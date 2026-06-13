'आम्ही तुमच्याच शस्त्रांचे लक्ष्य ठरत आहोत,' रशियासोबतच्या मैत्रीवरुन जाब विचारणाऱ्या युरोपला एस जयशंकर यांचं सणसणीत उत्तर

S Jaishankar reply to Europe: रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धात भारताने सुरुवातीपासूनच आपली भूमिका स्पष्ट करताना कोणत्याही एका देशाची बाजू घेतली नाही. पण यानंतरही युरोपने भारतावर शंका उपस्थित केली आहे. भारताला याच मुद्द्यावरुन घेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या युरोपच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी युरोपला आरसा दाखवत त्यांचा खरा चेहरा उघड केला आहे. फिनलँडच्या भूमीवरुनच त्यांनी असे काही तथ्य सांगितले, जे ऐकल्यानंतर युरोपिअन युनिअन काही प्रत्युत्तर देऊ शकलं नाही.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या युरोपमधील देशांना परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी चोख उत्तर दिलं आहे. जयशंकर यांनी युरोपला आरसा दाखवताना म्हटलं की, "भारताच्या शस्त्रांचा आधार घेत कधी युरोपवर हल्ले झाले नाहीत. मात्र याउलट युरोपमधील शस्त्रांनी भारतावर हल्ले केले आहेत". त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, भारतावर मागील अनेक वर्षांमध्ये अशा शस्त्रांनी हल्ले झाले आहेत जे युरोपीय देशांनी विकले आहेत.
फिनलँडमधील 'कुलतारंता टॉक्स'मध्ये (Kultaranta Talks) सहभागी झालेल्या एस. जयशंकर यांनी फिनलँडच्या परराष्ट्र मंत्री एलिना वाल्टोनन आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) परराष्ट्र व्यवहार उपमंत्री लाना नुसेबेह यांच्याशी चर्चा केली. एका परिसंवादादरम्यान त्यांना युरोपमधील एका प्रचलित समजुतीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत भारत नैतिक समानतेची भाषा करत असला, तरी त्याच वेळी रशियाकडून तेल खरेदी करून त्या देशाबाबत मवाळ भूमिका घेत असल्याचं मानलं जातं अशी विचारणा करण्यात आली. यावर परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर ऐकून युरोपीय नेते अवाक झाले.
एस जयशंकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, कोणत्याही युरोपीय देशावर कधी भारतीय शस्त्रांनी हल्ला झालेला नाही. पण हेच आम्ही भारताच्या संदर्भात युरोपीय शस्त्रांबाबत बोलू शकत नाही. परराष्ट्रमंत्र्यांनी पुढे सांगितलं की, कित्येक वर्षांपासून युरोपीय देश अशा शस्त्रांची विक्री करत आहे, ज्यांचा वापर भारतावर हल्ला करण्यासाठी करण्यात आला. पण यानंतरही भारताने कधीही असं पाऊल उचललं नाही ज्यामुळे युरोपच्या सुरक्षेला धक्का बसेल.
जयशंकर यांनी स्पष्ट केलं की, भारत आपल्या तेलाची खरेदी किंमत आणि उपलब्धता याच्या आधारे करते. त्या काळात बाजारात उपलब्ध असलेल्या तेलाचा मोठा साठा रशियाचा होता. याचं कारण असे की, युरोपीय देश मध्य पूर्वेकडून (जो भारताचा पारंपरिक पुरवठादार होता) तेल मिळवत होते, ज्यामुळे भारताला पर्यायी स्रोतांचा विचार करणं भाग पडलं. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, 2022 पूर्वी भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेलाची आयात करत नव्हता; मात्र, रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे ऊर्जा बाजाराची समीकरणे बदलली आणि खुद्द अमेरिकेनेच भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते.