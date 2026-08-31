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देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचे स्टेशन पाहिलेत का? एअरपोर्टलाही टाकेल मागे, पाहा Video

Bullet Train Station Visual: देशातील पहिली बुलेट ट्रेन प्रकल्प मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडोरचा पहिला टप्पा 2027मध्ये सुरू केला जाण्याची शक्यता आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 31, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:04 PM IST
देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचे स्टेशन पाहिलेत का? एअरपोर्टलाही टाकेल मागे, पाहा Video
Image Credit: sabarmati bullet train

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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