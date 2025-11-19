English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Salary Increment : 2026 मध्ये तुमचा पगार वाढणार की कमी होणार? रिपोर्टने दिले संकेत!

Report On Salary: नवीन वर्षात कर्मचाऱ्यांना दिलासा नसेल असे रिसर्चमधून समोर आलंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 19, 2025, 04:09 PM IST
Report On Salary: एआय आणि बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे जग वेगाने बदलतंय. अनेक माणसांचे काम तंत्रज्ञान करु लागलय. याचा परिणाम नोकऱ्यांवर होऊ लागलाय. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात याची भीती आहे. आपल्या नोकरीचे भविष्य काय असेल? असा प्रश्न कर्मचारी विचारु लागले आहेत. दरम्यान 2026 मध्ये पगारवाढीसंदर्भात एक रिसर्च समोर आलाय. काय म्हटलंय यात? सविस्तर जामून घेऊया.

नवीन वर्षात कर्मचाऱ्यांना दिलासा नसेल असे रिसर्चमधून समोर आलंय. मानव संसाधन सल्लागार कंपनी OMAM च्या ताज्या अहवालानुसार, 2026 मध्ये भारतात सरासरी पगारवाढ फक्त 8.9 टक्के राहील. गेल्यावर्षी ती 9.1 टक्के होती. म्हणजे जवळपास सर्वच क्षेत्रांत पगारवाढीचा टक्का कमी होताना दिसतोय, असे अहवालात म्हटलंय. 

आयटी-ई-कॉमर्सला मोठा फटका

रिपोर्टनुसार, सगळ्यात जास्त धक्का आयटी क्षेत्राला बसणार आहे. 2025 मध्ये आयटीमध्ये सरासरी 8.2 टक्के वाढ मिळाली होती, ती 2026 मध्ये घसघशीत 7.0 टक्केच राहील. ई-कॉमर्समध्ये 10 टक्क्यांवरून 9.2 टक्के, ऑटोमोबाईलमध्ये 10.5 वरून 9.8 टक्के, तर एफएमसीजी-एफएमसीडी क्षेत्रात 9.5 वरून 8.7 टक्के अशी घसरण अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटलंय. 

दूरसंचार क्षेत्रात काय चाललंय?

सर्व क्षेत्रांत पगारवाढ कमी होत असताना एकटे दूरसंचार (टेलिकॉम) क्षेत्र अपवाद ठरले आहे. इथे 9 टक्क्यांवरून थेट 9.1 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. विमा क्षेत्र मात्र 9 टक्केच राहील, असे म्हटलंय.

नोकरी बदलण्याचा कल कायम

पगारवाढ कमी असली तरी कर्मचारी नोकरी सोडण्याच्या मूडमध्ये आहेत. 2026 मध्ये सरासरी कर्मचारी गळतीचे प्रमाण13.6 टक्के राहील, म्हणजे गेल्या वर्षाएवढेच. आयटी क्षेत्रात तर प्रत्येक पाचपैकी एक कर्मचारी (20%) नोकरी बदलण्याच्या तयारीत आहे. बँकिंग, रिटेल आणि ई-कॉमर्समध्येही 17-18 टक्के कर्मचारी पळतीची शक्यता रिपोर्टमध्ये वर्तवण्यात आली आहे.

आर्थिक मंदीचे सावट 

आर्थिक अनिश्चितता, जागतिक मंदीची भीती आणि कंपन्यांचे कमी झालेले बजेट हे या मंद पगारवाढीमागचे मुख्य कारण आहे. कंपन्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पगारवाढीचे प्रमाण आटोक्यात ठेवत आहेत.थोडक्यात सांगायचं झालं तर 2026 मध्ये पगाराच्या बाबतीत फारसं आनंदाचं वातावरण नाही; फक्त टेलिकॉम क्षेत्रात थोडी चमक दिसतेय. बाकी सर्व क्षेत्रांसाठी वेट अॅण्ड वॉच असे बजेट करावे लागणार आहे.

प्रश्न: २०२६ मध्ये भारतात सरासरी पगारवाढ किती टक्के राहणार आहे?

उत्तर: OMAM च्या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये सरासरी पगारवाढ ८.९ टक्के राहील. गेल्या वर्षी ती ९.१ टक्के होती, म्हणजे थोडी घट होत आहे.

प्रश्न: कोणत्या क्षेत्रात पगारवाढ सर्वात जास्त कमी होणार आहे आणि कोणत्या क्षेत्रात वाढ होणार आहे?

उत्तर: आयटी क्षेत्रात सर्वात जास्त घट अपेक्षित आहे; ८.२ टक्क्यांवरून ती फक्त ७.० टक्के राहील. ई-कॉमर्स, ऑटोमोबाईल, एफएमसीजी यातही घट आहे. फक्त दूरसंचार (टेलिकॉम) क्षेत्रातच थोडी वाढ दिसते – ९ टक्क्यांवरून ९.१ टक्के होईल.

प्रश्न: २०२६ मध्ये कर्मचारी नोकरी बदलतील की नाही?

उत्तर: हो, नोकरी बदलण्याचा कल कायम राहील. सरासरी कर्मचारी गळतीचे प्रमाण १३.६ टक्के राहील. आयटी क्षेत्रात तर प्रत्येक ५ पैकी १ कर्मचारी (२०%) नोकरी सोडण्याच्या तयारीत आहे; बँकिंग, रिटेल आणि ई-कॉमर्समध्येही १७-१८ टक्के गळती अपेक्षित आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Salary increment 2026low salary hike 2026OMAM Salary TrendsAttrition Trends 2026salary forecast 2026

