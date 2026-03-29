Crime News: दोन्ही भावांसह नवऱ्यांनेच विवाहितेसोबत नको ते केलं, अश्लील व्हिडीओ बनवले अन्...

Marathi News: पती-पत्नी या विश्वसाच्या नात्याला काळिमा फासणारी एक घटना अलीकडेच समोर आली आहे. यावेळी नवऱ्याने त्याच्या दोन्ही भावांसह स्वतःच्याच पत्नीवर वारंवार बलात्कार केला. इतकेच नाही तर त्या तिघांनी महिलेसोबत नंतर जे केलं,0 त्याची कल्पना करणं देखील कठीण होईल असं आहे.  

प्रिती वेद | Updated: Mar 29, 2026, 12:13 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Crime news: उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथे वैवाहिक नात्याला हादरवणारी गंभीर घटना समोर आली आहे. एका विवाहित महिलेने आपल्या पतीसह त्याच्या दोन भावांवर अत्यंत गंभीर आरोप करत पोलिसांत तक्रार नोंदवली आहे. या तक्रारीनंतर स्थानिक पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नेमकं काय घडलं, कसं घडलं आणि पुढे तपासात काय समोर येतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

घटनेचा उलगडा कसा झाला?

पीडित महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, तिचं लग्न 2013 मध्ये झालं होतं. लग्नानंतर ती काही काळ पतीसोबत गुजरातमध्ये राहत होती. मात्र नंतर ती सहारनपूर येथे राहायला आली. याच काळात पतीचे दोन भाऊ तिच्या घरी वारंवार येऊ लागले. सुरुवातीला साध्या भेटीगाठींचं कारण सांगितलं जात होतं, मात्र नंतर त्यांच्या वागण्यात बदल जाणवू लागल्याचा आरोप तिने केला आहे.

महिलेच्या म्हणण्यानुसार, एक दिवस आरोपींनी संधी साधून तिच्यावर जबरदस्ती केली. तिने विरोध केल्यावर तिघांनी मिळून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर तिला सतत धमक्या दिल्या जात असल्याचंही तिने तक्रारीत नमूद केलं आहे.

अश्लील व्हिडिओद्वारे दबाव

पीडितेने असा दावा केला आहे की, आरोपींनी या संपूर्ण प्रकाराचा अश्लील व्हिडिओ तयार केला. त्यानंतर तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत तिला गप्प बसण्यास भाग पाडलं. या भीतीमुळे ती बराच काळ शांत राहिली, मात्र अत्याचार सुरूच राहिल्याने अखेर तिने पोलिसांकडे धाव घेतली.

तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, आरोपींनी वारंवार ब्लॅकमेल करत तिच्यावर दबाव टाकला. या मानसिक आणि शारीरिक छळामुळे ती प्रचंड त्रस्त झाली होती. इतकंच नाही, तर तिने अनेक वेळा आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचंही समोर आलं आहे.

पोलिसांची कारवाई आणि तपास

या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार तिन्ही आरोपींविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवण्यास सुरुवात केली असून सर्व बाजूंनी चौकशी केली जात आहे.

महिलेने तक्रारीत जीवाला धोका असल्याचाही दावा केला आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून तिच्या सुरक्षेबाबतही उपाययोजना केल्या जात आहेत. पुढील तपासात नेमकी सत्यस्थिती काय आहे, आरोपींची भूमिका काय होती आणि यामागे आणखी कोण सामील आहे का, हे लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

