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Old Monk दारुची विक्री रातोरात बंद? मोठ्या दारू कंपन्यांची FSSAI विरोधात हाय कोर्टात याचिका

FSSAI ने ओल्ड मॉन्क, अँटिक्विटी ब्लू व्हिस्की, रॉयल चॅलेंज व्हिस्की आणि बॅगपायपर डिलक्स व्हिस्की यांसारख्या अनेक सुप्रसिद्ध मद्य ब्रँड्सच्या विशिष्ट प्रकारांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे.या निर्णयाविरोधात दारु कंपन्यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 08, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:22 PM IST
Old Monk दारुची विक्री रातोरात बंद? मोठ्या दारू कंपन्यांची FSSAI विरोधात हाय कोर्टात याचिका

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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Old Monk दारुची विक्री रातोरात बंद? मोठ्या दारू कंपन्यांची FSSAI विरोधात हाय कोर्टात याचिका
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