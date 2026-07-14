/समय रैना आणि रणवीर अलाहाबादिया पुन्हा अडचणीत; सुप्रीम कोर्टाने ठोठावला दंड; यावेळेस काय घडलं?

लेटेन्ट शोमध्ये आक्षेपार्ह विधान केल्याने कॉमेडीयन समय रैना आणि रणवीर अलाहबादीया अडचणीत आले होते. यानंतर आता दोघे पुन्हा अडचणीत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एकाला दंड ठोठाला तर दुसऱ्याला फटकारले आहे. दिव्यांग व्यक्तींविषयी करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैना याच्यावर ₹3 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, "न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली," अशी कठोर टिप्पणी केली. या प्रकरणात सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर रणवीर अलाहाबादियालाही न्यायालयाने आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल फटकारले असून, न्यायालयीन निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याचा इशारा दिला आहे.
दिव्यांग व्यक्तींविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने समय रैना आणि इतर काही संबंधितांना काही अटी घालून दिलासा दिला होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्देशांचे पूर्णपणे पालन करण्यात आले नाही. विशेषतः दिव्यांग व्यक्तींना कार्यक्रमात सहभागी करून जनजागृती करण्यासंबंधीच्या आदेशांचे पालन न झाल्याचे आढळले. त्यामुळे न्यायालयाने समय रैनावर ₹3 लाखांचा दंड ठोठावत कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने, "समय रैनाने न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे," अशी स्पष्ट टिप्पणी केली. न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणे आणि त्याचे पालन न करणे हे गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सुरुवातीला अधिक मोठा दंड विचारात घेतला गेला होता; मात्र वकिलांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर दंडाची रक्कम ₹3 लाखांवर निश्चित करण्यात आली. त्याचबरोबर पुढील सुनावणीतही आदेशांचे पालन न झाल्यास अधिक कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.
या प्रकरणात रणवीर अलाहाबादियाच्या वर्तनाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक प्रभाव असलेल्या व्यक्तींनी न्यायालयीन आदेशांचे प्रामाणिकपणे पालन करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि डिजिटल कंटेंट निर्माते समाजावर मोठा प्रभाव टाकतात. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी अधिक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
'India's Got Latent' या कार्यक्रमात दिव्यांग व्यक्तींविषयी करण्यात आलेल्या कथित आक्षेपार्ह आणि असंवेदनशील टिप्पण्यांवरून हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना समाजात सकारात्मक जनजागृती करण्यासाठी काही अटी घातल्या होत्या. त्यामध्ये दिव्यांग व्यक्तींना व्यासपीठ देणे, जनजागृती उपक्रम राबविणे आणि न्यायालयासमोर पालन अहवाल सादर करणे यांसारख्या निर्देशांचा समावेश होता.
या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे की, न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणे प्रत्येक नागरिकासाठी बंधनकारक आहे. प्रसिद्ध व्यक्ती किंवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असल्यामुळे कोणालाही विशेष सवलत मिळू शकत नाही. समाजातील संवेदनशील विषयांवर बोलताना जबाबदारीने वागणे आणि न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
न्यायालयाने संबंधितांना आदेशांचे पालन केल्याचा अहवाल निश्चित कालावधीत सादर करण्यास सांगितले आहे. भविष्यातही आदेशांचे पालन झाले नाही किंवा समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले नाही, तर अधिक कठोर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणाकडे आता कायदेतज्ज्ञ, डिजिटल कंटेंट निर्माते आणि सोशल मीडिया क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे.