2026
अनेकांनी यावरुन संताप व्यक्त केला असून रशियन मुली आणि त्यावरुन केल्या जाणाऱ्या विनोदांवरुन संताप व्यक्त केला आहे. तुम्हीच पाहा या पोस्ट...
1) श्रीमंत आहात हे कारण कसं सांगणार?
To all those who say “these guys are rich”, being rich has no connection whatever to any personal choices.. I have seen weddings in slums where people start drinking from morning… it’s a personal choice. Their money, their “wedding”, their choice.. why the fuck should anybody…
— VK (@CallMeVKay) April 10, 2026
2) अजूनही हा जोक मारला जातो?
6000 ki Russian wh*re that lame joke was started in India and still carried out after so many year. So basically any Indian men who is marrying a white foreign girl is basically a either former prostitute or OF model
— Richard Samson (@RichieSam0) April 9, 2026
3) संस्कृतीशी काहीही संबंध नसलेले लोक
Money with no culture does this to people. I see the point why few were considered superior and few classified as low. Racist as it sounds but theory has some merit.
— AShukla (@SparklingIntree) April 9, 2026
तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं? कमेंट करुन नक्की कळवा.