  • Marathi News
  • प्रत्येक जिल्ह्यात एअरपोर्ट! एकाच वेळी 38 विमानतळं डेव्हलप करण्याचा मेगा प्लॅन?

प्रत्येक जिल्ह्यात एअरपोर्ट! एकाच वेळी 38 विमानतळं डेव्हलप करण्याचा मेगा प्लॅन?

Building Airport In Every District: मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात सर्व महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 19, 2026, 09:07 AM IST
प्रत्येक जिल्ह्यात एअरपोर्ट! एकाच वेळी 38 विमानतळं डेव्हलप करण्याचा मेगा प्लॅन?
मुख्यमंत्र्यांनी दिले महत्त्वाचे निर्देश (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआयवरुन साभार)

Building Airport In Every District: बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर सम्राट चौधरी यांनी शहरांच्या विस्तारीकरणाच्या दिर्घकालीन योजनांवर काम करण्यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री चौधरी यांनी शनिवारी माहिती तसेच जनसंपर्क विभाग, हवाई प्रवास विभाग तसेच नगर विकास आणि गृहनिर्माण विभागाचा आढावा घेताना हे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्‍यांनी नागरीक क्षेत्राच्या विकासासाठी वेगाने कामं करण्याचे निर्देश दिले आहेत. साफ-सफाई, वाहतुकीची कनेक्टीव्हिटी, शहरांचा विस्तार यासंदर्भात अर्बन नकाशे तयार करण्याचे तसेच हे नकाशे डिजीटल रुपात तयार करुन याची माहिती लोकांना देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. एवढ्यावरच न थांबता मुख्यमंत्री राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विमानतळ उभारण्यासंदर्भातील नियोजन करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

कामाला गती देण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी शनिवारी अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीमध्ये शहरांचा विकास आणि दिर्घकालीन योजनांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करताना कामाला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरांमधील स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्था आणि नागरी क्षेत्रातील कामांबरोबरच विकास कामांवर अधिक भर देण्याचे आदेश दिले आहेत. नेमकं यासंदर्भातील नियोजन कसं आहे त्याचे नकाशे आणि माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत. 

38 विमानतळांसंदर्भातील निर्देश

मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीमध्ये राज्यात एरोसिटीचा विकास करण्याच्या दिशेने ठोस निर्णय घेतले जात असल्याचा अधिकाऱ्यांना सांगितलं. याअंतर्गत राज्यातील अनेक प्रमुख विमानतळांच्या आजूबाजूला कमर्शिअल कॉम्पलेक्स, हॉटेल, लॉजिस्टिक पार्क आणि पर्यटनावर आधारित पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचं नियोजन आहे. राज्यामध्ये छोट्या छोट्या विमानतळांच्या विकासावर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून सदर भाग विकसित केल्यानंतर राज्यातील दुर्गम भागांनाही हवाई मार्गांच्या माध्यमातून उत्तम कनेक्टीव्हिटी मिळेल, असं सांगितलं जात आहे. राज्यातील प्रत्येकज जिल्ह्यात विमानतळ उभारण्यासंदर्भातील अहवाल सादर कऱण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. राज्यात एकूण 38 जिल्हे आहेत.

पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी संस्कृतिक गोष्टींना प्रोत्साहन द्या

प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक संस्कृतिक गोष्टींची ओळख पटवून पर्यटकांपर्यंत या गोष्टी पोहचवल्या जातील याची काळजी घ्यावी. पर्यटकांना प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक स्तरावरील महत्त्वाच्या संस्कृतिक वारशांपर्यंत नेण्याची जबबादारी पार पाडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. बिहारमध्ये बरंच काम करण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय स्तरावर त्याची ब्रॅण्डींग होणं गरजेचं आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. तसेच आयचा वापर रिअल टाइम मॉनिटरिंगसाठी उत्तम पद्धतीने करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य रचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आय़ुक्त मिहिर कुमार सिंह यांच्यासहीत अनेक प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

Gold News : 100 वर्षांपूर्वी सोन्याचा दर काय? जर तुमच्या आज...

