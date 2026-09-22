'तुमची रुंदी वाढलीय', भाजप नेत्याच्या वादग्रस्त विधानानंतर त्या महिला नगरसेविकेची पहिली प्रतिक्रिया

मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान नगरविकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांनी भाजपच्या महिला नगरसेविका संध्या यादव यांच्या शारीरिक स्वरूपावर केलेल्या टिप्पणीमुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. कार्यक्रमातील या प्रसंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर काँग्रेसने विजयवर्गीय यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. मात्र, संध्या यादव यांनी स्वतः या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देत विजयवर्गीय यांच्याशी आपले संबंध कौटुंबिक स्वरूपाचे असल्याचे सांगितले आहे.
इंदूरमध्ये रविवारी विकासकामांच्या भूमिपूजन आणि लोकार्पणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला मध्य प्रदेशचे नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात भाजपच्या नगरसेविका संध्या यादव यांच्यासह अन्य स्थानिक नेते आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान विजयवर्गीय यांनी सुरुवातीला संध्या यादव यांच्या प्रभागातील कामाचे आणि सक्रिय सहभागाचे कौतुक केले. त्यानंतर मंचावरील एका प्रसंगात त्यांनी त्यांच्या शारीरिक स्वरूपाबाबत टिप्पणी केली.
संध्या यादव माईकजवळ येत असताना विजयवर्गीय यांनी त्यांच्या वजनावर टिप्पणी केल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार त्यांनी हिंदीमध्ये, “संध्या दीदी की भी चौड़ाई बढ़ गई है थोड़ी सी”, अशा आशयाची टिप्पणी केली. या वक्तव्यानंतर कार्यक्रमातील काही लोक हसताना दिसले आणि विजयवर्गीयही हसले. या प्रसंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाल्यानंतर त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.
व्हिडिओ समोर आल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी विजयवर्गीय यांच्या वक्तव्यावर टीका केली. सार्वजनिक आणि राजकीय कार्यक्रमात निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधीच्या शारीरिक स्वरूपावर अशा प्रकारची टिप्पणी करणे योग्य आहे का, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला. काँग्रेस नेत्यांनी या प्रकरणी विजयवर्गीय यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. पक्षाच्या काही नेत्यांनी या वक्तव्याला महिलांच्या सन्मानाशी जोडत भाजपच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर स्वतः संध्या यादव यांनी मात्र विजयवर्गीय यांच्या वक्तव्याचा वेगळ्या संदर्भात उल्लेख केला. विजयवर्गीय यांना आपण लहानपणापासून ओळखत असून ते आपल्यासाठी वडिलांसारखे असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोघांमधील संबंध पिता-मुलीसारखे आहेत, त्यामुळे सोशल मीडियावरील चर्चेच्या आधारावर या प्रसंगाचा वेगळा अर्थ काढू नये, असे आवाहन यादव यांनी केले. विजयवर्गीय यांनी अनेक वर्षे आपल्याला पाठिंबा दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
एका बाजूला काँग्रेसकडून सार्वजनिक व्यासपीठावर महिलांच्या शारीरिक स्वरूपाबाबत टिप्पणी करण्यावर आक्षेप घेतला जात आहे, तर दुसरीकडे संध्या यादव यांनी विजयवर्गीय यांच्याशी असलेल्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक संबंधांचा संदर्भ देत वादाचा अर्थ वेगळा लावू नये, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.