Salary Increment : 2026 मध्ये तुमचा पगार वाढणार की कमी होणार? रिपोर्टने दिले संकेत!

Report On Salary: एआय आणि बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे जग वेगाने बदलतंय. अनेक माणसांचे काम तंत्रज्ञान करु लागलय. याचा परिणाम नोकऱ्यांवर होऊ लागलाय. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात याची भीती आहे. आपल्या नोकरीचे भविष्य काय असेल? असा प्रश्न कर्मचारी विचारु लागले आहेत. दरम्यान 2026 मध्ये पगारवाढीसंदर्भात एक रिसर्च समोर आलाय. काय म्हटलंय यात? सविस्तर जामून घेऊया.
नवीन वर्षात कर्मचाऱ्यांना दिलासा नसेल असे रिसर्चमधून समोर आलंय. मानव संसाधन सल्लागार कंपनी OMAM च्या ताज्या अहवालानुसार, 2026 मध्ये भारतात सरासरी पगारवाढ फक्त 8.9 टक्के राहील. गेल्यावर्षी ती 9.1 टक्के होती. म्हणजे जवळपास सर्वच क्षेत्रांत पगारवाढीचा टक्का कमी होताना दिसतोय, असे अहवालात म्हटलंय.
रिपोर्टनुसार, सगळ्यात जास्त धक्का आयटी क्षेत्राला बसणार आहे. 2025 मध्ये आयटीमध्ये सरासरी 8.2 टक्के वाढ मिळाली होती, ती 2026 मध्ये घसघशीत 7.0 टक्केच राहील. ई-कॉमर्समध्ये 10 टक्क्यांवरून 9.2 टक्के, ऑटोमोबाईलमध्ये 10.5 वरून 9.8 टक्के, तर एफएमसीजी-एफएमसीडी क्षेत्रात 9.5 वरून 8.7 टक्के अशी घसरण अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटलंय.
सर्व क्षेत्रांत पगारवाढ कमी होत असताना एकटे दूरसंचार (टेलिकॉम) क्षेत्र अपवाद ठरले आहे. इथे 9 टक्क्यांवरून थेट 9.1 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. विमा क्षेत्र मात्र 9 टक्केच राहील, असे म्हटलंय.
पगारवाढ कमी असली तरी कर्मचारी नोकरी सोडण्याच्या मूडमध्ये आहेत. 2026 मध्ये सरासरी कर्मचारी गळतीचे प्रमाण13.6 टक्के राहील, म्हणजे गेल्या वर्षाएवढेच. आयटी क्षेत्रात तर प्रत्येक पाचपैकी एक कर्मचारी (20%) नोकरी बदलण्याच्या तयारीत आहे. बँकिंग, रिटेल आणि ई-कॉमर्समध्येही 17-18 टक्के कर्मचारी पळतीची शक्यता रिपोर्टमध्ये वर्तवण्यात आली आहे.
आर्थिक अनिश्चितता, जागतिक मंदीची भीती आणि कंपन्यांचे कमी झालेले बजेट हे या मंद पगारवाढीमागचे मुख्य कारण आहे. कंपन्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पगारवाढीचे प्रमाण आटोक्यात ठेवत आहेत.थोडक्यात सांगायचं झालं तर 2026 मध्ये पगाराच्या बाबतीत फारसं आनंदाचं वातावरण नाही; फक्त टेलिकॉम क्षेत्रात थोडी चमक दिसतेय. बाकी सर्व क्षेत्रांसाठी वेट अॅण्ड वॉच असे बजेट करावे लागणार आहे.
FAQ
उत्तर: OMAM च्या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये सरासरी पगारवाढ ८.९ टक्के राहील. गेल्या वर्षी ती ९.१ टक्के होती, म्हणजे थोडी घट होत आहे.
उत्तर: आयटी क्षेत्रात सर्वात जास्त घट अपेक्षित आहे; ८.२ टक्क्यांवरून ती फक्त ७.० टक्के राहील. ई-कॉमर्स, ऑटोमोबाईल, एफएमसीजी यातही घट आहे. फक्त दूरसंचार (टेलिकॉम) क्षेत्रातच थोडी वाढ दिसते – ९ टक्क्यांवरून ९.१ टक्के होईल.
उत्तर: हो, नोकरी बदलण्याचा कल कायम राहील. सरासरी कर्मचारी गळतीचे प्रमाण १३.६ टक्के राहील. आयटी क्षेत्रात तर प्रत्येक ५ पैकी १ कर्मचारी (२०%) नोकरी सोडण्याच्या तयारीत आहे; बँकिंग, रिटेल आणि ई-कॉमर्समध्येही १७-१८ टक्के गळती अपेक्षित आहे.