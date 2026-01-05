12 लाख रुपयांपर्यंतचे वेतन करमुक्त; पण 15,20,25 लाखांच्या उत्पन्नावर किती टॅक्स द्यावा लागतो?

Income Tax Slab: अर्थसंकल्प 2025 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नव्या आयकर व्यवस्थेत मोठा बदल केला. यानुसार वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पूर्णपणे करमुक्ती जाहीर करण्यात आली. यामुळे लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा फायदा झालाय. कारण आता त्यांच्या हातात अधिक पैसे राहतील आणि खर्च करण्याची क्षमता वाढणार आहे.
नव्या पद्धतीत 4 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर शून्य कर, 4 ते 8 लाखांवर 5 टक्के, 8 ते 12 लाखांवर 10 टक्के कर आकारला जातो. पण 12 लाखांपर्यंतच्या एकूण करावर 60 हजार रुपयांपर्यंतची सूट (रिबेट) मिळते, ज्यामुळे प्रभावीपणे संपूर्ण 12 लाख करमुक्त होतात. पगारदारांना 75 हजारांची स्टँडर्ड डिडक्शन मिळते, त्यामुळे त्यांचे 12.75 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त राहते.
जर उत्पन्न 12 लाखांच्या वर गेले तर कराची गणना वेगळ्या पद्धतीने होते. उदाहरणार्थ, 12 ते 16 लाखांवर 15 टक्के, 16 ते 20 लाखांवर 20 टक्के, 20 ते 24 लाखांवर 25 टक्के आणि 24 लाखांपेक्षा जास्तवर 30 टक्के कर लागतो. मात्र जादा उत्पन्नावरच अतिरिक्त कर भरावा लागतो, याला मार्जिनल रिलीफ म्हणतात.
अर्थसंकल्पात जुन्या आयकर पद्धतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ज्यांना गुंतवणुकीच्या विविध सवलती (जसे 80सी, घरकर्ज व्याज) हव्या आहेत, ते जुनी व्यवस्था निवडू शकतात. पण नव्या व्यवस्थेत करदर कमी असल्याने बहुतांश मध्यमवर्गीयांसाठी ती अधिक फायदेशीर ठरते.
या नव्या नियमांमुळे मध्यमवर्गाच्या खिशात अधिक रक्कम राहील, ज्यामुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पूर्वी 12 लाख उत्पन्नावर सुमारे 80 हजार कर भरावा लागत होता, आता तो पूर्णपणे वाचेल. यामुळे बचत आणि गुंतवणूकही वाढण्याची शक्यता आहे. समजा एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख आहे, तर नव्या व्यवस्थेत कर शून्य. पगारदार असल्यास 12.75 लाखांपर्यंत शून्य कर. 15 लाख उत्पन्न असल्यास सुमारे 78 हजार कर (रिबेट नंतर), तर 25 लाखांवर कर कमी होऊन मोठी बचत होते. हा बदल मध्यमवर्गाच्या आर्थिक भार कमी करणारा ठरला आहे.