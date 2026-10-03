/सचिन तेंडुलकरचे ₹5 कोटी बनले तब्बल ₹130 कोटी! कोणत्या शेअरवर मोठं टार्गेट?

क्रिकेटचा दिग्गज सचिन तेंडुलकर यांनी गुंतवणूक केलेल्या अझाद इंजिनिअरिंग लिमिटेडच्या शेअरची सध्या शेअर बाजारात चर्चा आहे. कंपनीतील त्यांची सुमारे ₹5 कोटींची गुंतवणूक शेअरच्या वाढलेल्या किमतीमुळे सुमारे ₹130 कोटींची झाल्याचे जागरणच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने या शेअरवरील आपले ‘BUY’ रेटिंग कायम ठेवत लक्ष्य किंमत ₹1,900 वरून वाढवून ₹3,200 केली आहे.
अझाद इंजिनिअरिंगमध्ये सचिन तेंडुलकरांनी सुमारे ₹5 कोटींची गुंतवणूक केली होती. शेअरच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या वाढीनंतर या गुंतवणुकीचे बाजारमूल्य सुमारे ₹130 कोटींवर पोहोचल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. कंपनीच्या शेअरने मागील काही महिन्यांत लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. मात्र, शेअरच्या बाजारमूल्यातील वाढ ही कागदावरील नफा असून तो प्रत्यक्षात मिळवण्यासाठी शेअर्सची विक्री करावी लागते.
6 एप्रिल रोजी अझाद इंजिनिअरिंगचा शेअर सुमारे ₹1,560 वर होता. त्यानंतर त्यात मोठी वाढ झाली. ३० सप्टेंबरला शेअरने बीएसईवर ₹3,126 चा नवा उच्चांक गाठला. त्यानंतर गुरुवारी शेअर 3.45 टक्क्यांनी घसरून ₹2,861 वर बंद झाला. म्हणजेच अल्प कालावधीत शेअरमध्ये मोठी अस्थिरता देखील दिसून आली.
अझाद इंजिनिअरिंगबाबत आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने आपले बाय रेटिंग कायम ठेवले आहे. याआधी ब्रोकरेजने ₹1,900 चे लक्ष्य दिले होते. आता हे लक्ष्य वाढवून ₹3,200 करण्यात आले आहे. ब्रोकरेजने कंपनीच्या आर्थिक अंदाजांना आर्थिक वर्ष 2029 पर्यंत पुढे नेले असून, FY29 च्या अंदाजित प्रति शेअर कमाईच्या 55 पट मूल्यांकनावर हे लक्ष्य आधारित असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
अझाद इंजिनिअरिंगने हैदराबादमधील आपल्या उत्पादन केंद्रात जीई व्हर्नोव्हाच्या गॅस पॉवर व्यवसायासाठी दोन समर्पित उत्पादन सुविधा सुरू केल्या आहेत. या सुविधांमुळे कंपनीच्या उत्पादन क्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या मते, GEकडून आणखी मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्याची शक्यता असून नव्या सुविधेसाठी पुढील 5-6 वर्षांच्या व्यवसायाची दृश्यमानता वाढू शकते.
अझाद इंजिनिअरिंगचा शेअर 28 डिसेंबर 2023 रोजी एनएसईवर ₹720 आणि बीएसईवर ₹710 वर सूचीबद्ध झाला होता. कंपनीचा आयपीओ अंतिम इश्यू भाव ₹524 होता. त्यामुळे सूचीबद्धतेपासूनच शेअरने गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले. जागरणच्या वृत्तानुसार, सूचीबद्धतेपासून शेअरने सुमारे 400 टक्के परतावा दिला आहे. मात्र, शेअर बाजारातील मागील कामगिरी भविष्यातील परताव्याची हमी देत नाही.
(Desclaimer- ही बातमी फक्त माहितीसाठी आहे. म्युच्यूअल फंड गुंतवणूक बाजार जोखमीच्या अधिन आहे. गुंतवणूक करण्यापुर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराकडून सल्ला घ्या.)