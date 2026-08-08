/Old Monk दारुची विक्री रातोरात बंद? मोठ्या दारू कंपन्यांची FSSAI विरोधात हाय कोर्टात याचिका

FSSAI : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI ने विशिष्ट प्रकारच्या अल्कोहोलच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. अनेक बड्या दारू कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. दारु कंपन्यांनी या बंदीला आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रसिद्ध 'मॅकडॉवेल्स नं. 1' ची निर्माती युनायटेड स्पिरिट्स आणि 'ओल्ड मंक' ची निर्माती मोहन मेकिन यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. काही परदेशी आणि भारतीय मद्य कंपन्या खोटे लेबल लावून आणि परवानगीशिवाय स्वादवर्धक पदार्थ मिसळून दारू विकत असल्याचा आरोप FSSAI ने केला आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. संपूर्ण उद्योग रातोरात बंद करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. असे केल्यास मोठ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. दारूचे उत्पादन कसे करावे, तिची चाचणी कशी करावी आणि तिचे विपणन कसे करावे, हे ठरवणे न्यायाधीशांचे काम नाही, हे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने केंद्र सरकारचे वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना FSSAI सोबत चर्चा करुन पुढील सुनावणीत न्यायालयासमोर संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अनेक कंपन्या रम आणि व्हिस्कीसारख्या पेयांमध्ये कृत्रिम किंवा तत्सम स्वाद मिसळतात, परंतु त्यांची विक्री केवळ "रम" किंवा "व्हिस्की" या नावाने करतात. जर वेगळा स्वाद मिसळला असेल, तर लेबलवर केवळ "रम" असे न लिहिता, "रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट" असे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे असा FSSAI चा दावा आहे.
एफएसएसएआयच्या या अचानक आलेल्या आदेशामुळे मद्य उद्योगाला मोठे नुकसान होईल असा युक्तिवाद युनायटेड स्पिरिट्सचे वकील, बिरेंद्र सराफ यांनी केला. या कंपन्या अनेक दशकांपासून याच पद्धतीने दारूचे उत्पादन करत असल्याचेही त्यांनी कोर्टात सांगितले.