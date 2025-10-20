English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'...तर मागे-पुढे न पाहता स्वत:च्या मुलीचे पाय तोडा'; भाजपाच्या माजी महिला खासदाराचा सल्ला; 'शिव्या...'

Controversial Statements By Sadhvi Pragya: एका जाहीर कार्यक्रमामध्ये पालकांना सल्ला देताना भाजपाच्या माजी महिला खासदाराने हे विधान केलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 20, 2025, 06:56 AM IST
जाहीर कार्यक्रमात केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

Controversial Statements By Sadhvi Pragya: भोपाळमधील एका धार्मिक कार्यक्रमात भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. ठाकूर यांनी पालकांना एक विचित्र सल्ला दिला आहे. "गैर-हिंदूंना भेटायला जाणाऱ्या किंवा त्यांच्याशी संबंध ठेवणाऱ्या मुलींविरुद्ध कठोर कारवाई करा", असं आवाहन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांनी केलं आहे. तसेच जर तुमच्या मुलीने कौटुंबिक मूल्यांचे उल्लंघन केल्यास तिचे 'पाय तोडून टाका' असा सल्लाही भाजपाच्या माजी खासदाराने दिला आहे.

...तर तिचे पाय तोडण्यास मागेपुढे पाहू नका

कार्यक्रमात बोलताना उपस्थितांना संबोधित करणाऱ्या भाषणात ठाकूर यांनी, "मुलींना 'हिंदू मूल्यांपासून दूर जाण्यापासून रोखण्यासाठी पालकांनी त्यांना कठोर शिस्त लावणं आवश्यक आहे," असंही म्हटलं.  "जर आमची मुलगी बिगरहिंदू पुरुषाकडे जाण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तिचे पाय तोडण्यास मागेपुढे पाहू नका. कारण जो कोणी आमच्या मूल्यांचे पालन करत नाही, जो ऐकत नाही त्याला शिस्त लावली पाहिजे," असे ठाकूर जाहीर भाषणात म्हणाल्या.

...तर मारहाण योग्यच

ठाकूर यांनी असेही म्हटले की मुलांना शारीरिक शिक्षा त्यांच्या 'स्वतःच्या हितासाठी' केल्यास ती योग्य आहे. “जर तुमच्या मुलाच्या भल्यासाठी तुम्हाला त्यांना मारावेच लागले तर मागे हटू नका - जेव्हा पालक मुलांना शिक्षा करतात तेव्हा ते चांगल्या भविष्यासाठी करतात, त्यांना इजा होण्यासाठी नाही,” असंही ठाकूर यांनी म्हटलं. 

मुलीच्या जन्माला आनंद साजरा केला जातो पण...

ठाकूर यांनी त्यांच्या भाषणात मुलींच्या जन्माच्या वेळी कसं सेलिब्रेशन केलं जातं याबद्दल भाष्य केल्यानंतर मुली मोठ्या झाल्यावर त्यांच्या मूल्यांमध्ये बदल होतो, असंही म्हटलं.  “जेव्हा मुलगी जन्माला येते तेव्हा माता आनंद व्यक्त करतात. लक्ष्मी घरात आली आहे असं म्हटलं जातं. सर्वजण त्यांचे अभिनंदन करतात. पण जेव्हा ती मोठी होते तेव्हा ती कोणाची तरी (दुसऱ्या धर्माची) पत्नी बनण्यासाठी निघून जाते,” असं ठाकूर म्हणाल्या. 

त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे

फेसबुकवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये ठाकूर यांनी, “तुमचे मन मजबूत करा आणि ते इतके मजबूत करा की जर आमची मुलगी आमची आज्ञा पाळत नसेल, जर ती एखाद्या बिगर हिंदूच्या घरी गेली तर तिचे पाय तोडण्याचा विचार करण्याची कोणतीही कसर सोडू नका. जे मूल्यांचे पालन करत नाहीत आणि त्यांच्या पालकांचे ऐकत नाहीत त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. जर तुम्हाला तुमच्या मुलांना त्यांच्या कल्याणासाठी मारावे लागले तर मागे हटू नका,” असं विधान केलं. 

शिव्या देण्यासही सांगितलं

त्यांनी पालकांना सतर्क राहण्याचे आणि त्यांच्या मुलींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले. "ज्या मुली मूल्यांचे पालन करत नाहीत, पालकांचे ऐकत नाहीत, मोठ्यांचा आदर करत नाहीत आणि घरातून पळून जाण्यास तयार आहेत त्यांच्याबद्दल अधिक सावधगिरी बाळगा. त्यांना घराबाहेर पडू देऊ नका - त्यांना मारहाण करून, समजावून सांगून, शांत करून, प्रेमाने किंवा शिव्या देऊन त्यांना थांबवा," असे ठाकूर पुढे म्हणाल्या.

द्वेष आणि हिंसाचार पसरवण्यासाठी प्रोत्साहन देत असल्याची ठाकूर यांच्यावर टीका

व्हायरल व्हिडिओवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये ठाकूर हे विधान करताना दिसत आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय विरोधक आणि सामाजिक गटांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून ठाकूर यांच्यावर टीका केली जात आहे. भाजपाच्या माजी खासादार समाजात द्वेष आणि हिंसाचार पसरवण्यासाठी प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

असहिष्णुता आणि महिला द्वेषाला प्रोत्साहन

विरोधी पक्षांनी या वक्तव्यांचा निषेध केला असून ही वक्तव्य "हिंसेला उत्तेजन देणारी" असल्याचं म्हणत टीका केली आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी ठाकूर यांच्या वक्तव्याचा मोठ्या प्रमाणात निषेध केला आहे. ठाकूर असहिष्णुता आणि महिला द्वेषाला प्रोत्साहन देत असल्याचा विरोधकांनी केला आहे.

...मग याची गरज काय? काँग्रेसचा सवाल

काँग्रेसचे प्रवक्ते भूपेंद्र गुप्ता यांनी अशा प्रषोभक विधानांमागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. "मध्य प्रदेशात (कथित धर्मांतराच्या) फक्त सात प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली असताना इतका गाजावाजा आणि द्वेष का पसरवला जात आहे?" असा सवाल गुप्ता यांनी उपस्थित केला आहे. 

